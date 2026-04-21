Berkant GöktanIMAGO / Bernd Müller
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Setelah mencetak 400 gol, Uli Hoeneß menyatakan dia tak bisa dijual: Bagaimana seorang talenta langka di FC Bayern mengalami kejatuhan yang dramatis

Bayern Munich
Beckenbauer dan Hoeneß memujinya; pada usia 17 tahun, ia melakukan debutnya bersama FC Bayern; dunia seolah terbuka lebar baginya. Namun, Berkant Göktan gagal — dengan segala konsekuensinya.

München. Englischer Garten. Musim panas 2006. Jerman sedang dilanda demam Piala Dunia di kandang sendiri. Kisah dongeng musim panas timnas Jerman menjadi berita utama, cuacanya luar biasa, Englischer Garten—paru-paru hijau kota München—dipenuhi orang-orang. Orang-orang bersantai di padang rumput, berenang di Sungai Eisbach yang menyegarkan, menikmati hidup. Di tengah-tengah keramaian, sekelompok pemuda sedang bermain sepak bola. Orang Turki, Arab, Albania, Afrika, Jerman, Italia—sebuah tim multikultural. Sesekali, seorang atau dua penonton yang antusias sepak bola berhenti sejenak, menonton selama beberapa menit. Lalu ia melanjutkan perjalanannya.

Bahwa di antara mereka yang mengejar bola kulit tua di bawah sinar matahari yang cerah, mencetak gol dari rompi atau ransel mereka, ada seorang yang sebenarnya sudah lama bisa menjadi bintang dunia, seharusnya menjadi bintang dunia, tidak disadari oleh mereka semua. Seorang yang pernah disebut Franz Beckenbauer sebagai "bakat terbesar dalam sepak bola Jerman", yang dinyatakan tak terpisahkan oleh ikon Bayern, Uli Hoeneß. Orang yang pada usia 17 tahun melakukan debutnya untuk juara bertahan Jerman di Liga Champions, yang diramalkan memiliki masa depan yang cerah.

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 3 Februari 2023 dan telah direvisi.

  • Semua itu terjadi di Englischer Garten kurang dari sepuluh tahun yang lalu. Namun, meskipun baru berusia 25 tahun, pada musim panas 2006 Berkant Göktan sudah berada jauh sekali dari masa itu. Dan untuk saat ini, ia telah jatuh ke titik terendah. "Kami sering bermain sepak bola di Englischer Garten bersama teman-teman multikultural lainnya," kata pemain keturunan Jerman-Turki ini dalam sebuah wawancara dengan 11Freunde mengenai masa itu. Sejak beberapa minggu terakhir, ia bahkan tidak bermain lagi di klub mana pun, hanya berusaha menjaga kebugarannya. Ia telah mengakhiri kontraknya lebih awal dengan 1. FC Kaiserslautern, klub berikutnya yang tidak membuahkan kesuksesan.

    Lompatan waktu. Kembali ke akar, di mana segalanya masih baik-baik saja bagi "Berki" kecil. Di Helios München, sebuah klub kecil di bagian timur kota metropolitan Bavaria, ia memulai karier sepak bolanya. Di tim E-Jugend, ia ditemukan oleh FC Bayern yang besar, dan setelah menjalani latihan uji coba, Göktan yang berusia delapan tahun langsung dibawa ke Säbener Straße. Dengan cepat ia dianggap sebagai anak ajaib, sebagai bintang masa depan. Mengatakan bahwa ia mencetak gol seperti di jalur perakitan adalah pernyataan yang meremehkan.

  • Berkant Göktan mencetak 400 gol untuk FC Bayern dalam satu musim

    "Ada sekitar 400 gol dalam satu musim di level D-Jugend. Saat itu, saya sering mencetak 10 atau 12 gol dalam satu pertandingan," kenang Göktan. Di Bayern, sang penyerang muda ini pun sangat diunggulkan; pada usia 13 tahun, ia menandatangani kontrak pra-profesional. Dia mengabaikan sekolah, jarang hadir, dan sejak dini mempertaruhkan segalanya untuk sepak bola. Dan pada awalnya, jalannya hanya menuju satu arah: melesat ke atas.

