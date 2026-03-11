Setelah kesepakatan besar untuk Maxx Crosby gagal, Baltimore Ravens menandatangani kesepakatan blockbuster dan mendatangkan bintang pertahanan

Menurut laporan tersebut, Ravens dan Hendrickson telah menyetujui kontrak empat tahun senilai 112 juta dolar. Kontrak Hendrickson dengan Bengals telah berakhir setelah musim ini. Menurut laporan media, Bengals sempat mempertimbangkan untuk memberinya franchise tag, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Hendrickson telah mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Cincinnati di Instagram.

Pada musim lalu, Hendrickson hanya tampil dalam tujuh pertandingan untuk Cincinnati karena cedera, namun ia tetap berhasil mencetak 4,0 sack. Namun, jika ia dalam kondisi fit, ia tidak diragukan lagi merupakan salah satu pass rusher terbaik di liga. Ravens baru-baru ini mengalami masalah dalam bidang ini - dalam statistik sack, mereka hanya menempati posisi ketiga dari bawah dengan 30 sack pada tahun 2025.

Dalam sembilan tahun kariernya sebagai pemain profesional NFL, Hendrickson empat kali terpilih ke Pro Bowl. Pada 2024, ia memimpin liga dengan 17,5 sack dan terpilih ke First-Team All-Pro.