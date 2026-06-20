Setelah momen menegangkan di awal pertandingan bagi Jerman: Pemain kunci tim DFB terpaksa diganti karena cedera

Apa yang terjadi? Saat Schlotterbeck menghalau bola tepat sebelum penyerang Pantai Gading Amad Diallo yang sedang berlari mendekat, kakinya sedikit tertekuk ke dalam tanpa adanya kontak dari lawan, dan ia juga secara tidak sengaja menendang tendon Achilles-nya sendiri dengan kaki kanan.

Schlotterbeck pun sempat tertatih-tatih di lapangan sebentar, sebelum tim medis timnas Jerman turun ke lapangan untuk memberikan perawatan. Perawatan kemudian dilanjutkan di luar lapangan; berdasarkan tayangan televisi, tampaknya pemain belakang Borussia Dortmund itu mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya. Namun, dalam siaran ZDF saat jeda babak pertama, disebutkan bahwa yang terasa sakit adalah lututnya.

Selama perawatan, Schlotterbeck disemangati oleh para penggemar Jerman di stadion di Toronto (Kanada) melalui nyanyian-nyanyian penyemangat.