    Potensi Göktan sangat besar. Halil Altintop, yang kemudian bermain bersama bocah ajaib yang saat itu sudah jatuh cukup jauh di Kaiserslautern, pernah berkata tentangnya: "Apa yang dia lakukan dengan bola sungguh luar biasa. Mungkin saya tidak pernah lagi melihat pemain yang begitu terampil secara teknis." Namun, bakat luar biasa itu tidak cukup. Kepribadian Göktan, karakternya, dan sikapnya terhadap olahraga masih terlalu belum matang.

    Sejak remaja, Göktan sudah menimbulkan masalah. Menurut orang-orang di lingkungannya, sejak usia 16 tahun ia sesekali terlibat dalam insiden minuman keras, bertingkah di luar batas, dan bersikap sombong. "Dia sudah sangat yakin sejak dini bahwa dia adalah seorang bintang," kenang Herbert Harbich, yang selama bertahun-tahun menjadi pembimbing sukarela tim junior Bayern, dalam wawancaradengan tz. "Itu tidak cukup."

    Harbich hingga kini belum melupakan final Kejuaraan Remaja A Jerman 1998. Terutama karena Göktan. Atau lebih tepatnya karena penampilannya yang egois saat itu, yang membuat tim Munich kehilangan gelar juara remaja Jerman pertama mereka. Tim U-19 Bayern, di mana Göktan saat itu bermain bersama Owen Hargreaves atau Daniel Bierofka, memimpin 2-1 saat bertandang ke Borussia Dortmund. Sekitar 20 menit sebelum pertandingan berakhir, ada tendangan penalti - dan Göktan, meskipun salah satu pemain termuda di tim dan tidak ditunjuk sebagai penendang, merebut bola dan gagal mencetak gol, sehingga membuang peluang penentu.

    Drama pun berlanjut: BVB menyamakan kedudukan di waktu tambahan, pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. "Göktan kembali mengambil tendangan - dan kembali gagal," kenang Harbich. Tim junior FCB akhirnya kalah, Dortmund merebut gelar juara. Dan Göktan harus memainkan peran tragis tersebut.

    Namun: Selama bertahun-tahun, kurangnya profesionalisme itu tidak terlalu mengganggu Göktan. Ia bermain tanpa beban, semakin baik, berlatih bersama tim senior di bawah asuhan Giovanni Trapattoni saat berusia 16 tahun, dan tiba-tiba mengalahkan bintang-bintang dunia seperti Lothar Matthäus. Saat berusia 17 tahun, Göktan menandatangani kontrak profesional pertamanya, meninggalkan sekolah sepenuhnya, dan siap untuk melangkah ke level tertinggi.

  • Penampilan perdana Göktan bersama FC Bayern melawan Beckham dan kawan-kawan

    Dia memulai debutnya bersama Bayern di Liga Champions pada usia 17 tahun 9 bulan. Saat itu fase grup, dan Manchester United yang tangguh bertandang ke Stadion Olimpiade Munich. Göktan mendapat kesempatan bermain selama kurang lebih setengah jam, masuk menggantikan Hasan Salihamidzic, dan tiba-tiba berhadapan dengan David Beckham atau Paul Scholes di lapangan. "Saya seperti dalam keadaan trance," kata Göktan.

    Hampir saja dia mencetak gol pada debutnya di kompetisi teratas ini. Adalah aksi inilah yang menurutnya sendiri bisa mengubah segalanya, jika saja hasilnya berbeda. "Tendangan kaki kiri itu, yang meleset tipis ke kanan gawang. Kadang-kadang saya berpikir: Jika bola itu masuk, mungkin segalanya akan berbeda." Mungkin saat itu akan ada seseorang yang dengan tegas menahannya agar tetap rendah hati, tidak membiarkannya melambung tinggi. Namun, sosok seperti itu sayangnya tidak pernah ada dalam kisah sedih Berkant Göktan.

