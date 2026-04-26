Setelah kepergian Alexander Nübel yang dipinjamkan dari Bayern dan perpanjangan kontrak penting: Masalah penjaga gawang di VfB Stuttgart tampaknya telah terselesaikan

"Bermain di Liga 3 pada usia saya saat ini adalah hal yang istimewa. Tidak semua orang memiliki hak istimewa ini. Di saat yang sama, saya sadar bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki; saya masih bisa mengoptimalkan potensi saya. Hal ini berlaku untuk semua aspek permainan saya sebagai penjaga gawang," jelas Hellstern saat menandatangani kontrak yang, menurut Bild, mengikatnya dengan VfB hingga setidaknya tahun 2030.

Lalu bagaimana dengan Nübel? Kiper timnas tiga kali yang akan terbang ke luar negeri bersama Jerman untuk Piala Dunia ini tampaknya juga tidak memiliki masa depan di Munich. Ia telah berulang kali menekankan bahwa ia tidak ingin melepaskan statusnya sebagai kiper utama di level klub.

Namun, di FC Bayern, banyak hal mengarah pada perpanjangan kontrak lagi dengan Manuel Neuer. Kapten tersebut dilaporkan akan membantu memudahkan transisi bagi kiper cadangan Jonas Urbig, sebelum pemain berusia 22 tahun itu akhirnya menggantikan sang veteran.

Tetap bertahan di Stuttgart tampaknya akan terlalu mahal bagi VfB. Nübel dilaporkan mendapatkan sekitar sebelas juta euro per tahun di Munich, jumlah tersebut dibagi antara Stuttgart dan Bayern. Kontrak pemain berusia 29 tahun itu masih berlaku hingga 2029.

Seiring dengan upaya penghematan gaji yang masih menjadi prioritas bagi Direktur Olahraga Max Eberl, kepergian definitif pada musim panas ini dianggap kemungkinan besar terjadi. Angka transfer yang mungkin dibicarakan berkisar antara 20 hingga 25 juta euro, yang dapat diterima FCB jika transfer tersebut terjadi.