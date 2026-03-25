Goal.com
Live
Florian BadstübnerGetty Images

Diterjemahkan oleh

Setelah kritik pedas terhadap wasit: DFB menjatuhkan denda besar kepada pelatih Bundesliga

Bundesliga
St. Pauli
A. Blessin
F. Badstuebner

Kritik tajam terhadap wasit Florian Badstübner berdampak pada seorang pelatih Bundesliga.

Pelatih FC St. Pauli, Alexander Blessin, harus membayar denda yang cukup besar setelah mengkritik wasit. Pria berusia 52 tahun itu dijatuhi denda sebesar 10.000 euro oleh Pengadilan Olahraga Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) "karena perilaku yang tidak sportif", demikian diumumkan DFB pada Rabu: "Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap."

  • Setelah kekalahan 1-2 dalam laga melawan degradasi dari Bundesliga melawan SC Freiburg, Blessin sempat marah kepada wasit Florian Badstübner dan, menurut DFB, "mempertanyakan ketidakberpihakannya".

    Timnya "tidak bermain melawan sebelas orang, melainkan dua belas, dan yang ke-dua belas itu adalah wasit," kata Blessin antara lain kepada DAZN: "Ada banyak hal kecil. Jika seorang wasit memberi saya kartu kuning sambil tersenyum sinis, saya menganggap itu tidak sopan. Meskipun saya sedang emosional di lapangan. Sebelum gol pertama, ada tiga situasi di mana dia membiarkan permainan berlanjut. Sekarang orang bisa bilang lagi, 'pecundang yang buruk', tapi tidak apa-apa."

  • Blessin menyesali pilihan kata-katanya

    Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Blessin menyesali pilihan kata-katanya. "Pernyataan yang saya sampaikan di DAZN itu tidak bijaksana. Itu terjadi karena emosi, harap dimaklumi," katanya. "Ini masalah yang sangat besar."

  • FC St. Pauli: pertandingan-pertandingan berikutnya


    Minggu, 5 April, pukul 15.30

    Union Berlin (Tandang)

    Sabtu, 11 April, pukul 18.30

    FC Bayern München (Kandang)

    Jumat, 17 April, pukul 20.30

    1. FC Köln (K)

    belum ditentukan

    1. FC Heidenheim (T)

    belum ditentukan

    1. FSV Mainz 05 (Kandang)


Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP