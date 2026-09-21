Setelah laga yang dimenangi melawan Lecce, pemilik AC Milan Gerry Cardinale menyempatkan diri menyampaikan pernyataan dukungan untuk Amorim dan tim: "Itu adalah 90 menit sepak bola terbaik yang pernah kami lihat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ruben dan para pemain kami karena terus berjuang dalam laga-laga awal ini sebelum jeda internasional. Tidak boleh luput dari perhatian siapa pun bahwa pelatih baru, dengan gaya bermain baru dan pemain-pemain baru, akan membutuhkan waktu untuk menemukan kekompakan yang tepat. Dan saya berterima kasih kepada para suporter kami karena telah mendukung kami dalam fase transisi ini, saat kami berusaha membenahi segala sesuatunya dan mengembalikan AC Milan ke tradisi juaranya".





Justru waktu bukan menjadi sekutu pelatih asal Portugal itu karena setelah jeda, AC Milan harus menghadapi jadwal yang jelas sangat berat dengan total tujuh pertandingan hanya pada bulan Oktober.