Barcelona meraih kemenangan dramatis atas Atlético Madrid tadi malam, dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan wasit yang krusial.
Diterjemahkan oleh
Setelah membatalkan keputusan pengusiran... Pujian dari pihak Catalan terhadap teknologi video dan wasit dalam laga melawan Atlético

Penampilan wasit Mateo Busquets Ferrer dalam pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid mendapat pujian dari mantan wasit internasional Barrenchia Montero, dalam ulasannya yang dimuat di surat kabar Mundo Deportivo, setelah pertandingan seru yang mempertemukan kedua tim pada pekan ke-30 La Liga.
Barcelona berhasil meraih kemenangan dramatis di kandang lawan, setelah pertandingan tersebut terus berimbang hingga menit-menit akhir, sebelum Robert Lewandowski mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-87, memberikan timnya tiga poin berharga yang memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan 76 poin, unggul 7 poin dari Real Madrid, sementara Atletico tertahan di 57 poin di peringkat keempat.
Pertandingan yang rumit
Montero menegaskan bahwa wasit tampil baik dalam pertandingan yang rumit dan penuh gesekan, sambil menyoroti posisi strategisnya serta kebugaran fisiknya yang membantunya tetap dekat dengan alur permainan, sehingga pertandingan berjalan lancar berkat penerapan yang tepat atas aturan "beri kesempatan".
Dia menambahkan bahwa Busquets Ferrer, meskipun dalam beberapa momen terlihat agak lunak, berhasil menunjukkan kepemimpinannya dan mengendalikan pertandingan, terutama di tengah bentrokan berulang antara para pemain, di mana ia menanganinya dengan tegas melalui kartu-kartu.
Keputusan krusial dan penggunaan teknologi video
Laporan tersebut menyoroti keputusan-keputusan disiplin wasit, yang mengeluarkan beberapa kartu kuning pada waktu yang tepat, sebelum salah satu momen paling menonjol dalam pertandingan tersebut melibatkan intervensi Video Assistant Referee (VAR), yang memainkan peran krusial.
Montero menjelaskan bahwa wasit video, Mario Milleru Lopez, mengambil keputusan yang tepat, terutama saat wasit memintanya untuk meninjau intervensi Nico terhadap Lamine Yamal, yang mengakibatkan kartu kuning diubah menjadi kartu merah langsung, karena itu merupakan peluang yang jelas untuk mencetak gol.
VAR juga kembali digunakan untuk meninjau kasus pengusiran Gerard Martin, dan wasit akhirnya memutuskan untuk hanya memberikan kartu kuning setelah meninjau ulang tayangan ulang.
Total penilaian
Montero menutup ulasannya dengan menegaskan bahwa wasit telah memimpin pertandingan sengit antara Atlético Madrid dan Barcelona dengan baik, didukung secara efektif oleh teknologi video dan tim asisten wasit, sehingga pertandingan tersebut berlangsung dengan seminimal mungkin kesalahan yang memengaruhi hasil.
