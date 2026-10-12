Setelah keuntungan dari transfer Salah, pencapaian finansial baru di Trabzonspor

Pencapaian finansial ini datang beberapa bulan setelah tuntasnya transfer Mohamed Salah yang memberikan keuntungan komersial besar bagi klub, meski pernyataan hari ini tidak memuat angka atau informasi apa pun yang menghubungkan keuntungan dari transfer tersebut dengan utang bersih yang diumumkan, dan pendapatan yang dihasilkan dari pemain itu tidak dapat dianggap sebagai penyebab langsung turunnya nilai utang.

Presiden Trabzonspor, Ertugrul Dogan, sebelumnya telah mengungkap besarnya keuntungan komersial dari transfer Salah dalam pernyataan kepada jaringan HT Sport Turki, dengan menegaskan bahwa klub meraih penjualan tiket musiman sekitar 550 juta lira hanya dalam tiga hari setelah pengumuman kontrak, tanpa menghitung penjualan jersey.

Dogan saat itu mengatakan bahwa pendapatan tersebut, ditambah penjualan jersey, berkontribusi menutupi lebih dari setengah biaya tahunan transfer Salah, sambil menyebut bahwa klub mampu mengembalikan sebagian besar investasinya pada pemain itu dalam waktu yang sangat singkat.

Selain itu, BBC Türkçe mengutip pernyataan presiden klub bahwa sekitar 70% dari gaji tahunan Salah telah tertutupi lebih dulu dari penjualan tiket musiman, sebuah indikasi dampak komersial luas yang ditimbulkan kepindahan bintang Mesir itu ke Liga Turki.

Perlu diingat bahwa Salah pindah ke Trabzonspor secara gratis setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, menandatangani kontrak selama dua tahun dengan gaji tahunan terjamin sebesar 17 juta euro, sehingga dampak finansialnya terhadap klub terkait dengan gaji dan hak komersial, bukan dengan utang transfer.