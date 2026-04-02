"Setelah pertandingan, aku menangis": Gianluigi Donnarumma angkat bicara lewat unggahan emosional usai tersingkirnya Italia dari Piala Dunia

Meskipun kecewa, Donnarumma tetap menunjukkan semangat juang dan menyampaikan seruan penuh harapan kepada para penggemar: "Memang benar, kata-kata hampir tak lagi berarti saat ini. Namun, ada satu hal yang sangat kurasakan, dan aku ingin membagikannya kepada kalian: Setelah kekecewaan besar ini, kita harus menemukan keberanian untuk membuka babak baru. Dan untuk itu, dibutuhkan banyak kekuatan, semangat, dan keyakinan. Selalu percayalah; itulah kekuatan pendorong untuk kemajuan."

Hidup akan memberi penghargaan kepada mereka "yang memberikan segalanya tanpa menahan diri. Dan di sinilah tepatnya kita harus memulai kembali. Bersama-sama. Sekali lagi. Untuk membawa Italia kembali ke tempat yang seharusnya," lanjut pemain berusia 27 tahun itu.

Donnarumma, yang menjadi juara Eropa bersama Italia pada 2021, masih harus menunggu debutnya di Piala Dunia. Dalam laga melawan Bosnia dan Herzegovina, bintang Manchester City ini juga memicu keributan saat ia merobek catatan rahasia kiper lawan asal Bosnia, Nikola Vasilj dari FC St. Pauli, selama adu penalti—yang memicu keributan singkat. Setelah itu, portal olahraga Bosnia SportsSport melontarkan kritik tajam terhadap Donnarumma: "Orang ini memalukan bagi sepak bola: Tindakan Donnarumma yang tak terduga dan tidak adil dalam adu penalti!"



