Setelah momen menegangkan di awal pertandingan bagi Jerman: Pemain kunci tim DFB terpaksa diganti karena cedera

Bek tengah tersebut harus menerima perawatan di lapangan setelah insiden yang tidak menguntungkan dalam pertandingan, sekitar seperempat jam setelah kick-off, dan untuk sesaat tampak seolah-olah pelatih tim nasional Julian Nagelsmann terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal.
Namun, Schlotterbeck akhirnya bisa melanjutkan permainan hingga jeda babak pertama, meskipun ia tidak lagi turun ke lapangan setelah babak kedua dimulai. Antonio Rüdiger masuk menggantikan pemain Dortmund tersebut pada awal babak kedua.