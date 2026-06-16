Setelah hengkang dari Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller bergabung dengan tim yang sedang naik daun

Sebelum bergabung dengan Frankfurt, Toppmöller bekerja sebagai asisten pelatih di bawah asuhan Julian Nagelsmann untuk Bayern München dan RB Leipzig, serta berhasil meraih gelar juara Bundesliga dua kali bersama pelatih timnas Jerman saat ini.

Bersama Lens, sang pelatih kini kembali berkompetisi di Liga Champions - klub tersebut finis di posisi kedua Ligue 1 musim lalu dengan selisih enam poin dari juara Paris St. Germain dan juga secara mengejutkan berhasil menjuarai Piala Prancis.

Keahlian Toppmöller dalam berbahasa Prancis dengan lancar akan sangat membantu dalam tugas barunya ini. Selama kariernya sebagai pemain, ia pernah bermain untuk F91 Düdelingen dan FC RM Hamm Benfica di Luksemburg. Toppmöller kemudian juga bekerja sebagai pelatih di kedua klub tersebut, selain itu ia juga pernah menjadi pelatih di Royal Excelsior Virton di Belgia.