Setelah kejutan dari Maroko... Skandal "dua selingkuhan" mengguncang Federasi Sepak Bola Brasil

Tim nasional Brasil mengawali perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang mengejutkan bagi jutaan penggemarnya, setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam pertandingan pembuka grup—pertandingan yang semula diharapkan semua orang akan berakhir dengan kemenangan telak yang mencerminkan kekuatan tradisional Brasil.

Hasil imbang ini pun menjadi sumber kekecewaan yang mendalam, terutama karena Maroko menampilkan permainan yang terorganisir dan perlawanan yang kuat, sehingga memunculkan banyak pertanyaan mengenai kesiapan tim di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti.

Sementara media dan publik mendiskusikan performa teknis serta kesalahan pertahanan yang berujung pada gol Maroko, situasi di luar lapangan justru meledak dengan cara yang lebih dramatis. Jurnalis Brasil yang kontroversial, Leo Dias, melontarkan bom berita besar yang tidak ditujukan kepada pemain mana pun seperti yang diperkirakan semua orang, melainkan mengarahkan serangannya ke puncak hierarki Federasi Sepak Bola Brasil.

Pada momen yang sangat sensitif dalam perjalanan Brasil di turnamen ini, muncul tuduhan serius yang mengancam stabilitas federasi dan fokusnya dalam mendukung tim nasional.

Skandal administratif ini pun menjadi topik utama perbincangan di kalangan masyarakat Brasil, menggeser diskusi teknis, sehingga menambah tekanan pada “Seleção” menjelang pertandingan-pertandingannya yang akan datang.