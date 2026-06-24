Dalam laga melawan Pantai Gading pada Sabtu lalu, Manuel Neuer mencatatkan penampilan ke-21-nya di ajang Piala Dunia, sehingga kini ia menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia secara tunggal. Sebelumnya, pemain berusia 40 tahun ini berbagi status tersebut dengan Hugo Lloris dari Prancis, yang telah pensiun dari tim nasional.
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Setelah dua pertandingan Piala Dunia yang mengecewakan: Apakah Manuel Neuer harus duduk di bangku cadangan timnas Jerman?
Neuer sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk tampil gemilang dalam acara spesialnya itu. Bahkan, dia merasa begitu bosan hingga tidak memanfaatkan jeda minum yang kontroversial di babak pertama untuk minum. Alih-alih, dia meminta seorang staf pelatih untuk melatih tendangan pemanasan di pinggir lapangan. Upaya itu sia-sia; dua menit setelah babak kedua dimulai, dia harus mengambil bola dari gawang akibat tendangan tak terbendung dari Franck Kessie. Adegan ini cukup menggambarkan penampilan Neuer di Piala Dunia sejauh ini.
Kiper yang telah berkali-kali dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia ini, yang kini berusia 40 tahun dan kembali ke tim nasional di tengah keributan besar setelah perdebatan berbulan-bulan menjelang turnamen, praktis tidak melakukan apa-apa dalam dua pertandingan sebelumnya. Meskipun pertahanan Jerman terkadang terlihat sedikit goyah, Curacao dan Pantai Gading masing-masing hanya mampu melepaskan dua tembakan ke gawang.
Masing-masing satu di antaranya berhasil dihalau oleh Neuer dengan penyelamatan standar yang bahkan Oliver Baumann maupun kiper liga amatir mana pun pun bisa melakukannya. Masing-masing satu lainnya masuk ke gawang karena tidak bisa dihentikan. Dengan demikian, rentetan hasil buruk Tim Nasional Jerman (dan juga Neuer) di Piala Dunia ini terus berlanjut. Sejak kemenangan di final melawan Argentina pada 2014, tim DFB selalu kebobolan setidaknya satu gol dalam setiap pertandingan Piala Dunia (sejauh ini sudah delapan pertandingan).
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Penampilan luar biasa Manuel Neuer melawan Pantai Gading
Meskipun Neuer tidak bisa tampil gemilang dalam tugas utama seorang kiper, ia setidaknya berhasil meyakinkan dalam disiplin andalannya yang lain: permainan umpan. Saat melawan Pantai Gading, setiap umpan yang ia lepaskan tepat sasaran; bagi seorang kiper, ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan pada pertandingan pembuka melawan Curaçao, Neuer mencatatkan tingkat akurasi umpan yang tinggi, yaitu 86 persen.
Selain itu, ia tentu saja membuat lawan-lawannya gentar dengan “aura” yang sering disebut-sebut itu. Mungkin hal itu juga memotivasi rekan-rekannya, yang sebagian di antaranya bisa saja seusia anak-anaknya. “Ia memberi kami ketenangan, dan memiliki pengalaman yang sangat luas,” puji Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann baru-baru ini. “Terutama para pemain muda yang mendapat manfaat darinya.” Hubungannya dengan Baumann juga dikabarkan sangat baik — penggantinya yang hanya empat tahun lebih muda, yang harus menyerahkan posisi starter di babak kualifikasi karena kembalinya Neuer tepat sebelum Piala Dunia dimulai.
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Tim DFB: Apakah Oliver Baumann akan bermain melawan Ekuador?
Baumann menangani situasi sulit ini dengan ketenangan yang mengesankan dan sepenuhnya mengutamakan kepentingan tim. Mungkin ia akan diberi kesempatan bermain dalam laga terakhir fase grup yang tidak lagi berpengaruh secara kompetitif pada Kamis melawan Ekuador; ia memang pantas mendapatkannya. Gelar juara grup sudah tak bisa lagi dirampas dari tim DFB, bahkan jika mereka kalah.
Dengan melakukan rotasi di posisi kiper, Nagelsmann di satu sisi akan menunjukkan penghargaan kepada kiper cadangannya yang setia. Di sisi lain, Neuer, yang mengalami masalah pada betisnya sebelum turnamen ini, dapat memiliki waktu pemulihan yang lebih lama menjelang babak 16 besar. Di antara yang mendukung langkah ini adalah pakar TV Bastian Schweinsteiger: “Baumann layak untuk berdiri di bawah mistar gawang dan juga bermain dalam pertandingan Piala Dunia. Itu memang sesuatu yang istimewa.”
Namun, hal ini berarti Neuer harus menghentikan sementara upayanya mengejar rekor. Saat ini, setiap kali tampil, ia semakin memperpanjang rekornya sebagai pemain tertua dalam sejarah timnas Jerman. Dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia untuk Jerman, ia kini telah mencatatkan 21 penampilan, masih tertinggal empat pertandingan dari Lothar Matthäus (25). Jika ia tidak bermain melawan Ekuador, Jerman harus lolos ke semifinal agar dapat menyamai rekor tersebut.