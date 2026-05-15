FIFA mengumumkan bahwa berbagai anak perusahaan dana tersebut terlibat dalam kesepakatan ini, termasuk Savvy Games Group dan Qiddiya City.
Setelah mundur dari golf: Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) menandatangani kesepakatan sponsor besar-besaran baru di dunia sepak bola
"PIF terus memperluas kehadirannya di bidang olahraga secara global, dengan sepak bola sebagai fokus utama pertumbuhan ini," kata perwakilan PIF, Mohamed AlSayyad. Dana tersebut kini masuk dalam kategori ketiga mitra FIFA. Kategori pertama mencakup perusahaan seperti adidas, Coca-Cola, dan Visa, serta sejak 2024 juga perusahaan minyak Saudi Aramco. Kategori kedua mencakup perusahaan dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia.
PIF mundur dari seri golf LIV Tour yang kontroversial
Baru-baru ini terjadi kegemparan karena dana investasi negara tersebut menarik diri dari seri golf kontroversial LIV Tour dan menghentikan dukungan bernilai miliaran dolar. LIV hanya akan mendapat dukungan finansial hingga akhir musim ini, yaitu hingga akhir Agustus. "Investasi besar-besaran yang dibutuhkan LIV Golf dalam jangka panjang tidak lagi sejalan dengan fase strategi investasi PIF saat ini," demikian bunyi penjelasannya.
PIF baru-baru ini memaparkan strategi barunya untuk periode 2026 hingga 2030, di mana olahraga tidak disebutkan di dalamnya. Arab Saudi telah berinvestasi besar-besaran dalam olahraga selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam sepak bola, Formula 1, tinju, tenis, e-sports, dan golf. Negara tersebut telah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 tahun lalu.