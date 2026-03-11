Setelah Manuel Neuer, kabar buruk berikutnya untuk FC Bayern! Masa absen Jonas Urbig tampaknya sudah pasti

Menurut informasi dari Bild, FC Bayern memperkirakan Urbig akan absen selama delapan hingga sepuluh hari. Hal ini disebabkan oleh cedera kepala yang dialami Urbig pada Selasa lalu saat Bayern menang 6-1 atas Atalanta Bergamo dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Selain pertandingan Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada Sabtu (14 Maret/15.30), ia juga diperkirakan akan absen dalam pertandingan leg kedua melawan Atalanta pada Rabu depan (18 Maret/21.00), demikian menurut laporan tersebut.

Urbig harus meninggalkan lapangan dengan ditopang oleh dua asisten pelatih sesaat sebelum peluit akhir dibunyikan setelah timnya kebobolan gol keenam. Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun itu bertabrakan dengan Nikola Krstovic dari Atalanta, sebelum Mario Pasalic mencetak gol terakhir melalui tendangan rebound. Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, menyampaikan kabar buruk tersebut setelah pertandingan: "Jonas sedang dirawat di rumah sakit, kemungkinan besar dia mengalami gegar otak." Direktur Olahraga Max Eberl juga mengatakan bahwa Urbig tampak "sedikit linglung" dan "sekarang tentu saja mengalami sakit kepala yang sangat parah."