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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Setelah momen menegangkan di awal pertandingan bagi Jerman: Pemain kunci tim DFB terpaksa diganti karena cedera

World Cup
Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
N. Schlotterbeck

Jerman harus menghadapi momen menegangkan di awal pertandingan grup kedua Piala Dunia 2026 melawan Pantai Gading. Saat jeda babak pertama, Nico Schlotterbeck tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Bek tengah tersebut harus menerima perawatan di lapangan setelah insiden yang tidak menguntungkan dalam pertandingan, sekitar seperempat jam setelah kick-off, dan untuk sesaat tampak seolah-olah pelatih tim nasional Julian Nagelsmann terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal.

Namun, Schlotterbeck akhirnya bisa melanjutkan permainan hingga jeda babak pertama, meskipun ia tidak lagi turun ke lapangan setelah babak kedua dimulai. Antonio Rüdiger masuk menggantikan pemain Dortmund tersebut pada awal babak kedua.

  • Apa yang terjadi? Saat Schlotterbeck menghalau bola tepat sebelum penyerang Pantai Gading Amad Diallo yang sedang berlari mendekat, kakinya sedikit tertekuk ke dalam tanpa adanya kontak dari lawan, dan ia juga secara tidak sengaja menendang tendon Achilles-nya sendiri dengan kaki kanan.

    Schlotterbeck pun sempat tertatih-tatih di lapangan sebentar, sebelum tim medis timnas Jerman turun ke lapangan untuk memberikan perawatan. Perawatan kemudian dilanjutkan di luar lapangan; berdasarkan tayangan televisi, tampaknya pemain belakang Borussia Dortmund itu mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya. Namun, dalam siaran ZDF saat jeda babak pertama, disebutkan bahwa yang terasa sakit adalah lututnya.

    Selama perawatan, Schlotterbeck disemangati oleh para penggemar Jerman di stadion di Toronto (Kanada) melalui nyanyian-nyanyian penyemangat.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tim DFB: Nico Schlotterbeck hanya bisa bermain hingga babak pertama dalam laga melawan Pantai Gading

    Sesuai peraturan baru FIFA, Schlotterbeck harus menunggu selama satu menit sebelum diizinkan kembali ke lapangan setelah mendapat perawatan. Saat akhirnya diizinkan, bintang BVB itu masih sedikit pincang dan meringis sedikit.

    Antonio Rüdiger dan Waldemar Anton, dua pemain cadangan pertama untuk posisi bek tengah, mulai melakukan pemanasan ringan. Namun, Schlotterbeck dapat melanjutkan permainan dan seiring berjalannya waktu, gerakannya tampak semakin lancar.

    Namun, saat kedua tim kembali ke lapangan untuk babak kedua, sudah jelas: cedera Schlotterbeck ternyata lebih serius, sehingga Rüdiger mengambil alih posisinya di lini belakang bersama Jonathan Tah.

  • Jerman di Piala Dunia 2026: Skuad Tim Nasional Jerman

    Posisi

    Pemain

    Klub

    Nomor punggung

    Penjaga gawang

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kiper

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Bek

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Bek

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Pertahanan

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Pertahanan

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Bek

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Pertahanan

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Bek

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Pertahanan

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Pertahanan

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Pertahanan

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Pertahanan

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Bek

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Serang

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Penyerang

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Serangan

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Penyerang

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Serangan

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Serangan

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Serangan

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Penyerang

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19

    Penyerang

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Penyerang

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Penyerang

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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