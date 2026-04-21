Setelah mencetak 400 gol, Uli Hoeneß menyatakan dia tak bisa dijual: Bagaimana seorang talenta langka di FC Bayern mengalami kejatuhan yang dramatis

"Ada sekitar 400 gol dalam satu musim di level D-Jugend. Saat itu, saya sering mencetak 10 atau 12 gol dalam satu pertandingan," kenang Göktan. Di Bayern, sang penyerang muda ini pun sangat diunggulkan; pada usia 13 tahun, ia menandatangani kontrak pra-profesional. Dia mengabaikan sekolah, jarang hadir, dan sejak dini mempertaruhkan segalanya untuk sepak bola. Dan pada awalnya, jalannya hanya menuju satu arah: melesat ke atas.

Potensi Göktan sangat besar. Halil Altintop, yang kemudian bermain bersama bocah ajaib yang saat itu sudah jatuh cukup jauh di Kaiserslautern, pernah berkata tentangnya: "Apa yang dia lakukan dengan bola sungguh luar biasa. Mungkin saya tidak pernah lagi melihat pemain yang begitu terampil secara teknis." Namun, bakat luar biasa itu tidak cukup. Kepribadian Göktan, karakternya, dan sikapnya terhadap olahraga masih terlalu belum matang.

Sejak remaja, Göktan sudah menimbulkan masalah. Menurut orang-orang di lingkungannya, sejak usia 16 tahun ia sesekali terlibat dalam insiden minuman keras, bertingkah di luar batas, dan bersikap sombong. "Dia sudah sangat yakin sejak dini bahwa dia adalah seorang bintang," kenang Herbert Harbich, yang selama bertahun-tahun menjadi pembimbing sukarela tim junior Bayern, dalam wawancara dengan tz. "Itu tidak cukup."

Harbich hingga kini belum melupakan final Kejuaraan Remaja A Jerman 1998. Terutama karena Göktan. Atau lebih tepatnya karena penampilannya yang egois saat itu, yang membuat tim Munich kehilangan gelar juara remaja Jerman pertama mereka. Tim U-19 Bayern, di mana Göktan saat itu bermain bersama Owen Hargreaves atau Daniel Bierofka, memimpin 2-1 saat bertandang ke Borussia Dortmund. Sekitar 20 menit sebelum pertandingan berakhir, ada tendangan penalti - dan Göktan, meskipun salah satu pemain termuda di tim dan tidak ditunjuk sebagai penendang, merebut bola dan gagal mencetak gol, sehingga membuang peluang penentu.

Drama pun berlanjut: BVB menyamakan kedudukan di waktu tambahan, pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. "Göktan kembali mengambil tendangan - dan kembali gagal," kenang Harbich. Tim junior FCB akhirnya kalah, Dortmund merebut gelar juara. Dan Göktan harus memainkan peran tragis tersebut.

Namun: Selama bertahun-tahun, kurangnya profesionalisme itu tidak terlalu mengganggu Göktan. Ia bermain tanpa beban, semakin baik, berlatih bersama tim senior di bawah asuhan Giovanni Trapattoni saat berusia 16 tahun, dan tiba-tiba mengalahkan bintang-bintang dunia seperti Lothar Matthäus. Saat berusia 17 tahun, Göktan menandatangani kontrak profesional pertamanya, meninggalkan sekolah sepenuhnya, dan siap untuk melangkah ke level tertinggi.