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Setelah jeda, AC Milan akan menghadapi Oktober yang membara: Sassuolo, Salzburg, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter

AC Milan

Tingkat kesulitan untuk AC Milan asuhan Amorim meningkat: setelah jeda, jadwal padat menanti dengan 4 laga tandang dari 7 pertandingan

Setelah laga yang dimenangi melawan Lecce, pemilik AC Milan Gerry Cardinale menyempatkan diri menyampaikan pernyataan dukungan untuk Amorim dan tim: "Itu adalah 90 menit sepak bola terbaik yang pernah kami lihat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ruben dan para pemain kami karena terus berjuang dalam laga-laga awal ini sebelum jeda internasional. Tidak boleh luput dari perhatian siapa pun bahwa pelatih baru, dengan gaya bermain baru dan pemain-pemain baru, akan membutuhkan waktu untuk menemukan kekompakan yang tepat. Dan saya berterima kasih kepada para suporter kami karena telah mendukung kami dalam fase transisi ini, saat kami berusaha membenahi segala sesuatunya dan mengembalikan AC Milan ke tradisi juaranya".


Justru waktu bukan menjadi sekutu pelatih asal Portugal itu karena setelah jeda, AC Milan harus menghadapi jadwal yang jelas sangat berat dengan total tujuh pertandingan hanya pada bulan Oktober.

  • Jadwal pertandingan

     Setelah jeda, AC Milan akan menghadapi Oktober yang sangat berat: diawali pada 11 Oktober dengan lawatan ke Mapei, markas Sassuolo, lawan yang secara historis kerap menyulitkan AC Milan. Empat hari kemudian akan ada laga Eropa yang tak boleh gagal di kandang Salzburg, sementara tiga hari setelahnya Atalanta asuhan mister Sarri akan datang ke San Siro.


    Pada 22 Oktober ada lagi misi Eropa jauh dari San Siro di kandang Bornemouth, sedangkan pada 25 Oktober mereka akan melakoni laga tandang yang berat di Blue Energy Stadium menghadapi Udinese. Lalu, giliran laga tengah pekan pada 28 Oktober di San Siro melawan Bologna sebelum partai besar pada 31 Oktober di derby kontra Inter asuhan Chivu.

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