    Sebaliknya, penampilan melawan United itulah yang menjadi panggung terbesar yang pernah dialami Göktan sebagai pemain Bayern. Ia teralihkan, menjadikan hal-hal di luar sepak bola sebagai prioritas, hanya bermain dalam dua pertandingan resmi lagi untuk FCB - dan pelatih Ottmar Hitzfeld tiba-tiba tidak lagi mengandalkannya. Pada awal 1999, saat usianya masih 18 tahun, ia dipinjamkan ke Borussia Mönchengladbach, dan setengah tahun kemudian dikirim ke Bielefeld untuk bergabung dengan mantan mentornya, Hermann Gerland.

    Namun, pemain berbakat ini tiba-tiba tertinggal. Untuk Gladbach, ia hanya bermain dalam lima pertandingan, untuk Bielefeld setidaknya 16, tetapi hanya mencetak satu gol. Ia putus asa, ingin terlalu banyak terlalu cepat. Pada musim panas 2000, ia kembali ke Bayern, tetapi hampir selalu bermain untuk tim cadangan di Regionalliga. "Masalah besar di Bayern adalah bahwa saya berlatih sebanyak biasanya, tetapi peningkatan performa tidak kunjung datang," katanya suatu kali kepada majalah kicker. Ia mandek, tidak berkembang, tetapi penghasilannya relatif baik. "Saya perlahan-lahan kehilangan motivasi. Saya kemudian mengabaikannya dan fokus pada uang. Sepak bola hanyalah hal yang sekunder."

  • Göktan mengalami masa-masa terbaiknya bersama Galatasaray: "Itu luar biasa!"

    Bab Bayern akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 2001. Dan yang mengejutkan banyak orang, Göktan, yang pada usia 20 tahun masih merupakan talenta muda, bergabung dengan klub papan atas Turki, Galatasaray. "Itu luar biasa! Saat penandatanganan kontrak, ada dua puluh kamera dan banyak jurnalis, saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya," kata Göktan dengan antusias kepada 11Freunde. Dan secara olahraga, setelah masa adaptasi selama enam bulan, segalanya berjalan lancar. Göktan menyumbang lima gol untuk kemenangan di kejuaraan Turki, serta tampil di Liga Champions melawan Liverpool atau Barcelona.

    Namun, seperti sering terjadi dalam karier Göktan, masa kejayaan itu tak lebih dari secercah harapan baru yang singkat. Pada tahun kedua dan ketiga di Gala, ia hampir tak pernah bermain, lalu pindah ke Besiktas pada 2004, di mana ia sama sekali terpinggirkan. Sikap yang kurang serius, nasib sial akibat pergantian pelatih—bagi Göktan, segalanya hanya semakin memburuk. "Itu menghancurkan saya secara psikologis. Saya berpikir: 'Nak, kamu tidak akan pernah bermain lagi, kamu hanyalah pemain cadangan.' Dengan setiap langkah, saya semakin mendekati titik terendah," jelasnya.

    Michael Henke, mantan asisten pelatihnya di Bayern, saat itu ketika Göktan masih dianggap sebagai talenta abad ini, membawanya kembali ke Jerman, ke Kaiserslautern. Namun Henke segera dipecat, dan di bawah penggantinya, Wolfgang Wolf, Göktan sekali lagi sama sekali tidak berperan. Pada April 2006, ia pun memutuskan kontraknya dengan FCK, melarikan diri kembali ke München, ke kampung halamannya. Ke Englischer Garten.

  • Göktan menjadi bintang di 1860 München — dan melarikan diri setelah skandal kokain

    Göktan melakukan segala cara untuk tetap bugar, tampak telah berubah, dan tiba-tiba bersikap rendah hati. "Di lapangan rumput sintetis klub pertamaku, aku menempatkan kakakku di gawang dan berlatih. Saya melakukan segalanya saat itu: bermain sepak bola, bersepeda, berenang, dan jogging." Keberuntungannya: Di 1860 München, mereka mendengar kabar bahwa mantan anak ajaib dari rival besar di Säbener Straße itu ingin kembali beraksi. Mereka awalnya merekrutnya untuk tim amatir - sebelum Göktan menjalani dua tahun terbaiknya sebagai pemain profesional bersama The Lions.

