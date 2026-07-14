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Setelah mimpi buruk Al-Ahly... Kutukan Mesir mengancam impian Trezeguet di Liga Saudi

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Trezeguet
Al Ahly SC
Al Riyadh
Saudi Pro League
Mesir
Arab Saudi

Apakah sayap terbang ini akan berhasil di Riyadh?

Tugas bersejarah dipikul oleh pemain Mesir Mahmoud Hassan "Trezeguet", menjelang kepindahannya ke Liga Roshen Arab Saudi pada musim depan, setelah mimpi buruk yang dialaminya bersama klub lamanya, Al-Ahly.

Al-Ahly, hari ini Selasa, secara resmi mengumumkan kepergian Trezeguet dari barisan timnya, setelah hanya satu musim yang dihabiskannya di "Benteng Merah", sementara namanya dikaitkan dengan kepindahan ke klub Al-Riyadh pada musim depan.

  • Mimpi Buruk Al-Ahly

    Pada waktu yang sama tahun lalu, para pendukung Al-Ahly berharap akan musim yang bersejarah, baik di level domestik maupun Afrika, setelah tersingkir secara mengecewakan dari babak penyisihan grup Piala Dunia Antarklub.

    Harapan tersebut didasarkan pada beberapa pemain baru yang direkrut tim pada bursa transfer musim panas, dipimpin oleh Trezeguet sendiri setelah didatangkan dari Trabzonspor Turki, serta Ahmed Sayed “Zizo” dan Mohamed Ali Ben Ramadan.

    Namun, impian-impian tersebut berubah menjadi mimpi buruk di akhir musim, setelah Al-Ahly kehilangan gelar Liga Mesir kepada rival abadinya, Zamalek, bahkan harus puas finis di posisi ketiga sehingga tidak lolos ke Liga Champions Afrika musim depan.

    Al-Ahly juga tersingkir dari Liga Champions Afrika di babak perempat final, setelah dikalahkan oleh Espérance de Tunis baik di leg pertama maupun leg kedua, serta tersingkir dari Piala Mesir di babak perdelapan final, setelah kalah dari tim Wey yang bermain di liga divisi dua.

    Meskipun Trezeguet menjadi pencetak gol terbanyak tim pada musim lalu, dengan mencetak 18 gol dalam 32 pertandingan, ia justru menanggung sebagian besar kritik, terutama karena gajinya yang tinggi, di mana ia dituduh bersama Zizo sebagai penyebab beberapa masalah di ruang ganti.

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  • Selangkah mundur

    Menurut laporan media, Trezeguet-lah yang bersikeras hengkang dari Al-Ahly akibat tekanan yang dialaminya, sehingga ia kini berada di ambang klub kesembilan dalam karier profesionalnya, pada usia 31 tahun.

    Setelah promosi ke tim utama Al-Ahly pada 2012, Trezeguet menjalani dua periode di Belgia bersama klub Anderlecht dan Mouscron, sementara di Turki ia bermain untuk Kasımpaşa, Başakşehir, dan Trabzonspor, selain pengalaman terbesarnya bersama Aston Villa.

    Al-Riyadh akan menjadi klub Teluk kedua yang diperkuat Trezeguet, setelah Al-Rayyan dari Qatar yang ia bela pada musim 2024-2025, sebelum pindah ke Al-Ahly.

    Namun, Al-Riyadh tidak sama dengan Al-Rayyan; klub terakhir itu merupakan salah satu pesaing gelar Liga Qatar, berbeda dengan klub Saudi yang saat ini berjuang untuk menghindari degradasi.

    Klub ibu kota ini berhasil mempertahankan posisinya di Liga Roshen musim lalu, setelah menempati peringkat ke-15 dengan raihan 30 poin, hanya selisih satu poin dari Damak, yang menjadi tim pertama yang terdegradasi dari kompetisi tersebut.

    Tidak diragukan lagi, peralihan dari tim yang terbiasa memenangkan gelar Liga Mesir dan Liga Champions Afrika, menjadi tim lain yang selalu berjuang untuk menghindari pusaran degradasi di Liga Roshen, akan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Trezeguet.

  • Sejarah Mesir di Arab Saudi

    Trezeguet akan bergabung dengan deretan bintang sepak bola Mesir yang pernah bermain di Liga Saudi sepanjang sejarah.

    Di antara nama-nama terkemuka tersebut adalah bek Ashraf Qasim dan penyerang Ahmed Ali bersama Al-Hilal, serta Islam Al-Shatir, Emad Moteab, Mahmoud Abdel-Moneim “Kahraba”, Hosni Abd-Rabbo, Tarek Hamed, dan Ahmed Hegazi bersama Al-Ittihad.

    Al-Ahly juga pernah merekrut beberapa pemain Mesir sepanjang sejarah, di antaranya yang paling menonjol adalah Mohamed Barakat, Rida Sika, Walid Suleiman, Mohamed Abdel-Shafi, dan Abdullah Al-Said, sementara Emad Al-Nahhas, Hossam Ghaly, dan Hosni Abdel-Rabbo juga pernah bermain bersama Al-Nassr.

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  • Hasil percobaan yang kurang memuaskan

    Namun, sejak dimulainya era baru dalam sepak bola Saudi—dengan kedatangan para bintang sepak bola dunia sejak tahun 2023—segala sesuatunya berubah total, dan kehadiran pemain-pemain Mesir pun menjadi sangat minim.

    Pada periode tersebut, hanya beberapa nama pemain Mesir yang muncul di Liga Roshen, di antaranya Ahmed Hegazi dan Tarek Hamed, yang saat itu memang bermain untuk klub Al-Ittihad, namun yang terakhir pindah pada musim panas 2023 ke Damak.

    Pada musim panas 2024, Ahmed Hegazi pun pindah ke Neom yang saat itu bermain di Liga Yello Divisi Utama, setelah musim yang mengecewakan bersama “The Tigers”, dan berhasil membawa tim barunya promosi ke Liga Roshen, namun ia hengkang setelah akhir musim lalu.

    Al-Khaleej juga merekrut seorang pemain Mesir pada musim panas 2023, yaitu penyerang Mohamed Sherif, namun ia tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya selama dua musim, sehingga kembali ke Al-Ahly pada bursa transfer musim panas lalu.

    Pada musim panas lalu, Al-Ittifaq merekrut penyerang Mesir Ahmed Hassan “Koka”, namun kutukan cedera juga menghalanginya untuk bermain, sehingga perjalanannya bersama tim tersebut berakhir tanpa meninggalkan dampak yang berarti.

    Transaksi terakhir terjadi pada bursa transfer musim dingin lalu, ketika Nabil Emad “Dunga” dari Zamalek bergabung dengan Al-Najma, namun ia tidak mampu menyelamatkan tim dari degradasi dari Liga Roshen Saudi.

    Trezeguet bermimpi untuk mematahkan kutukan tersebut pada musim depan, di mana ia mungkin akan menjadi satu-satunya pemain Mesir di Liga Roshen, setelah Dunga terdegradasi bersama Al-Najma, Koka hengkang dari Al-Ittifaq, dan Hegazi hampir kembali ke Liga Mesir.