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Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

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Setelah kejutan dari Maroko... Skandal "dua selingkuhan" mengguncang Federasi Sepak Bola Brasil

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Brazil vs Haiti
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Kasus korupsi...

Tim nasional Brasil mengawali perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang mengejutkan bagi jutaan penggemarnya, setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam pertandingan pembuka grup—pertandingan yang semula diharapkan semua orang akan berakhir dengan kemenangan telak yang mencerminkan kekuatan tradisional Brasil. 

Hasil imbang ini pun menjadi sumber kekecewaan yang mendalam, terutama karena Maroko menampilkan permainan yang terorganisir dan perlawanan yang kuat, sehingga memunculkan banyak pertanyaan mengenai kesiapan tim di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti.

Sementara media dan publik mendiskusikan performa teknis serta kesalahan pertahanan yang berujung pada gol Maroko, situasi di luar lapangan justru meledak dengan cara yang lebih dramatis. Jurnalis Brasil yang kontroversial, Leo Dias, melontarkan bom berita besar yang tidak ditujukan kepada pemain mana pun seperti yang diperkirakan semua orang, melainkan mengarahkan serangannya ke puncak hierarki Federasi Sepak Bola Brasil.

Pada momen yang sangat sensitif dalam perjalanan Brasil di turnamen ini, muncul tuduhan serius yang mengancam stabilitas federasi dan fokusnya dalam mendukung tim nasional. 

Skandal administratif ini pun menjadi topik utama perbincangan di kalangan masyarakat Brasil, menggeser diskusi teknis, sehingga menambah tekanan pada “Seleção” menjelang pertandingan-pertandingannya yang akan datang.

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    Rincian skandal yang memicu kemarahan

    Samir Saud, yang menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) sejak Mei 2025, menghadapi tuduhan serius terkait penyalahgunaan dana federasi untuk kepentingan pribadi. 

    Menurut surat kabar Spanyol "Sport", ia diduga membawa dua wanita simpanan yang berbeda dalam perjalanan internasional saat menjalankan tugas resminya; yang pertama menemaninya di Qatar saat klub Flamengo berpartisipasi dalam Piala Interkontinental, sedangkan yang kedua bepergian bersamanya ke New York beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026. 

    Dalam perjalanan terakhir ini, istrinya langsung menuju Kota Meksiko untuk menghadiri pertandingan pembuka, sementara foto-foto presiden yang sedang makan malam bersama kekasihnya yang diduga muncul di sebuah restoran mewah di New York.

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    Penggunaan dana serikat untuk pengeluaran pribadi

    Aspek paling berbahaya dari kasus ini adalah bahwa Samir Saud dituduh memasukkan seluruh biaya perjalanan—termasuk tiket pesawat, akomodasi di hotel-hotel mewah, dan pengeluaran harian—ke dalam anggaran Federasi Sepak Bola Brasil.

    Hal ini terjadi di saat tim nasional Brasil sedang berlaga di ajang Piala Dunia yang bergengsi, di mana seharusnya seluruh sumber daya keuangan dialokasikan untuk memperkuat persiapan dan mendukung para pemain.

    Para pengamat berpendapat bahwa tuduhan ini, jika terbukti, merupakan pemborosan yang jelas atas uang publik di sebuah lembaga nasional, yang memicu gelombang kemarahan luas di kalangan suporter Brasil yang mengikuti perjalanan “Seleção” dengan penuh perhatian setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Maroko.

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    Bocoran tersebut bukan sekadar skandal moral yang bersifat sementara, melainkan dipandang sebagai bagian dari konflik internal yang sengit untuk memperebutkan kendali atas federasi. Sebagian besar media Brasil sepakat bahwa informasi tersebut sengaja dibocorkan dengan tujuan melemahkan Samir Zaoud dan memaksanya mengundurkan diri.

    Terdapat kelompok-kelompok saingan yang kuat di dalam CBF, sebagian bermarkas di Brasília, dan sebagian lagi terkait dengan tokoh-tokoh berpengaruh; bahkan disebut-sebut adanya peran potensial dari putra salah satu hakim Mahkamah Agung terkuat, Gilmar Mendes, yang berambisi mencapai puncak kepemimpinan federasi. 

    Federasi Sepak Bola Brasil merupakan lembaga raksasa yang menghasilkan lebih dari 185 juta euro per tahun, sehingga mengendalikan federasi ini menjadi tujuan strategis utama dalam pertarungan yang mirip “Game of Thrones” di dunia sepak bola Brasil.

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    Dampak skandal tersebut terhadap perjalanan Selecao di Piala Dunia

    Skandal ini telah membayangi tim nasional Brasil. Samir Saud menjauhkan diri dari pemusatan latihan tim, tidak hadir dalam kunjungan ke keluarga yang diizinkan oleh Ancelotti, dan berangkat ke Florida.

    Saat ini, "Seleção" sedang bersiap menghadapi Haiti di Philadelphia, dan sang kapten yang sedang menghadapi tuduhan tersebut terpaksa hadir karena alasan institusional. Kekacauan ini terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat, di mana para pemain dan staf pelatih sedang berusaha memperbaiki performa mereka setelah hasil imbang melawan Maroko, serta memulihkan kepercayaan diri dan konsentrasi menjelang pertandingan-pertandingan yang lebih berat di fase grup.

    Pertanyaan besarnya tetap menggantung: Apakah Brasil mampu memisahkan masalah administratifnya dari penampilannya di lapangan, ataukah skandal ini akan berdampak negatif pada moral tim sepanjang perjalanannya di Piala Dunia 2026?

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