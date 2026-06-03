Setelah hengkang dari Real Madrid, Álvaro Arbeloa menawarkan diri ke klub-klub di Jerman, namun permohonannya ditolak mentah-mentah

Itu adalah kabar yang menyakitkan bagi seseorang yang justru ingin membuktikan dirinya di level tertinggi. Arbeloa mengambil alih kepelatihan Real pada Januari lalu setelah klub tersebut secara mengejutkan memecat Xabi Alonso. Langkah itu ternyata tidak membuahkan hasil: Real finis di posisi kedua dan tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern München.

Tak lama sebelum akhir musim, diumumkan bahwa Árbeloa tidak akan melanjutkan sebagai pelatih kepala; José Mourinho akan menjadi penggantinya.