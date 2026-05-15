"Setelah masa seperti ini, saya ingin banyak berbincang dengannya": Jamal Musiala merindukan mantan rekan setimnya di FC Bayern

Sejak kembali bermain, Musiala merasa bahwa ia mengalami "fase-fase yang bagus dan terkadang fase-fase yang kurang bagus, yang merupakan hal yang wajar". Ia menyadari bahwa masih ada "langkah-langkah ke depan" yang harus ditempuh. "Namun, jika membandingkan apa yang saya harapkan beberapa bulan lalu dengan posisi saya saat ini, saya merasa sangat, sangat puas."

Menatap masa depan dan Piala Dunia bersama timnas Jerman, bagi Musiala kini "kesabaran adalah hal terpenting. Bagi saya sekarang sederhana saja: Jangan terlalu memikirkan ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang penting bagi saya sekarang adalah mengambil langkah-langkah kecil."

Sementara itu, Musiala memberikan pujian besar kepada rekan setimnya, Michael Olise, yang pernah bermain bersamanya di tim junior FC Chelsea. "Dalam setiap detail permainannya, dia telah mengambil langkah maju dan itu menyenangkan untuk dilihat," kata Musiala. "Dia adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan yang terbaik musim ini, begitulah saya melihatnya."