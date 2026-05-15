Goal.com
LiveTiket
CUP-FR98-KSA-DEN-SAUDI FLAGAFP
SID

Diterjemahkan oleh

Setelah mundur dari golf: Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) menandatangani kesepakatan sponsor besar-besaran baru di dunia sepak bola

World Cup

Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) telah menjalin kemitraan dengan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan akan menjadi sponsor turnamen Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli).

FIFA mengumumkan bahwa berbagai anak perusahaan dana tersebut terlibat dalam kesepakatan ini, termasuk Savvy Games Group dan Qiddiya City.

  • "PIF terus memperluas kehadirannya di bidang olahraga secara global, dengan sepak bola sebagai fokus utama pertumbuhan ini," kata perwakilan PIF, Mohamed AlSayyad. Dana tersebut kini masuk dalam kategori ketiga mitra FIFA. Kategori pertama mencakup perusahaan seperti adidas, Coca-Cola, dan Visa, serta sejak 2024 juga perusahaan minyak Saudi Aramco. Kategori kedua mencakup perusahaan dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia.


    • Iklan

  • PIF mundur dari seri golf LIV Tour yang kontroversial

    Baru-baru ini terjadi kegemparan karena dana investasi negara tersebut menarik diri dari seri golf kontroversial LIV Tour dan menghentikan dukungan bernilai miliaran dolar. LIV hanya akan mendapat dukungan finansial hingga akhir musim ini, yaitu hingga akhir Agustus. "Investasi besar-besaran yang dibutuhkan LIV Golf dalam jangka panjang tidak lagi sejalan dengan fase strategi investasi PIF saat ini," demikian bunyi penjelasannya.

    PIF baru-baru ini memaparkan strategi barunya untuk periode 2026 hingga 2030, di mana olahraga tidak disebutkan di dalamnya. Arab Saudi telah berinvestasi besar-besaran dalam olahraga selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam sepak bola, Formula 1, tinju, tenis, e-sports, dan golf. Negara tersebut telah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 tahun lalu.