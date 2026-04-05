Setelah membatalkan keputusan pengusiran... Pujian dari pihak Catalan terhadap teknologi video dan wasit dalam laga melawan Atlético

Penampilan wasit Mateo Busquets Ferrer dalam pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid mendapat pujian dari mantan wasit internasional Barrenchia Montero, dalam ulasannya yang dimuat di surat kabar Mundo Deportivo, setelah pertandingan seru yang mempertemukan kedua tim pada pekan ke-30 La Liga.

Barcelona berhasil meraih kemenangan dramatis di kandang lawan, setelah pertandingan tersebut terus berimbang hingga menit-menit akhir, sebelum Robert Lewandowski mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-87, memberikan timnya tiga poin berharga yang memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan 76 poin, unggul 7 poin dari Real Madrid, sementara Atletico tertahan di 57 poin di peringkat keempat.