Namun, sejak dimulainya era baru dalam sepak bola Saudi—dengan kedatangan para bintang sepak bola dunia sejak tahun 2023—segala sesuatunya berubah total, dan kehadiran pemain-pemain Mesir pun menjadi sangat minim.
Pada periode tersebut, hanya beberapa nama pemain Mesir yang muncul di Liga Roshen, di antaranya Ahmed Hegazi dan Tarek Hamed, yang saat itu memang bermain untuk klub Al-Ittihad, namun yang terakhir pindah pada musim panas 2023 ke Damak.
Pada musim panas 2024, Ahmed Hegazi pun pindah ke Neom yang saat itu bermain di Liga Yello Divisi Utama, setelah musim yang mengecewakan bersama “The Tigers”, dan berhasil membawa tim barunya promosi ke Liga Roshen, namun ia hengkang setelah akhir musim lalu.
Al-Khaleej juga merekrut seorang pemain Mesir pada musim panas 2023, yaitu penyerang Mohamed Sherif, namun ia tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya selama dua musim, sehingga kembali ke Al-Ahly pada bursa transfer musim panas lalu.
Pada musim panas lalu, Al-Ittifaq merekrut penyerang Mesir Ahmed Hassan “Koka”, namun kutukan cedera juga menghalanginya untuk bermain, sehingga perjalanannya bersama tim tersebut berakhir tanpa meninggalkan dampak yang berarti.
Transaksi terakhir terjadi pada bursa transfer musim dingin lalu, ketika Nabil Emad “Dunga” dari Zamalek bergabung dengan Al-Najma, namun ia tidak mampu menyelamatkan tim dari degradasi dari Liga Roshen Saudi.
Trezeguet bermimpi untuk mematahkan kutukan tersebut pada musim depan, di mana ia mungkin akan menjadi satu-satunya pemain Mesir di Liga Roshen, setelah Dunga terdegradasi bersama Al-Najma, Koka hengkang dari Al-Ittifaq, dan Hegazi hampir kembali ke Liga Mesir.