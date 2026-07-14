Setelah mimpi buruk Al-Ahly... Kutukan Mesir mengancam impian Trezeguet di Liga Saudi

Pada waktu yang sama tahun lalu, para pendukung Al-Ahly berharap akan musim yang bersejarah, baik di level domestik maupun Afrika, setelah tersingkir secara mengecewakan dari babak penyisihan grup Piala Dunia Antarklub.

Harapan tersebut didasarkan pada beberapa pemain baru yang direkrut tim pada bursa transfer musim panas, dipimpin oleh Trezeguet sendiri setelah didatangkan dari Trabzonspor Turki, serta Ahmed Sayed “Zizo” dan Mohamed Ali Ben Ramadan.

Namun, impian-impian tersebut berubah menjadi mimpi buruk di akhir musim, setelah Al-Ahly kehilangan gelar Liga Mesir kepada rival abadinya, Zamalek, bahkan harus puas finis di posisi ketiga sehingga tidak lolos ke Liga Champions Afrika musim depan.

Al-Ahly juga tersingkir dari Liga Champions Afrika di babak perempat final, setelah dikalahkan oleh Espérance de Tunis baik di leg pertama maupun leg kedua, serta tersingkir dari Piala Mesir di babak perdelapan final, setelah kalah dari tim Wey yang bermain di liga divisi dua.

Meskipun Trezeguet menjadi pencetak gol terbanyak tim pada musim lalu, dengan mencetak 18 gol dalam 32 pertandingan, ia justru menanggung sebagian besar kritik, terutama karena gajinya yang tinggi, di mana ia dituduh bersama Zizo sebagai penyebab beberapa masalah di ruang ganti.