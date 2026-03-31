Setelah hengkang dari FC Bayern: Klub papan atas pertama tampaknya mempertimbangkan untuk merekrut Raphael Guerreiro

Bayern Munich mengumumkan pada Senin kemarin bahwa kontrak Guerreiro yang akan berakhir pada akhir musim ini tidak akan diperpanjang. Pemain serba bisa asal Portugal itu pun akan meninggalkan klub asal Munich tersebut setelah tiga tahun bersama.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Rapha atas waktu yang telah kami lalui bersama: Rapha selalu dapat diandalkan di lapangan, selain itu, karakter seperti dirinya memperkaya setiap ruang ganti," kata Direktur Olahraga FCB Max Eberl dalam sebuah pernyataan: "Pembicaraan dengan dia berjalan baik, penuh kepercayaan dan saling pengertian. Sekarang kami bersama-sama dengannya fokus pada tujuan kami hingga musim panas - bersama-sama kami ingin mencapai banyak hal lagi."

Guerreiro pindah dari BVB ke Bayern pada musim panas 2023 tanpa biaya transfer sebagai pemain pilihan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di klub juara Jerman tersebut, ia memang cukup sering diturunkan, namun tidak mampu secara konsisten menampilkan performa seperti pada masa kejayaannya di Dortmund. Terakhir, ia jarang dimainkan di bawah asuhan Vincent Kompany dan karenanya lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan.