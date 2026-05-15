"Aura dan suasananya memang sesuatu yang akan dirindukan," kata Musiala dalam wawancara dengan Sky. Musiala dan Müller bermain bersama di tim senior FC Bayern antara tahun 2020 dan 2025, dan selama periode itu mereka menjalin hubungan yang erat, meskipun Musiala semakin sering mengambil alih waktu bermain Müller yang 14 tahun lebih tua darinya. "Dia juga banyak membantu saya saat saya masuk tim, memberikan banyak tips selama ini," kata Musiala. "Saya senang bisa bermain bersamanya selama bertahun-tahun."
"Setelah masa seperti ini, saya ingin banyak berbincang dengannya": Jamal Musiala merindukan mantan rekan setimnya di FC Bayern
Pemain serang berusia 23 tahun ini baru-baru ini mengalami masa-masa sulit. Pada perempat final Piala Dunia Antarklub melawan Paris Saint-Germain musim panas lalu — yang sekaligus menjadi pertandingan ke-756 dan terakhir Müller untuk FC Bayern — ia mengalami patah tulang betis dan harus absen selama berbulan-bulan. Kembalinya ia ke lapangan berjalan tidak mulus, dan untuk sementara waktu Musiala harus absen lagi. Pada semifinal Liga Champions melawan PSG, penampilannya kurang menonjol.
Dari sudut pandangnya, Müller saat ini adalah orang yang tepat untuk diajak bicara: "Saya ingin banyak berbicara dengannya setelah fase seperti ini."
FC Bayern: Jamal Musiala memuji Michael Olise
Sejak kembali bermain, Musiala merasa bahwa ia mengalami "fase-fase yang bagus dan terkadang fase-fase yang kurang bagus, yang merupakan hal yang wajar". Ia menyadari bahwa masih ada "langkah-langkah ke depan" yang harus ditempuh. "Namun, jika membandingkan apa yang saya harapkan beberapa bulan lalu dengan posisi saya saat ini, saya merasa sangat, sangat puas."
Menatap masa depan dan Piala Dunia bersama timnas Jerman, bagi Musiala kini "kesabaran adalah hal terpenting. Bagi saya sekarang sederhana saja: Jangan terlalu memikirkan ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang penting bagi saya sekarang adalah mengambil langkah-langkah kecil."
Sementara itu, Musiala memberikan pujian besar kepada rekan setimnya, Michael Olise, yang pernah bermain bersamanya di tim junior FC Chelsea. "Dalam setiap detail permainannya, dia telah mengambil langkah maju dan itu menyenangkan untuk dilihat," kata Musiala. "Dia adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan yang terbaik musim ini, begitulah saya melihatnya."