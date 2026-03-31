Raphael GuerreiroGetty Images
Setelah hengkang dari FC Bayern: Klub papan atas pertama tampaknya mempertimbangkan untuk merekrut Raphael Guerreiro

Raphael Guerreiro tidak akan melanjutkan kariernya di FC Bayern München. Sepertinya sebuah klub papan atas Eropa sudah tidak sabar menanti kedatangannya.

Seperti dilaporkan surat kabar Portugal Record, Benfica sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain serba bisa berusia 32 tahun tersebut pada musim depan.

  • Bayern Munich mengumumkan pada Senin kemarin bahwa kontrak Guerreiro yang akan berakhir pada akhir musim ini tidak akan diperpanjang. Pemain serba bisa asal Portugal itu pun akan meninggalkan klub asal Munich tersebut setelah tiga tahun bersama.

    "Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Rapha atas waktu yang telah kami lalui bersama: Rapha selalu dapat diandalkan di lapangan, selain itu, karakter seperti dirinya memperkaya setiap ruang ganti," kata Direktur Olahraga FCB Max Eberl dalam sebuah pernyataan: "Pembicaraan dengan dia berjalan baik, penuh kepercayaan dan saling pengertian. Sekarang kami bersama-sama dengannya fokus pada tujuan kami hingga musim panas - bersama-sama kami ingin mencapai banyak hal lagi."

    Guerreiro pindah dari BVB ke Bayern pada musim panas 2023 tanpa biaya transfer sebagai pemain pilihan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di klub juara Jerman tersebut, ia memang cukup sering diturunkan, namun tidak mampu secara konsisten menampilkan performa seperti pada masa kejayaannya di Dortmund. Terakhir, ia jarang dimainkan di bawah asuhan Vincent Kompany dan karenanya lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan.

    Raphael Guerreiro belum pernah bermain di Portugal

    Sejak pertengahan Januari, ia hanya tampil dalam dua pertandingan di Bundesliga (58 menit), namun setidaknya ia mendapat kesempatan bermain selama 83 menit pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta. Hingga saat ini, Guerreiro telah mencatatkan 89 penampilan resmi bersama juara Bundesliga tersebut, di mana ia mencetak 12 gol dan delapan assist.

    Benfica yang saat ini dilatih oleh Jose Mourinho akan menjadi klub profesional pertama Guerreiro di Portugal. Bek kiri yang lahir dan besar di Prancis ini memulai kariernya di tim junior Blanc-Mesnil SF, kemudian bergabung dengan INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient, dan Borussia Dortmund sebelum pindah ke Munich.

    Selain Benfica, Juventus Turin juga dikaitkan dengan Guerreiro. Pada Desember lalu, media Italia dan Jerman melaporkan bahwa Si Nyonya Tua sedang mempertimbangkan pemain berusia 32 tahun tersebut dalam upaya mencari pemain baru untuk posisi sayap.

  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertemuan

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

