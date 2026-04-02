Kiper Italia Gianluigi Donnarumma menyampaikan pesan yang penuh emosi kepada para pendukung Squadra Azzurra melalui unggahan Instagram-nya, setelah kegagalan timnya dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina.
"Setelah pertandingan, aku menangis": Gianluigi Donnarumma angkat bicara lewat unggahan emosional usai tersingkirnya Italia dari Piala Dunia
"Setelah pertandingan, saya menangis. Saya menangis karena sangat kecewa tidak bisa membawa Italia ke tempat yang seharusnya. Saya menangis karena merasa sangat sedih, sama seperti seluruh tim Azzurri, yang dengan bangga saya pimpin sebagai kapten. Dan saya tahu bahwa kalian, para penggemar tim nasional kami, merasakan hal yang sama," tulis bintang Manchester City tersebut.
Sejak Selasa, sudah dipastikan bahwa tim nasional Italia untuk ketiga kalinya berturut-turut tidak akan berpartisipasi di putaran final Piala Dunia. Di final babak playoff, tim asuhan pelatih Gennaro Gattuso kalah 1-4 dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti. Dengan demikian, partisipasi terakhir Italia di Piala Dunia terjadi hampir dua belas tahun yang lalu - pada putaran final 2014 di Brasil.
"Aib bagi sepak bola": Gianluigi Donnarumma memicu kontroversi saat melawan Bosnia
Meskipun kecewa, Donnarumma tetap menunjukkan semangat juang dan menyampaikan seruan penuh harapan kepada para penggemar: "Memang benar, kata-kata hampir tak lagi berarti saat ini. Namun, ada satu hal yang sangat kurasakan, dan aku ingin membagikannya kepada kalian: Setelah kekecewaan besar ini, kita harus menemukan keberanian untuk membuka babak baru. Dan untuk itu, dibutuhkan banyak kekuatan, semangat, dan keyakinan. Selalu percayalah; itulah kekuatan pendorong untuk kemajuan."
Hidup akan memberi penghargaan kepada mereka "yang memberikan segalanya tanpa menahan diri. Dan di sinilah tepatnya kita harus memulai kembali. Bersama-sama. Sekali lagi. Untuk membawa Italia kembali ke tempat yang seharusnya," lanjut pemain berusia 27 tahun itu.
Donnarumma, yang menjadi juara Eropa bersama Italia pada 2021, masih harus menunggu debutnya di Piala Dunia. Dalam laga melawan Bosnia dan Herzegovina, bintang Manchester City ini juga memicu keributan saat ia merobek catatan rahasia kiper lawan asal Bosnia, Nikola Vasilj dari FC St. Pauli, selama adu penalti—yang memicu keributan singkat. Setelah itu, portal olahraga Bosnia SportsSport melontarkan kritik tajam terhadap Donnarumma: "Orang ini memalukan bagi sepak bola: Tindakan Donnarumma yang tak terduga dan tidak adil dalam adu penalti!"
Gianluigi Donnarumma: Statistik pada musim 2025/26
Permainan
36
Gol yang kebobolan
36
Pertandingan tanpa kebobolan
14
Menit bermain
3.240