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Setelah keuntungan dari transfer Salah, pencapaian finansial baru di Trabzonspor

KuPS vs Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Conference League
Trabzonspor vs Besiktas
Besiktas
Super Lig
M. Salah
Finlandia
Turki
Mesir

"Cabut larangan itu" - pernyataan keras lainnya soal laga puncak Besiktas

Trabzonspor mengumumkan pada hari Senin langkah finansial positif baru yang menambah keuntungan-keuntungan yang sebelumnya diungkapkan oleh presiden klub, Ertugrul Dogan, setelah merekrut bintang Mesir Mohamed Salah.

Klub Turki itu berhasil menurunkan utang bersihnya ke tingkat yang jauh lebih rendah dibanding total kewajiban yang tampak.


  • Langkah finansial penting

    Trabzonspor merilis pernyataan resmi hari ini melalui platform keterbukaan informasi publik Turki (KAP), yang berbunyi: "Perusahaan Trabzonspor untuk Investasi Olahraga dan Manajemen Sepak Bola telah mengumumkan laporan keuangannya untuk periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setelah memperhitungkan aset lancar sebesar 6,7 miliar lira, klaim klub atas kompensasi pembebasan lahan sebesar 2,6 miliar lira di luar laporan keuangan konsolidasi, ditambah pos akuntansi inflasi senilai 1,8 miliar lira yang tidak merupakan arus kas keluar secara aktual, utang bersih perusahaan mencapai 2,9 miliar lira hingga 31 Agustus 2026."

    Klub menjelaskan dalam pernyataannya bahwa klaimnya atas kompensasi pembebasan lahan, yang mencapai 4,9 miliar lira, telah dikurangkan dari total utang saat menghitung utang bersih, seraya menegaskan bahwa seluruh kewajiban transfer yang telah jatuh tempo hingga tanggal penyusunan laporan, termasuk jumlah yang akan jatuh tempo di masa mendatang, telah dimasukkan dalam perhitungan utang.


    Baca juga: Salah kapten Trabzonspor? Jurnalis Turki: Perannya lebih besar dari itu


  • Pencapaian finansial ini datang beberapa bulan setelah tuntasnya transfer Mohamed Salah yang memberikan keuntungan komersial besar bagi klub, meski pernyataan hari ini tidak memuat angka atau informasi apa pun yang menghubungkan keuntungan dari transfer tersebut dengan utang bersih yang diumumkan, dan pendapatan yang dihasilkan dari pemain itu tidak dapat dianggap sebagai penyebab langsung turunnya nilai utang.

    Presiden Trabzonspor, Ertugrul Dogan, sebelumnya telah mengungkap besarnya keuntungan komersial dari transfer Salah dalam pernyataan kepada jaringan HT Sport Turki, dengan menegaskan bahwa klub meraih penjualan tiket musiman sekitar 550 juta lira hanya dalam tiga hari setelah pengumuman kontrak, tanpa menghitung penjualan jersey.

    Dogan saat itu mengatakan bahwa pendapatan tersebut, ditambah penjualan jersey, berkontribusi menutupi lebih dari setengah biaya tahunan transfer Salah, sambil menyebut bahwa klub mampu mengembalikan sebagian besar investasinya pada pemain itu dalam waktu yang sangat singkat.

    Selain itu, BBC Türkçe mengutip pernyataan presiden klub bahwa sekitar 70% dari gaji tahunan Salah telah tertutupi lebih dulu dari penjualan tiket musiman, sebuah indikasi dampak komersial luas yang ditimbulkan kepindahan bintang Mesir itu ke Liga Turki.

    Perlu diingat bahwa Salah pindah ke Trabzonspor secara gratis setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, menandatangani kontrak selama dua tahun dengan gaji tahunan terjamin sebesar 17 juta euro, sehingga dampak finansialnya terhadap klub terkait dengan gaji dan hak komersial, bukan dengan utang transfer.

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  • Pernyataan kedua: cabut larangan itu

    Dalam konteks lain, klub Trabzonspor menyerukan pencabutan larangan kehadiran suporter tandang di Liga Turki, menjelang laga yang dinantikan melawan Besiktas di stadion mereka pada Senin, 19 Oktober.

    Klub tersebut merilis pernyataan resmi yang berbunyi: "Cabut larangan laga tandang! Tidak ada masalah apa pun antara suporter Trabzonspor dan Besiktas yang menghalangi pendukung kedua tim untuk hadir secara timbal balik di tribune."

    Pernyataan itu menambahkan: "Kami ingin suporter Besiktas dapat mendukung tim mereka di Trabzon dalam pertandingan yang akan kami jalani di stadion kami pada Senin, 19 Oktober, dan agar suporter Trabzonspor dapat melakukan hal yang sama dalam pertandingan yang akan digelar di Istanbul."


    Klub tersebut menegaskan keyakinannya bahwa larangan kehadiran suporter tandang "tidak sejalan dengan semangat sepak bola dan tribune", serta menuntut agar larangan itu dihapus sepenuhnya dari sepak bola Turki.

    Trabzonspor menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dalam hal ini, kami menantikan dukungan dari semua pihak terkait, terutama Pemerintah Provinsi Trabzon, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan."

    Angka yang belum pernah terjadi: Salah menancapkan namanya dalam sejarah Liga Turki

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