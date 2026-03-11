Setelah kegagalan perdagangan untuk Maxx Crosby, Baltimore Ravens tampaknya dengan cepat menemukan alternatif untuk mengatasi masalah pass rush mereka. Seperti yang dilaporkan oleh NFL Insider Adam Schefter, juara Super Bowl 2012 ini malah merekrut Trey Hendrickson dari rival divisi Cincinnati Bengals, yang juga merupakan bintang liga.
Diterjemahkan oleh
Setelah kesepakatan besar untuk Maxx Crosby gagal, Baltimore Ravens menandatangani kesepakatan blockbuster dan mendatangkan bintang pertahanan
Menurut laporan tersebut, Ravens dan Hendrickson telah menyetujui kontrak empat tahun senilai 112 juta dolar. Kontrak Hendrickson dengan Bengals telah berakhir setelah musim ini. Menurut laporan media, Bengals sempat mempertimbangkan untuk memberinya franchise tag, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Hendrickson telah mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Cincinnati di Instagram.
Pada musim lalu, Hendrickson hanya tampil dalam tujuh pertandingan untuk Cincinnati karena cedera, namun ia tetap berhasil mencetak 4,0 sack. Namun, jika ia dalam kondisi fit, ia tidak diragukan lagi merupakan salah satu pass rusher terbaik di liga. Ravens baru-baru ini mengalami masalah dalam bidang ini - dalam statistik sack, mereka hanya menempati posisi ketiga dari bawah dengan 30 sack pada tahun 2025.
Dalam sembilan tahun kariernya sebagai pemain profesional NFL, Hendrickson empat kali terpilih ke Pro Bowl. Pada 2024, ia memimpin liga dengan 17,5 sack dan terpilih ke First-Team All-Pro.
Karena pemeriksaan medis: Transaksi Crosby gagal di tahap akhir
Awalnya, Baltimore memiliki rencana yang sama sekali berbeda. Franchise tersebut sebenarnya telah menyetujui pertukaran untuk Maxx Crosby dengan Las Vegas Raiders - sebagai gantinya, Raiders akan menerima dua pilihan putaran pertama.
Pada hari Selasa, terjadi perubahan yang mengejutkan: Seperti yang dilaporkan The Athletic, defensive end berusia 28 tahun itu gagal dalam pemeriksaan kesehatan wajib. Akibatnya, Ravens membatalkan perdagangan tersebut di saat-saat terakhir. Franchise tersebut "tidak akan memberikan komentar lebih lanjut" tentang proses tersebut untuk saat ini, demikian menurut pernyataan Raiders.
Baltimore dengan quarterback bintang Lamar Jackson baru saja menjalani musim 2025 yang mengecewakan, di mana mereka gagal lolos ke babak playoff setelah kalah dalam pertandingan terakhir musim reguler melawan Pittsburgh Steelers dengan rekor delapan kemenangan dan sembilan kekalahan. Setelah 17 tahun, Ravens kemudian memecat pelatih kepala John Harbaugh. Jesse Minter menggantikannya.
Trey Hendrickson: Statistik di NFL
Permainan Total Tekel Tackle Solo Sacks Fumbles yang Dipaksa Fumbles yang Diambil Kembali Passeran yang Dibelokkan 117 236 162 81,0 15 0 16