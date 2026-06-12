Setelah hasil terburuk di era Red Bull: Jürgen Klopp tampaknya ingin mendatangkan mantan pelatih FC Bayern ke Salzburg

Di bawah asuhan Hansi Flick, Röhl pernah menjabat sebagai asisten pelatih di FC Bayern München serta tim nasional Jerman. Bahwa ia juga mampu membawa tim keluar dari krisis sebagai pelatih kepala, baru-baru ini ia buktikan dengan gemilang di klub barunya di Skotlandia.

Pada Oktober 2025, Röhl mengambil alih Rangers yang saat itu sedang terpuruk. Ia menstabilkan klub tradisional Skotlandia tersebut dalam waktu singkat dan membawa tim kembali ke jalur kesuksesan. Bahwa pada akhirnya mereka tidak cukup berhasil meraih gelar juara di sprint akhir kejuaraan, terutama disebabkan oleh masalah cedera yang parah. Kinerja Röhl di Ibrox Stadium telah menarik minat banyak pihak. Di sinilah letak hambatan terbesar bagi potensi kesepakatan dengan Salzburg.