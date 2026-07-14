Pasalnya, seperti dilaporkan oleh Bild, Wael Mohya sedang menjalani pembicaraan yang "sangat konkret" dengan Asosiasi Sepak Bola Maroko terkait kepindahannya. "Singa Atlas" tampil gemilang di Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, sementara tim nasional Jerman kembali menemui kegagalan di putaran final. Maroko tersingkir oleh Prancis di Qatar, sama seperti empat tahun sebelumnya—hanya saja kali ini bukan di semifinal, melainkan di perempat final.
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Setelah kegagalan di Piala Dunia: DFB tampaknya akan kehilangan talenta terbaiknya ke negara yang sedang naik daun di dunia sepak bola
Mohya merupakan salah satu dari sedikit pemain yang menonjol di Borussia Mönchengladbach pada musim lalu dan telah mencetak dua gol serta satu assist dalam 549 menit pertamanya di Bundesliga. Ia baru melakukan debutnya di Bundesliga pada bulan Desember, setelah sebelumnya melewati semua jenjang tim junior di Borussia.
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Mohya pernah bermain di semua tim nasional junior Jerman — apakah Piala Dunia di kandang sendiri bersama Maroko menjadi motivasi baginya?
Hingga saat ini, Mohya juga hanya pernah bermain untuk tim junior DFB. Untuk tim U-16, U-17, dan U-18, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan dan mencetak tiga gol. Isu bahwa Mohya sedang mempertimbangkan untuk pindah ke asosiasi lain sudah muncul beberapa bulan lalu, ketika ia secara mendadak membatalkan keikutsertaannya dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa yang penting bersama tim U-18 dan malah berlatih bersama tim senior Gladbach. Akibatnya, ia pun melewatkan Kejuaraan Eropa U-19, di mana tim DFB asuhan Christian Wörns berhasil melaju ke final.
Pemain berusia 17 tahun ini kemungkinan tidak hanya tertarik dengan prospek mendapatkan lebih banyak waktu bermain di timnas Maroko; lagipula, ia akan menghadapi persaingan yang sangat ketat dari Florian Wirtz dan Jamal Musiala di posisinya dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan di Maroko, bersama dengan negara tuan rumah lainnya, Portugal dan Spanyol. Saat itu, Mohya akan berusia 21 tahun dan, mengingat perkembangannya yang pesat, ia berpotensi memainkan peran yang cukup besar.
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