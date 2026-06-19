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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah kekalahan 6-0... Alasan mengejutkan di balik teguran Lopetegui kepada pelatih Kanada

Canada vs Qatar
Canada
Qatar
World Cup
J. Lopetegui
J. Marsch
Kanada
Qatar

Di akhir pertandingan antara Kanada dan Qatar di Piala Dunia 2026, terjadi perselisihan sengit antara kedua pelatih, Julien Lopetegui dan Jesse Marsh.

Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan telak bagi tim Kanada, dengan skor 6-0, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Di akhir pertandingan, terjadi ketegangan antara Lopetegui dan Marsh, di mana pelatih asal Spanyol itu terlihat melontarkan kata-kata tajam kepada Marsh, yang tampaknya membalas dengan isyarat, sebelum akhirnya pergi dengan marah.

Marsh menegaskan setelah pertandingan, “Saya tidak akan membuang satu detik pun untuk membicarakan hal itu,” sementara Lopetegui mengatakan, “Ini urusan antara saya dan dia.”

Jaringan GiveMeSport melaporkan bahwa Lopetegui menegur March karena Kanada terus melakukan serangan hingga menit ke-90+9 dengan memasukkan kiper Maxime Crépot ke area tengah lapangan Qatar, saat berusaha mencetak gol ketujuh, meskipun Qatar hanya bermain dengan 9 pemain.

Julen Lopetegui menganggap perilaku tersebut tidak sportif, mengingat lawan sudah unggul dengan skor yang sangat besar.

Masalah ini tidak hanya terjadi di antara para pelatih, tetapi juga berlanjut ke bentrokan ringan antara para pemain kedua tim.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Protes Lopetegui tidak tepat

    Surat kabar Sport juga mengonfirmasi hal tersebut, dengan menyebutkan bahwa Lopetegui tidak senang karena tim tuan rumah terus melakukan serangan meskipun sudah unggul 6-0 dan memiliki keunggulan jumlah pemain setelah dua pemain timnas Qatar diusir dari lapangan.

    Surat kabar Spanyol tersebut melanjutkan, “Menurut laporan yang datang dari Kanada, pelatih Qatar keberatan dengan upaya tim Kanada yang terus mencoba mencetak lebih banyak gol meskipun sudah unggul jauh 6-0 dan lawan hanya bermain dengan sembilan pemain, karena menganggap hal itu sebagai perilaku yang tidak sportif.”

    Namun demikian, beberapa analisis menunjukkan bahwa keberatan Lopetegui tersebut tidak beralasan, karena Kanada belum memastikan lolos secara matematis hingga saat ini.

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