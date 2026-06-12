Röhl diharapkan dapat mengembalikan klub yang sedang terpuruk ini ke jalur yang benar dan membawanya kembali ke panggung Eropa. Pria berusia 37 tahun ini, yang saat ini terikat kontrak dengan Rangers di Glasgow, dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern yang menganut filosofi permainan yang jelas dan dihargai sebagai pembina bakat muda yang sangat baik.
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Setelah hasil terburuk di era Red Bull: Jürgen Klopp tampaknya ingin mendatangkan mantan pelatih FC Bayern ke Salzburg
Di bawah asuhan Hansi Flick, Röhl pernah menjabat sebagai asisten pelatih di FC Bayern München serta tim nasional Jerman. Bahwa ia juga mampu membawa tim keluar dari krisis sebagai pelatih kepala, baru-baru ini ia buktikan dengan gemilang di klub barunya di Skotlandia.
Pada Oktober 2025, Röhl mengambil alih Rangers yang saat itu sedang terpuruk. Ia menstabilkan klub tradisional Skotlandia tersebut dalam waktu singkat dan membawa tim kembali ke jalur kesuksesan. Bahwa pada akhirnya mereka tidak cukup berhasil meraih gelar juara di sprint akhir kejuaraan, terutama disebabkan oleh masalah cedera yang parah. Kinerja Röhl di Ibrox Stadium telah menarik minat banyak pihak. Di sinilah letak hambatan terbesar bagi potensi kesepakatan dengan Salzburg.
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Röhl menandatangani kontrak jangka panjang bersama Rangers
Pemain kelahiran Zwickau ini masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub Skotlandia tersebut hingga tahun 2028. Untuk bisa mendatangkan pelatih idaman tersebut, Red Bull tampaknya harus merogoh kocek dalam-dalam.
Namun, menurut kabar yang beredar, grup tersebut telah menjalin kontak langsung dengan pihak Rangers untuk menanyakan apakah dan dengan harga berapa sang pelatih asal Jerman itu akan dilepas.
Röhl sendiri tetap bungkam di tengah spekulasi mengenai masa depannya dan bersikap profesional dalam wawancara dengan Bild: "Fokus saya ada di sini, di Glasgow. Saya menyukai pekerjaan ini karena di sini saya bisa bersaing memperebutkan gelar. Termasuk di level internasional. Dan itu adalah tugas yang sangat baik dan sangat menyenangkan."
Danny Röhl sudah menjadi bahan pembicaraan di RB Leipzig
Sejak musim panas lalu, nama Röhl sudah menjadi perbincangan hangat dan masuk dalam daftar calon pelatih RB Leipzig. Saat itu, petinggi klub di Sachsen akhirnya memilih Ole Werner, sementara Röhl pindah ke Inggris. Kini, Werner dikabarkan akan diganti di Leipzig pada musim panas mendatang, meskipun tim tersebut berhasil kembali ke Liga Champions.
Di klub teratas Austria, situasi di bidang olahraga juga sedang memanas. Peringkat ketiga di Bundesliga domestik, kegagalan telak dalam kualifikasi ke Liga Champions - musim yang baru saja berlalu menjadi bencana total bagi Salzburg yang terbiasa meraih kesuksesan.
Para petinggi klub belum pernah mengalami peringkat yang lebih buruk sepanjang era Red Bull. Titik terendah terjadi pada hari pertandingan terakhir babak final, ketika tim mengakhiri musim dengan kekalahan memalukan 1-3 dari klub kecil TSV Hartberg.
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Salzburg mencatatkan musim terburuknya di era Red Bull
Akibatnya pun tak lama kemudian terasa. Pelatih sementara Daniel Beichler, yang baru mengambil alih tim dari Thomas Letsch pada pertengahan Februari, harus mundur setelah hanya 14 pertandingan menjabat. Pria berusia 37 tahun itu sama sekali tidak berhasil membawa perubahan yang berkelanjutan.
Kini, para petinggi di kota Mozart ini dihadapkan pada situasi yang berantakan dan sedang mencari solusi jangka panjang untuk posisi pelatih dengan penuh semangat. Sementara di klub afiliasi Jepang, RB Omiya Ardija, sosok baru yang kuat, Narcís Pelach dari Spanyol, sudah siap untuk mengambil alih, Salzburg kini harus mencari pelatih baru.