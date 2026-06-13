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Setelah Mohamed Salah, kini giliran Cody Gakpo! Liverpool terancam kehilangan sayap lainnya setelah pemain timnas Belanda itu mengungkapkan keinginannya untuk pindah pada bursa transfer musim panas
Gakpo ingin hengkang dari Anfield
Keputusan penyerang serba bisa ini untuk mencari tantangan baru muncul setelah tahun kompetisi yang sangat berat bagi seluruh skuad. Tim harus menghadapi tekanan emosional yang luar biasa setelah kepergian tragis rekan setimnya, Diogo Jota, pada musim panas 2025—sebuah kehilangan yang menghancurkan dan sangat memengaruhi kondisi psikologis klub sepanjang musim berikutnya.
Di lapangan, penurunan performa yang tajam membuat manajer Arne Slot kehilangan koneksi dengan suporter tuan rumah, yang mendorong pemilik Fenway Sports Group untuk mengakhiri kontraknya meskipun ia berhasil meraih gelar juara liga pada tahun debutnya. Dengan ditunjuknya ahli taktik Bournemouth, Andoni Iraola, untuk mengambil alih kendali, pemain sayap asal Belanda ini memilih masa transisi ini untuk meresmikan keinginannya untuk pindah, seperti dilaporkan oleh SoccerNews.
- Getty Images Sport
Tim-tim Liga Premier mengincar pemain sayap asal Belanda
Meskipun minat terhadap penyerang serba bisa ini sangat tinggi, Tottenham Hotspur-lah yang paling sering dikaitkan dengan kepindahannya. Namun, mereka tidak sendirian dalam perburuan ini, karena Newcastle United juga memantau situasi tersebut sambil berupaya memperkuat lini serang mereka di tengah kondisi pasar yang baru.
Kondisi bursa transfer semakin rumit akibat perkembangan di tempat lain di Eropa. Anthony Gordon dari Newcastle merupakan target utama Bayern Munich, namun kepindahannya ke Barcelona memaksa raksasa Jerman itu untuk mencari target alternatif. Pergeseran di pasar ini telah menempatkan Gakpo secara tegas dalam radar juara Bundesliga, sehingga memicu persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya.
Bayern memicu kerumitan dalam perputaran transfer yang melibatkan banyak pemain
Efek domino ini telah meluas hingga ke Jerman, di mana raksasa Bundesliga Bayern Munich tengah gencar berusaha merebut minat klub Inggris tersebut, dengan kemungkinan merekrut penyerang Anfield yang sedang tidak puas itu ke dalam barisan penyerang yang sudah diperkuat oleh mantan bintang Merseyside, Luis Díaz.
Upaya ini mengancam akan menggagalkan secara langsung operasi finansial terpisah yang memecahkan rekor bagi klub masa kecil sang pemain, PSV. Bayern telah menghabiskan seminggu ini untuk menegosiasikan kesepakatan untuk pemain sayap asal Maroko PSV, Ismael Saibari, namun langkah mendadak mereka untuk merekrut rekan senegaranya dari Belanda membuat klub Eredivisie itu cemas apakah mantan produk akademi mereka akan secara tidak sengaja menggagalkan rejeki nomplok musim panas mereka sendiri.
- AFP
Gakpo mengancam rekor penjualan PSV
Bayern telah menaikkan tawaran mereka untuk Saibari secara signifikan, dengan mengajukan paket total sebesar €53 juta, termasuk bonus yang bergantung pada performa, guna meyakinkan PSV agar melepas pemain andalannya. Struktur kesepakatan tersebut dilaporkan terdiri dari biaya tetap yang dijamin sebesar €48 juta, dengan potensi tambahan €5 juta dalam bentuk bonus, namun klub Belanda tersebut masih berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal dari negosiasi. PSV tidak hanya berfokus pada total biaya.
Jika transfer ini diselesaikan dengan valuasi saat ini, Saibari secara resmi akan menjadi pemain termahal yang pernah dilepas dalam sejarah PSV. Namun, minat juara Bundesliga untuk mendapatkan jasa Gakpo dapat membalikkan keadaan dan menggagalkan potensi kesepakatan Saibari yang memecahkan rekor.