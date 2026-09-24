Getty Images Sport
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‘Setelah musim ini, ya!’ - Thomas Tuchel mendukung Harry Kane untuk memenangi Ballon d’Or dan memimpin Inggris di Piala Dunia 2030
Kampanye yang memecahkan rekor untuk klub dan negara
Kane saat ini tengah menikmati performa terbaik dalam kariernya, setelah baru saja menuntaskan kampanye 2025-26 yang memukau dengan mencetak total 73 gol untuk klub dan negara. Penyerang Bayern Munich itu melengkapi catatan gol bersejarahnya dengan treble domestik, yakni menjuarai Bundesliga, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman.
Di luar kesuksesan domestiknya di Jerman, Kane memainkan peran penting dalam perjalanan Inggris di Piala Dunia baru-baru ini. Meski Inggris menelan kekecewaan di semi-final di tangan Argentina, mereka bangkit untuk mengamankan medali perunggu, yang menjadi pencapaian terbaik negara itu sepanjang sejarah di Piala Dunia yang digelar di luar negeri. Rangkaian pencapaian kolektif dan individu tersebut menempatkan Kane sebagai kandidat terdepan untuk penghargaan individu paling prestisius di sepakbola, dengan banyak pihak berharap ia akhirnya mengakhiri penantian panjang Inggris untuk memiliki pemenang Ballon d'Or.
- Getty Images Sport
Dukungan penuh Tuchel untuk Ballon d'Or
Berbicara kepada ITV menjelang laga Nations League Inggris yang akan datang, Tuchel ditanya secara langsung apakah ia percaya kaptennya itu layak menjadi pihak yang membawa pulang Ballon d'Or bulan depan. Pelatih asal Jerman itu menjawab dengan tegas: "Setelah musim ini, ya. Tujuh puluh gol lebih, tiga gelar bersama Bayern Munich, semifinal di Piala Dunia dan di Liga Champions. Dia terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dia menambahkan level fisikalitas ke dalam permainannya."
Tuchel kemudian menjelaskan bahwa nilai Kane jauh melampaui statistik golnya yang luar biasa, dengan menyoroti kecerdasan taktis dan etos kerja yang membuatnya menjadi penyerang modern yang komplet. "Dia benar-benar sangat berkomitmen untuk melakukan high press dan sangat berkomitmen untuk terlibat dalam setiap bagian pertandingan," tambah Tuchel. "Baik dalam build-up dari lini dalam, baik dalam penyelesaian akhir, baik dalam permainan build-up di blok tengah, maupun dalam bertahan. Dia punya paket yang komplet." Kualitas menyeluruh itu menempatkan bintang Bayern Munich tersebut di posisi terdepan untuk meraih penghargaan individu, saat ia berusaha menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi Ballon d'Or sejak Michael Owen pada 2001.
Umur panjang dan jalan menuju 2030
Dengan Piala Dunia 2030 akan digelar bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, pertanyaan soal daya tahan Kane dalam jangka panjang tak terelakkan mulai muncul. Saat turnamen itu tiba, kapten Inggris tersebut akan berusia 36 tahun. Namun, Tuchel menepis setiap anggapan bahwa usia akan mengejar pemain andalannya itu, dengan menegaskan bahwa kualitas teknik elite sang penyerang akan memungkinkannya tetap berada di level tertinggi hingga jauh ke usia akhir 30-an. Kane, yang sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, terus mengukuhkan status legendarisnya di panggung internasional dan berpeluang menyamai rekor sepanjang masa pemain putra milik Peter Shilton, yaitu 125 caps, jika ia tampil dalam keempat laga Nations League selama pemusatan latihan saat ini.
Ketika kemungkinan Kane memimpin lini depan pada usia 36 tahun ditanyakan kepada bos Inggris itu, Tuchel tetap sangat optimistis soal masa depan kaptennya. Mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich itu menjawab: “Tidak masalah. Usia ya usia. Itu tidak penting. Ini hanya soal kualitas, dan dia masih punya jalan yang panjang.”
- AFP
Jadwal Nations League yang berat menanti
Tim asuhan Tuchel memulai pemusatan latihan internasional mereka saat ini dengan laga besar Liga Negara melawan juara dunia Spanyol di Wembley pada Sabtu - laga ulang melawan tim yang mengalahkan tim Sir Gareth Southgate di final Euro 2024 sebelum mengangkat trofi Piala Dunia musim panas ini. Jadwal berat yang berisi empat pertandingan itu kemudian akan membuat Inggris menjalani laga tandang beruntun melawan Republik Ceko pada 29 September dan Kroasia pada 3 Oktober, sebelum kembali ke kandang untuk menjamu Republik Ceko di Wembley pada 6 Oktober.
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