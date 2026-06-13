Setelah kekalahan dalam laga tersebut: Leon Goretzka di timnas Jerman diwarnai dengan sorakan aneh dan tanda tanya besar

Di FC Bayern, Goretzka tak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan dalam laga-laga besar musim ini. Meskipun demikian, Nagelsmann tiba-tiba mulai mempercayainya secara konsisten. Dalam kualifikasi Piala Dunia pada musim gugur, Goretzka masuk dalam starting eleven di lima dari enam pertandingan dan sebagian besar menunjukkan performa yang bagus. Dalam wawancara sensasionalnya dengan majalah kicker pada awal Maret, Nagelsmann bahkan secara signifikan mengaitkan kemenangan penting melawan Irlandia Utara dengan kontribusi Goretzka: "Jika dia tidak bermain di sana, kami pasti tidak akan menang, karena dia telah menghalau 60 bola dengan sundulan."

Selain itu, pelatih timnas Jerman itu menjanjikan tempat reguler bagi Goretzka di Piala Dunia: "Saat ini, Leon Goretzka, meskipun minim waktu bermain di Bayern, memiliki peluang bagus untuk bermain dan memainkan peran serupa seperti di kualifikasi Piala Dunia." Goretzka diharapkan mengambil "peran yang lebih ofensif" dalam formasi ganda gelandang bersama Pavlovic atau Nmecha. Mengenai duo yang kini menjadi favoritnya, Nagelsmann saat itu hanya mengatakan: "Salah satu dari keduanya pasti memiliki peluang bagus untuk bermain."

Pada pertandingan uji coba bulan Maret berikutnya, Goretzka sekali masuk starting eleven dan sekali masuk sebagai pemain pengganti. Setelah itu, ia mengalami fase terbaiknya musim ini bersama FC Bayern. Karena pelatih Vincent Kompany mengistirahatkan tim inti untuk pertandingan sistem gugur yang penting di kompetisi piala, Goretzka menjadi pemain tetap di Bundesliga yang sudah ditentukan. Dalam enam pertandingan terakhir, ia mencetak lima poin, bahkan sekali ia mengenakan ban kapten. Tepat setelah fase ini, Goretzka kehilangan tempatnya di tim nasional.