    Dia menjadi bintang tim, ikon 1860. "Akhirnya saya beruntung dalam hidup ini karena di München saya bertemu pelatih yang mempercayai saya, yang tahu cara menangani saya dengan benar, dan yang juga bisa bekerja sama dengan saya dalam waktu lama." Marco Kurz yang membawanya ke tim amatir - dan ketika Kurz kemudian dipromosikan menjadi pelatih profesional, karier Göktan di tim Biru benar-benar melesat. Sepuluh gol dalam hanya 13 penampilan di liga kedua pada musim pertamanya bersama 1860, di musim kedua ia kembali mencetak sepuluh gol meski harus absen tiga bulan karena cedera.

    "Saya tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Saya kembali sukses, tapi kali ini saya tetap rendah hati," kata Göktan pada 2007. Ia menyesali kegagalannya di Bayern, mengakui: "Saya dulu orang yang kacau. Masalah besarnya adalah saya terlalu tidak sabar, terlalu impulsif. Kesuksesan itu membuat saya terlena." Dan kini, setelah kembali berada di jalur yang menanjak, ia ingin memperbaiki segalanya, ingin kembali ke Bundesliga. Namun, sejak insiden pada Oktober 2008, jelas bahwa Göktan kembali gagal.

    1860 telah memerintahkan tes kokain karena perilaku Göktan yang mencolok dan aneh—serta beberapa informasi dari kehidupan malam Munich—yang hasilnya positif. Ketenaran singkat tampaknya sekali lagi tidak baik baginya, cedera kaki yang mencurigakan mengganggunya. Selain itu, ada pembicaraan tentang masalah keluarga, terutama dengan ayahnya, Fahrettin. Setelah hasil tes narkoba positif, The Lions menawarkan bantuannya, awalnya hanya ingin menangguhkan kontraknya. Namun, Göktan tidak mau tahu, ia memutuskan hubungan. Dan pada usia belum genap 28 tahun, ia menghilang selamanya dari sepak bola profesional Jerman.

  • Göktan justru memainkan pertandingan terakhirnya melawan FC Bayern

    "Saya senang semuanya terungkap, karena dengan begitu saya tidak punya jalan keluar lagi," katanya bertahun-tahun kemudian mengenai kecanduannya terhadap kokain. "Di bandara ada dua pilihan: Meksiko atau Thailand." Göktan memilih Thailand, meninggalkan sepak bola, tertarik pada ajaran Buddha, dan bertemu dengan cinta barunya yang besar. Kurang dari satu setengah tahun setelah kepergiannya dari 1860, ia mencoba memulai kembali kariernya di klub papan atas Thailand, Muangthong United. Namun, itu hanya menjadi intermezzo singkat.

    Pada akhir 2012, di usia 31 tahun, ia tiba-tiba ingin kembali menancapkan kaki di sepak bola Jerman. Namun, hampir tidak ada klub yang mau menerimanya; ia hanya bisa bermain di Liga Regional Bayern, untuk SV Heimstetten. Bahkan untuk klub desa dari provinsi Oberbayern itu, Göktan hanya bermain selama enam menit dalam pertandingan resmi. Ironisnya, itu terjadi saat melawan tim cadangan FC Bayern, dalam kekalahan 0-5 pada akhir Oktober 2013.

    Sejak itu, nama Göktan tak lagi muncul dalam laporan pertandingan. Dan kini, profil Instagram-nya pun sepi. Di sana, hingga tahun 2021, ia sering memposting foto-foto sebagai ayah keluarga yang bahagia, tersenyum ke kamera bersama anak-anaknya.

    Dan mungkin dia masih sesekali bermain sepak bola di Englischer Garten. Di hadapan beberapa penonton yang sesekali berhenti. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyaksikan seorang mantan talenta abad ini. Dan kemudian, setelah beberapa menit, mereka hanya melanjutkan perjalanan.

  • Berkan Göktan: Catatan Prestasi Sepanjang Kariernya

    KlubPertandinganGolAssist
    Galatasaray5784
    FC Bayern München3--
    FC Bayern München II4222-
    1860 München39213
    1860 München II145-
    Arminia Bielefeld1611
    Kaiserslautern71-
    Besiktas72-
    Borussia Mönchengladbach5--