Álvaro Arbeloa sedang gencar-gencarnya mencari tantangan baru sebagai pelatih kepala, setelah petualangannya bersama Los Blancos berakhir. Pria asal Spanyol berusia 43 tahun itu, yang terpaksa mengambil alih tim utama Real Madrid pada Januari lalu, secara aktif menawarkan diri kepada Bayer Leverkusen. Namun, upayanya itu sia-sia.
Diterjemahkan oleh
Setelah hengkang dari Real Madrid, Álvaro Arbeloa menawarkan diri ke klub-klub di Jerman, namun permohonannya ditolak mentah-mentah
Menurut Sport Bild, Arbeloa menghubungi klub Jerman tersebut melalui agennya. Namun, Leverkusen, yang sedang mencari pengganti Kasper Hjulmand yang kemungkinan besar akan hengkang, telah memberikan sinyal yang jelas kepadanya. Bayer menghargai mantan bek tersebut dan karenanya juga memantaunya secara intensif selama masa jabatannya sebagai pelatih akademi di Real Madrid, namun klub peringkat keenam Bundesliga itu menyatakan bahwa mereka menilai ia belum cukup berkembang untuk langsung membawa tim kembali ke puncak.
Itu adalah kabar yang menyakitkan bagi seseorang yang justru ingin membuktikan dirinya di level tertinggi. Arbeloa mengambil alih kepelatihan Real pada Januari lalu setelah klub tersebut secara mengejutkan memecat Xabi Alonso. Langkah itu ternyata tidak membuahkan hasil: Real finis di posisi kedua dan tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern München.
Tak lama sebelum akhir musim, diumumkan bahwa Árbeloa tidak akan melanjutkan sebagai pelatih kepala; José Mourinho akan menjadi penggantinya.
- Namun, upaya Leverkusen untuk mencari pelatih baru berjalan sulit karena semua calon potensial telah memilih atau tampaknya akan memilih klub lain: Iraola memilih Liverpool, AC Milan mengincar Glasner, dan Filipe Luis kemungkinan besar akan bergabung dengan AS Monaco.