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FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Setelah meluapkan amarahnya, Granit Xhaka membuktikan diri melalui aksi! Johan Manzambi, pemain pengganti ajaib, membalikkan kritik tajam yang dilontarkan kaptennya di Piala Dunia

World Cup
FEATURES
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga membuktikan dirinya melalui tindakan. Di fase akhir pertandingan, Johan Manzambi tampil menonjol dan mengungguli semua pemain lainnya. Tiga hal yang menarik perhatian.

Setelah babak akhir yang spektakuler, Swiss berhasil memenangkan pertandingan grup keduanya di Piala Dunia 2026 melawan Bosnia-Herzegovina dengan skor 4:1 (0:0).

Tim Swiss sempat mengalami kesulitan dalam waktu yang cukup lama, namun pemain pengganti Ruben Vargas dan terutama Johan Manzambi yang tampil sangat gemilang akhirnya berhasil mengamankan tiga poin penting, yang membuat favorit grup ini kini jelas-jelas menuju babak gugur.

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  • Granit Xhakagetty

    Kritikus utama Granit Xhaka membiarkan tindakannya yang berbicara

    Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan pada laga pembuka Piala Dunia melawan Qatar, tim yang diunggulkan di grup tersebut, pelatih Swiss itu pun menjadi kritikus tertajam bagi timnya sendiri. Di depan publik, ia tidak segan-segan mengkritik habis-habisan penampilan timnya, termasuk dirinya sendiri. Namun, menurut laporan surat kabar Swiss Blick, kata-kata Xhaka tersebut sama sekali tidak diterima dengan baik oleh rekan-rekan setim sang gelandang pengatur serangan. “Terlalu banyak sikap negatif yang merusak suasana di tim,” demikian bunyi laporan tersebut mengenai gaya kepemimpinan Xhaka.

    Oleh karena itu, dalam pertandingan grup kedua melawan Bosnia-Herzegovina—yang menjadi semakin penting akibat kehilangan poin yang tidak terduga melawan Qatar—semua mata tertuju pada Xhaka. Dan ia membuktikannya. “Terlihat bahwa ia ingin membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Ia memimpin dari depan,” puji pakar MagentaTV Thomas Müller saat jeda babak pertama.

    Xhaka menjadi poros utama dalam permainan Swiss; ia selalu dicari rekan-rekannya, dan berulang kali memberikan umpan-umpan luar biasa ke sepertiga lapangan lawan dengan timing yang tepat dan ketepatan yang pas. Setidaknya di lapangan, sama sekali tidak terlihat adanya keretakan yang dikabarkan antara sang kapten dan sisa tim.

    Di babak kedua, Xhaka memang terkadang tidak lagi terlihat begitu dominan seperti sebelum jeda, namun ia tetap mencatatkan momen-momen gemilang melalui umpan terobosan luar biasa yang berujung pada gol ketiga Swiss serta tendangan penalti yang menentukan skor akhir. Dan mungkin yang lebih penting lagi: Sebagian dari kritik yang ditujukan kepada Xhaka setelah pertandingan melawan Qatar justru berbalik menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi Swiss.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kritik Xhaka justru berbalik: Yakin memastikan kemenangan, Manzambi dan Vargas mengendalikan permainan

    Pasalnya, dalam pernyataannya yang menuai banyak sorotan setelah pertandingan melawan Qatar, Xhaka secara tidak langsung mengkritik para pemain yang masuk sebagai pengganti. "Ini juga berkaitan dengan disiplin. Jika seorang pelatih memasukkan seorang pemain dan pemain itu mencoba melakukan segalanya sendirian, maka situasinya akan menjadi sulit,” kata pemain berusia 33 tahun itu sambil mengkritik kurangnya kedisiplinan dalam menjaga posisi, dan ia merujuk pada para pemain yang masuk pada paruh kedua pertandingan. “Kami tidak lagi bermain di posisi yang sama seperti pada babak pertama. Setiap orang sedikit-sedikit bergerak ke sana-sini,” kata Xhaka.

