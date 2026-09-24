‘Setelah musim ini, ya!’ - Thomas Tuchel mendukung Harry Kane untuk memenangi Ballon d’Or dan memimpin Inggris di Piala Dunia 2030

Berbicara kepada ITV menjelang laga Nations League Inggris yang akan datang, Tuchel ditanya secara langsung apakah ia percaya kaptennya itu layak menjadi pihak yang membawa pulang Ballon d'Or bulan depan. Pelatih asal Jerman itu menjawab dengan tegas: "Setelah musim ini, ya. Tujuh puluh gol lebih, tiga gelar bersama Bayern Munich, semifinal di Piala Dunia dan di Liga Champions. Dia terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dia menambahkan level fisikalitas ke dalam permainannya."

Tuchel kemudian menjelaskan bahwa nilai Kane jauh melampaui statistik golnya yang luar biasa, dengan menyoroti kecerdasan taktis dan etos kerja yang membuatnya menjadi penyerang modern yang komplet. "Dia benar-benar sangat berkomitmen untuk melakukan high press dan sangat berkomitmen untuk terlibat dalam setiap bagian pertandingan," tambah Tuchel. "Baik dalam build-up dari lini dalam, baik dalam penyelesaian akhir, baik dalam permainan build-up di blok tengah, maupun dalam bertahan. Dia punya paket yang komplet." Kualitas menyeluruh itu menempatkan bintang Bayern Munich tersebut di posisi terdepan untuk meraih penghargaan individu, saat ia berusaha menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi Ballon d'Or sejak Michael Owen pada 2001.