Setelah Lamine Yamal, kini giliran Nico Williams! Spanyol kembali dihadapkan pada kekhawatiran cedera serius setelah sayap Athletic Club itu terpaksa ditarik keluar dalam laga melawan Valencia
Mimpi buruk terjadi di San Mames
Athletic Club menjamu Valencia di Bilbao dalam laga yang menantang pada hari Minggu. Pemain berusia 23 tahun itu memulai pertandingan di posisi aslinya di sayap kiri, namun terpaksa keluar lebih awal pada menit ke-36. Dalam perjalanan menuju kekalahan 1-0 bagi tuan rumah, sang winger mengalami masalah otot yang serius sebelum tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Ia digantikan oleh saudaranya, Inaki, sementara para penggemar dan staf medis tampak sangat prihatin atas keparahan situasi tersebut.
Keputusan yang didasari emosi memicu kekhawatiran
Dalam perjalanannya menuju pinggir lapangan, Williams dilaporkan terdengar berulang kali berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin," yang mengindikasikan kemungkinan cedera serius. Reaksi yang begitu spontan itu langsung memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk tampil di Piala Dunia mendatang. Musim ini, Williams telah mencetak enam gol dan tujuh assist dalam 32 penampilannya bersama Athletic Club, dengan total waktu bermain lebih dari dua ribu menit. Namun, serangkaian masalah pada pangkal paha dan pubalgia telah mengganggu ritmenya, sehingga cedera terbarunya ini menjadi sumber kekhawatiran yang sangat besar.
Krisis cedera yang semakin parah bagi Spanyol
Luis de la Fuente dan staf tim nasional Spanyol kini menanti dengan cemas, berharap mendapat kabar baik mengenai pemain yang diproyeksikan memainkan peran kunci musim panas ini. Williams, yang telah mencetak enam gol dalam 30 penampilan internasional, telah menjadi bagian tak tergantikan dari skuad nasional. Kemungkinan kehilangan dirinya menjadi pukulan telak, terutama setelah kabar terbaru bahwa bintang muda Barcelona, Yamal, harus absen sepanjang musim dan kini berlomba melawan waktu agar bisa pulih tepat waktu untuk babak penyisihan grup Piala Dunia. Identitas utama Spanyol sangat bergantung pada para pemain sayap muda yang dinamis, dan kehilangan keduanya akan memaksa mereka untuk meninjau ulang taktik mereka secara signifikan.
Perlombaan melawan waktu
Athletic Club akan merilis laporan medis pada hari Senin. Timnas Spanyol kini harus berjuang keras untuk memulihkan bintang mereka sebelum laga persahabatan melawan Peru pada 9 Juni. La Roja kemudian akan memulai kampanye Grup H Piala Dunia mereka melawan Cape Verde pada 15 Juni, dilanjutkan dengan laga-laga krusial melawan Arab Saudi pada 21 Juni dan Uruguay pada 27 Juni.