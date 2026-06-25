"Kami akan melakukan pergantian pemain yang memang perlu dilakukan. Jika tidak, kami akan turun ke lapangan seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya," kata Nagelsmann di Stadion East Rutherford, di pinggiran Kota New York. Dari susunan pemain inti Piala Dunia sejauh ini, hanya bek tengah Nico Schlotterbeck yang mengalami cedera parah (robekan ligamen medial di pergelangan kaki) serta bek kiri Nathaniel Brown, yang mengalami masalah pada otot adduktor, yang tidak akan bermain pada Kamis pukul 22.00 melawan Ekuador. Saat ditanya, Nagelsmann mengonfirmasi bahwa keduanya akan digantikan oleh Antonio Rüdiger dan David Raum.

Karena posisi juara grup sudah pasti dan pertandingan melawan Ekuador tidak lagi berpengaruh terhadap kelanjutan turnamen, rotasi pemain sebenarnya bisa dilakukan. Namun, Nagelsmann ingin susunan pemain inti pilihannya tetap menjaga ritme permainan sejauh mungkin, dan terutama agar Kai Havertz, Jamal Musiala, serta Felix Nmecha—yang telah lama absen karena cedera dalam beberapa bulan terakhir—dapat mengumpulkan pengalaman bermain bersama.

"Jika kita melihat beberapa minggu terakhir menjelang Piala Dunia, salah satu isu terpenting adalah tim perlu membangun chemistry dan bahwa kami terlalu sedikit bermain bersama," kata Nagelsmann. "Sekarang kami sudah memainkan dua pertandingan dan sekarang dibahas seberapa banyak kami akan melakukan rotasi. Saya tidak melihat ada gunanya yang besar di balik itu."