    Di antaranya adalah Johan Manzambi dari SC Freiburg yang diturunkan sebagai pemain pengganti saat melawan Qatar. Bintang yang sedang naik daun pada musim Bundesliga lalu ini juga diturunkan oleh pelatih asal Swiss, Murat Yakin, saat melawan Bosnia, hanya saja kali ini sedikit lebih terlambat (pada menit ke-72, bukan menit ke-66). Dan Manzambi-lah yang menentukan hasil pertandingan tersebut.

    Pada aksi pertamanya setelah masuk sebagai pemain pengganti, gelandang yang banyak diminati ini sendiri yang memicu serangan yang berbuah gol; umpan silang dari Ruben Vargas—yang juga masuk sebagai pemain pengganti bersamanya—berputar-putar di dalam kotak penalti sebelum kembali ke Manzambi. Pemain asal Freiburg itu pun melepaskan tendangan voli yang menghujam gawang; kiper Bosnia Nikola Vasilj memang masih sempat menjangkau bola, namun tak berdaya menghadapi kekuatan tendangan tersebut.

    Setelah itu, Manzambi menjadi pemain yang benar-benar mendominasi seperempat jam terakhir pertandingan. Umpan indahnya memicu duel antara Breel Embolo dan Tarek Muharemovic, yang berakhir dengan kartu merah bagi bek tengah Bosnia tersebut karena melakukan pelanggaran darurat (menit ke-80). Bagaimanapun juga, setiap serangan Swiss melalui Manzambi, yang juga berperan dalam terciptanya gol kedua. Pencetak gol: Vargas, pemain pengganti yang pada menit ke-90 memberikan umpan untuk gol yang membuat skor sementara menjadi 3-0. Pencetak gol: Tentu saja, Manzambi. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikan diri layak masuk starting eleven.

  • Sebuah perubahan taktik yang dilakukan oleh pelatih Bosnia, Barbarez, cukup lama menyulitkan Swiss

    Semangat Bosnia-Herzegovina langsung memukau sejak menit pertama. Namun, tim asal Balkan ini belum menunjukkan stabilitas di sisi kanan pada paruh pertama babak pertama. Karena itu, pelatih Sergej Barbarez memanfaatkan jeda minum untuk melakukan penyesuaian penting pada formasi dasar.

    Awalnya bermain dengan formasi 4-4-2, tim Bosnia kemudian beralih ke formasi 5-3-2. Sead Kolasinac bergeser dari sisi kiri pertahanan ke dalam dan kini membentuk barisan tiga bek bersama Nikola Katic dan Tarik Muharemovic, yang selama ini berhasil mengendalikan Breel Embolo dengan baik. Amar Memic mundur dari lini tengah ke belakang dan mengambil alih peran Kolasinac sebagai pemain sayap kiri, sementara Amar Dedic menjadi mitranya di sisi kanan.

    Jika Swiss sempat mengembangkan fase-fase serangan gencar selama 20 menit pertama, Bosnia-Herzegovina kini jauh lebih berhasil mempersulit pergerakan tim favorit tersebut. Tim asuhan Barbarez tampak jauh lebih nyaman dengan formasi baru ini, sehingga mampu mengeksekusi kekuatan serangan mereka dengan lebih baik di lapangan.

    Namun, justru setelah jeda minum kedua di pertengahan babak kedua, pertandingan mulai berjalan ke arah yang salah dari sudut pandang Bosnia-Herzegovina. Terutama ketidakpastian yang ditunjukkan oleh Manzambi yang baru masuk sebagai pemain pengganti sangat menyulitkan tim Bosnia, bahkan dalam formasi 5-3-2. Dan setelah Muharemovic diusir dari lapangan pada menit ke-80, kekacauan pun benar-benar melanda.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    Swiss vs. Bosnia-Herzegovina 4:1 (0:0) - data pertandingan


    Pertandingan

    Swiss vs. Bosnia-Herzegovina

    Hasil

    4:1 (0:0)

    Gol

    1:0 Manzambi (74.), 2:0 Vargas (84.), 3:0 Manzambi (90.), 3:1 Mahmic (90.+3), 4:1 Xhaka (90.+8, tendangan penalti)

    Kompetisi

    Piala Dunia 2026, Babak Grup, Pertandingan ke-2

    Tempat

    Los Angeles (AS)

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