Setelah dua pertandingan Piala Dunia yang mengecewakan: Apakah Manuel Neuer harus duduk di bangku cadangan timnas Jerman?

Neuer sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk tampil gemilang dalam acara spesialnya itu. Bahkan, dia merasa begitu bosan hingga tidak memanfaatkan jeda minum yang kontroversial di babak pertama untuk minum. Alih-alih, dia meminta seorang staf pelatih untuk melatih tendangan pemanasan di pinggir lapangan. Upaya itu sia-sia; dua menit setelah babak kedua dimulai, dia harus mengambil bola dari gawang akibat tendangan tak terbendung dari Franck Kessie. Adegan ini cukup menggambarkan penampilan Neuer di Piala Dunia sejauh ini.

Kiper yang telah berkali-kali dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia ini, yang kini berusia 40 tahun dan kembali ke tim nasional di tengah keributan besar setelah perdebatan berbulan-bulan menjelang turnamen, praktis tidak melakukan apa-apa dalam dua pertandingan sebelumnya. Meskipun pertahanan Jerman terkadang terlihat sedikit goyah, Curacao dan Pantai Gading masing-masing hanya mampu melepaskan dua tembakan ke gawang.

Masing-masing satu di antaranya berhasil dihalau oleh Neuer dengan penyelamatan standar yang bahkan Oliver Baumann maupun kiper liga amatir mana pun pun bisa melakukannya. Masing-masing satu lainnya masuk ke gawang karena tidak bisa dihentikan. Dengan demikian, rentetan hasil buruk Tim Nasional Jerman (dan juga Neuer) di Piala Dunia ini terus berlanjut. Sejak kemenangan di final melawan Argentina pada 2014, tim DFB selalu kebobolan setidaknya satu gol dalam setiap pertandingan Piala Dunia (sejauh ini sudah delapan pertandingan).