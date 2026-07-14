Setelah kegagalan di Piala Dunia: DFB tampaknya akan kehilangan talenta terbaiknya ke negara yang sedang naik daun di dunia sepak bola

Hingga saat ini, Mohya juga hanya pernah bermain untuk tim junior DFB. Untuk tim U-16, U-17, dan U-18, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan dan mencetak tiga gol. Isu bahwa Mohya sedang mempertimbangkan untuk pindah ke asosiasi lain sudah muncul beberapa bulan lalu, ketika ia secara mendadak membatalkan keikutsertaannya dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa yang penting bersama tim U-18 dan malah berlatih bersama tim senior Gladbach. Akibatnya, ia pun melewatkan Kejuaraan Eropa U-19, di mana tim DFB asuhan Christian Wörns berhasil melaju ke final.

Pemain berusia 17 tahun ini kemungkinan tidak hanya tertarik dengan prospek mendapatkan lebih banyak waktu bermain di timnas Maroko; lagipula, ia akan menghadapi persaingan yang sangat ketat dari Florian Wirtz dan Jamal Musiala di posisinya dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan di Maroko, bersama dengan negara tuan rumah lainnya, Portugal dan Spanyol. Saat itu, Mohya akan berusia 21 tahun dan, mengingat perkembangannya yang pesat, ia berpotensi memainkan peran yang cukup besar.