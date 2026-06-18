Setelah meluapkan amarahnya, Granit Xhaka membuktikan diri melalui aksi! Johan Manzambi, pemain pengganti ajaib, membalikkan kritik tajam yang dilontarkan kaptennya di Piala Dunia

Pasalnya, dalam pernyataannya yang menuai banyak sorotan setelah pertandingan melawan Qatar, Xhaka secara tidak langsung mengkritik para pemain yang masuk sebagai pengganti. "Ini juga berkaitan dengan disiplin. Jika seorang pelatih memasukkan seorang pemain dan pemain itu mencoba melakukan segalanya sendirian, maka situasinya akan menjadi sulit,” kata pemain berusia 33 tahun itu sambil mengkritik kurangnya kedisiplinan dalam menjaga posisi, dan ia merujuk pada para pemain yang masuk pada paruh kedua pertandingan. “Kami tidak lagi bermain di posisi yang sama seperti pada babak pertama. Setiap orang sedikit-sedikit bergerak ke sana-sini,” kata Xhaka.

Di antaranya adalah Johan Manzambi dari SC Freiburg yang diturunkan sebagai pemain pengganti saat melawan Qatar. Bintang yang sedang naik daun pada musim Bundesliga lalu ini juga diturunkan oleh pelatih asal Swiss, Murat Yakin, saat melawan Bosnia, hanya saja kali ini sedikit lebih terlambat (pada menit ke-72, bukan menit ke-66). Dan Manzambi-lah yang menentukan hasil pertandingan tersebut.

Pada aksi pertamanya setelah masuk sebagai pemain pengganti, gelandang yang banyak diminati ini sendiri yang memicu serangan yang berbuah gol; umpan silang dari Ruben Vargas—yang juga masuk sebagai pemain pengganti bersamanya—berputar-putar di dalam kotak penalti sebelum kembali ke Manzambi. Pemain asal Freiburg itu pun melepaskan tendangan voli yang menghujam gawang; kiper Bosnia Nikola Vasilj memang masih sempat menjangkau bola, namun tak berdaya menghadapi kekuatan tendangan tersebut.

Setelah itu, Manzambi menjadi pemain yang benar-benar mendominasi seperempat jam terakhir pertandingan. Umpan indahnya memicu duel antara Breel Embolo dan Tarek Muharemovic, yang berakhir dengan kartu merah bagi bek tengah Bosnia tersebut karena melakukan pelanggaran darurat (menit ke-80). Bagaimanapun juga, setiap serangan Swiss melalui Manzambi, yang juga berperan dalam terciptanya gol kedua. Pencetak gol: Vargas, pemain pengganti yang pada menit ke-90 memberikan umpan untuk gol yang membuat skor sementara menjadi 3-0. Pencetak gol: Tentu saja, Manzambi. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikan diri layak masuk starting eleven.