Setelah meraih gelar Grand Slam pertamanya: Alexander Zverev masih memiliki satu tujuan besar dalam kariernya

Zverev berharap, dengan gelar yang diraihnya di Paris, "ada sesuatu yang terbuka dan saya bisa terus melangkah. Saya baru memenangkan satu dari empat turnamen Grand Slam. Saya ingin terus berjuang mewujudkan impian saya," kata petenis asal Hamburg itu.

Perjalanan menuju puncak peringkat dunia, yang hampir dicapai Zverev sebelum cedera pergelangan kaki parahnya pada 2022, tampaknya akan sulit. Petenis Italia Jannik Sinner memiliki keunggulan besar meskipun tersingkir secara mengejutkan di babak kedua di Paris. Dia berada di peringkat pertama dengan 13.500 poin - di depan petenis Spanyol Carlos Alcaraz (9.960) yang saat ini cedera dan Zverev, yang mengumpulkan 7.305 poin.

Namun, di turnamen klasik rumput Wimbledon (mulai 29 Juni), Zverev setidaknya bisa menyalip Alcaraz jika berhasil mencapai final untuk pertama kalinya. Ia membayangkan peluang untuk meraih prestasi berikutnya menjelang dimulainya turnamen. "Gelar Grand Slam selalu membantu. Saya dalam kondisi yang lebih baik daripada tahun lalu dan saya yakin bisa berbuat sesuatu di Wimbledon," kata Zverev.