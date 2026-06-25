Bahkan sebelum ada satu pun wartawan yang sempat mengajukan pertanyaan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Ekuador, Julian Nagelsmann telah memberikan jawaban terpenting. Dalam pernyataan pembukaannya, pelatih tim nasional Jerman itu secara tegas mengambil sikap terkait perdebatan mengenai kemungkinan rotasi pemain—dan dalam konteks itu, terutama mengenai kemungkinan penempatan pemain pengganti andalan Deniz Undav dan kiper cadangan Oliver Baumann dalam susunan pemain inti.
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Setelah perdebatan seputar Deniz Undav: Julian Nagelsmann mengumumkan susunan pemain inti lengkap timnas Jerman untuk pertandingan Piala Dunia melawan Ekuador
"Kami akan melakukan pergantian pemain yang memang perlu dilakukan. Jika tidak, kami akan turun ke lapangan seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya," kata Nagelsmann di Stadion East Rutherford, di pinggiran Kota New York. Dari susunan pemain inti Piala Dunia sejauh ini, hanya bek tengah Nico Schlotterbeck yang mengalami cedera parah (robekan ligamen medial di pergelangan kaki) serta bek kiri Nathaniel Brown, yang mengalami masalah pada otot adduktor, yang tidak akan bermain pada Kamis pukul 22.00 melawan Ekuador. Saat ditanya, Nagelsmann mengonfirmasi bahwa keduanya akan digantikan oleh Antonio Rüdiger dan David Raum.
Karena posisi juara grup sudah pasti dan pertandingan melawan Ekuador tidak lagi berpengaruh terhadap kelanjutan turnamen, rotasi pemain sebenarnya bisa dilakukan. Namun, Nagelsmann ingin susunan pemain inti pilihannya tetap menjaga ritme permainan sejauh mungkin, dan terutama agar Kai Havertz, Jamal Musiala, serta Felix Nmecha—yang telah lama absen karena cedera dalam beberapa bulan terakhir—dapat mengumpulkan pengalaman bermain bersama.
"Jika kita melihat beberapa minggu terakhir menjelang Piala Dunia, salah satu isu terpenting adalah tim perlu membangun chemistry dan bahwa kami terlalu sedikit bermain bersama," kata Nagelsmann. "Sekarang kami sudah memainkan dua pertandingan dan sekarang dibahas seberapa banyak kami akan melakukan rotasi. Saya tidak melihat ada gunanya yang besar di balik itu."
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Deniz Undav tetap menjadi pemain pengganti: "Saya menerima peran ini"
Dengan demikian, Undav pun harus terus menerima perannya sebagai pemain pengganti. Dalam dua pertandingan pertama melawan Curaçao (7:1) dan Pantai Gading (2:1), penyerang VfB Stuttgart ini mencetak dua gol dan tiga assist setelah masuk sebagai pemain pengganti selama 56 menit. “Luar biasa,” puji pelatih timnas Jerman. "Saya memahami segala diskusi bahwa Deniz telah membuktikan dirinya layak masuk starting eleven. Itu bisa saya setujui." Namun demikian, Nagelsmann memutuskan untuk tidak memilih Undav, yang juga turut hadir dalam konferensi pers dan duduk di samping pelatih timnas Jerman tersebut. "Saya menerima peran ini," katanya. "Jika saya tidak merasa nyaman dengan hal ini, saya tidak akan berada di sini."
Di bawah mistar gawang melawan Ekuador, Manuel Neuer kembali diturunkan. Penjaga gawang cadangan Oliver Baumann pun harus terus menunggu penampilan pertamanya di Piala Dunia. “Oli memahaminya,” kata Nagelsmann. Namun, Nagelsmann bisa “memahami dari sudut pandang manusiawi” bahwa banyak pakar dan penggemar berharap Baumann—yang diturunkan statusnya menjelang dimulainya turnamen karena kembalinya Neuer—bisa diturunkan.
Neuer sejauh ini mengalami Piala Dunia yang kurang menguntungkan. Pemain berusia 40 tahun itu baru menghadapi empat tembakan ke gawang: Dua di antaranya tidak berbahaya, dua lainnya tak bisa dihentikan. “Jika melihat dua pertandingan tersebut, itu sama sekali bukan pertandingan yang menantang bagi seorang kiper,” kata Nagelsmann. “Tidak ada situasi baginya untuk menahan bola atau menemukan ritme permainannya.”