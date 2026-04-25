"Kami telah berkembang pesat dan saya yakin kami kini siap untuk kesempatan kedua ini," kata gelandang tersebut kepada ZDF menjelang leg pertama semifinal Liga Champions pada Sabtu (pukul 18.15/ZDF dan Disney+).
Setelah kekalahan telak di fase liga: Linda Dahlmann dari FC Bayern München optimis menjelang laga melawan Barcelona di Liga Champions
Pada kesempatan pertama di awal fase liga pada bulan Oktober, Bayern mengalami kekalahan telak 1-7 di Barcelona. Pengalaman yang menyakitkan, namun berharga — itu adalah satu-satunya kekalahan dalam pertandingan resmi musim ini. "Kemenangan saja tidak cukup untuk mempererat hubungan. Namun, justru melalui pelajaran seperti itulah kita berusaha mencari solusi yang sesungguhnya," kata Dallmann.
Dahlmann senang dengan kekalahan telak: "Karena kami tahu bagaimana hasilnya nanti"
"Saya sangat bersyukur hal ini sudah pernah terjadi, karena kita tahu bagaimana hasilnya jika kita tidak ada di sana," kata wanita berusia 31 tahun itu: "Itulah yang harus kita cegah sekarang."
Terutama dalam pertandingan kandang di hadapan lebih dari 26.000 penonton di Allianz Arena, seperti yang ditekankan oleh Dallmann: "Kita membutuhkan semua orang pada hari Sabtu, hal itu bisa memberi kita kekuatan yang luar biasa." Pertandingan leg kedua antara juara beruntun Jerman dan Spanyol akan digelar pada 3 Mei di Camp Nou.