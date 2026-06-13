Setelah Mohamed Salah, kini giliran Cody Gakpo! Liverpool terancam kehilangan sayap lainnya setelah pemain timnas Belanda itu mengungkapkan keinginannya untuk pindah pada bursa transfer musim panas

Keputusan penyerang serba bisa ini untuk mencari tantangan baru muncul setelah tahun kompetisi yang sangat berat bagi seluruh skuad. Tim harus menghadapi tekanan emosional yang luar biasa setelah kepergian tragis rekan setimnya, Diogo Jota, pada musim panas 2025—sebuah kehilangan yang menghancurkan dan sangat memengaruhi kondisi psikologis klub sepanjang musim berikutnya.

Di lapangan, penurunan performa yang tajam membuat manajer Arne Slot kehilangan koneksi dengan suporter tuan rumah, yang mendorong pemilik Fenway Sports Group untuk mengakhiri kontraknya meskipun ia berhasil meraih gelar juara liga pada tahun debutnya. Dengan ditunjuknya ahli taktik Bournemouth, Andoni Iraola, untuk mengambil alih kendali, pemain sayap asal Belanda ini memilih masa transisi ini untuk meresmikan keinginannya untuk pindah, seperti dilaporkan oleh SoccerNews.