Situasi personel FC Bayern München di posisi penjaga gawang semakin memanas. Setelah Manuel Neuer, kini penjaga gawang cadangan Jonas Urbig tampaknya juga harus absen untuk sementara waktu.
Setelah Manuel Neuer, kabar buruk berikutnya untuk FC Bayern! Masa absen Jonas Urbig tampaknya sudah pasti
Menurut informasi dari Bild, FC Bayern memperkirakan Urbig akan absen selama delapan hingga sepuluh hari. Hal ini disebabkan oleh cedera kepala yang dialami Urbig pada Selasa lalu saat Bayern menang 6-1 atas Atalanta Bergamo dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Selain pertandingan Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada Sabtu (14 Maret/15.30), ia juga diperkirakan akan absen dalam pertandingan leg kedua melawan Atalanta pada Rabu depan (18 Maret/21.00), demikian menurut laporan tersebut.
Urbig harus meninggalkan lapangan dengan ditopang oleh dua asisten pelatih sesaat sebelum peluit akhir dibunyikan setelah timnya kebobolan gol keenam. Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun itu bertabrakan dengan Nikola Krstovic dari Atalanta, sebelum Mario Pasalic mencetak gol terakhir melalui tendangan rebound. Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, menyampaikan kabar buruk tersebut setelah pertandingan: "Jonas sedang dirawat di rumah sakit, kemungkinan besar dia mengalami gegar otak." Direktur Olahraga Max Eberl juga mengatakan bahwa Urbig tampak "sedikit linglung" dan "sekarang tentu saja mengalami sakit kepala yang sangat parah."
Sven Ulreich akan kembali ke gawang Bayern setelah satu setengah tahun
Karena Neuer juga saat ini absen selama beberapa minggu akibat robekan serat otot di betisnya, Sven Ulreich akan menjadi penjaga gawang Bayern untuk pertama kalinya musim ini saat melawan Leverkusen. Pemain berusia 37 tahun itu terakhir kali berdiri di antara tiang gawang setahun setengah yang lalu - dalam kemenangan 5-0 Bundesliga melawan Werder Bremen pada 21 September 2024.
Sebagian besar musim lalu ia harus absen karena alasan pribadi. Alasan sedih di balik hal itu ia ungkapkan pada Agustus 2025: Putranya, Len, "meninggal dunia setelah lama menderita penyakit yang parah".
Meskipun Ulreich secara nominal adalah kiper ketiga dalam skuad Bayern, ia memiliki banyak pengalaman di level tertinggi dan selalu siap sedia ketika Neuer absen. Ia bermain dalam 29 pertandingan Bundesliga pada musim 2017/18 dan ikut serta dalam perjalanan Bayern ke semifinal Liga Champions pada musim yang sama.
Jonas Urbig: Statistik pada musim 2025/26
Permainan 12 Gol yang dicetak lawan 12 Pertandingan tanpa kebobolan 4