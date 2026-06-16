Seperti yang dikonfirmasi oleh RC Lens pada hari Selasa, pelatih berusia 45 tahun itu akan memimpin tim runner-up liga dan juara piala Prancis tersebut pada musim baru. Toppmöller telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.
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Setelah hengkang dari Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller bergabung dengan tim yang sedang naik daun
Toppmöller telah lama dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Pierre Sage oleh media Prancis. Sementara itu, Sage pindah ke Crystal Palace, di mana ia menggantikan pelatih asal Austria, Oliver Glasner. Glasner pernah menjadi pendahulu Toppmöller di Eintracht Frankfurt.
Di klub asal Hessen tersebut, Toppmöller memimpin tim mulai musim panas 2023 hingga pertengahan Januari 2026. Pada tahun 2025, ia membawa SGE ke peringkat ketiga Bundesliga, sehingga tim tersebut lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya melalui kompetisi liga. Setelah menjalani musim 2025/26 yang penuh lika-liku, Toppmöller dipecat pada awal paruh kedua musim, dan sejak itu ia tidak terikat dengan klub mana pun.
- AFP
Toppmöller: Mantan asisten pelatih FC Bayern ini diharapkan dapat melanjutkan kisah suksesnya bersama Lens
Sebelum bergabung dengan Frankfurt, Toppmöller bekerja sebagai asisten pelatih di bawah asuhan Julian Nagelsmann untuk Bayern München dan RB Leipzig, serta berhasil meraih gelar juara Bundesliga dua kali bersama pelatih timnas Jerman saat ini.
Bersama Lens, sang pelatih kini kembali berkompetisi di Liga Champions - klub tersebut finis di posisi kedua Ligue 1 musim lalu dengan selisih enam poin dari juara Paris St. Germain dan juga secara mengejutkan berhasil menjuarai Piala Prancis.
Keahlian Toppmöller dalam berbahasa Prancis dengan lancar akan sangat membantu dalam tugas barunya ini. Selama kariernya sebagai pemain, ia pernah bermain untuk F91 Düdelingen dan FC RM Hamm Benfica di Luksemburg. Toppmöller kemudian juga bekerja sebagai pelatih di kedua klub tersebut, selain itu ia juga pernah menjadi pelatih di Royal Excelsior Virton di Belgia.