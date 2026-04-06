Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Setelah dijuluki "yang tak tertandingi"... seorang jurnalis Saudi mengejutkan Salah dengan tindakan baru

Bintang Mesir ini menjadi sorotan media Saudi setelah dikaitkan dengan kemungkinan bermain di Liga Roshen

Beberapa jam terakhir diwarnai oleh kontroversi dan kemarahan akibat pernyataan jurnalis Saudi Saud Al-Sarami, mantan juru bicara Al-Nassr, yang menyerang bintang Mesir Mohamed Salah, pemain sayap Liverpool.

Berita-berita media mengabarkan adanya minat dari klub-klub Liga Roshen untuk merekrut "Firaun Mesir" pada musim panas 2026, dengan Al-Hilal dan Al-Ittihad berada di urutan teratas.

Hal ini terjadi setelah sang pemain memutuskan untuk resmi hengkang dari Liverpool, setelah musim ini berakhir, dan menghadapi tantangan baru di luar liga Inggris.

  محمد صلاحGetty Images Sport

    Serangan terhadap Salah

    Kabar bahwa Salah akan bergabung dengan skuad bintang Liga Roshen memicu kemarahan Al-Sarami, yang kemarin tampil di stasiun radio "Al-Arabiya FM", di mana ia mengatakan: "Era 'Firaun Mesir' telah berakhir, dan ia tidak bisa memberikan kontribusi apa pun; saat ini ia tidak cocok untuk Liga Saudi."

    Dia menambahkan: "Apa yang terjadi saat ini hanyalah kampanye promosi dari beberapa media dan pers Mesir untuk mendorongnya ke Liga Roshen, di mana sebagian orang menganggapnya cocok untuk Al-Hilal, sementara yang lain merekomendasikannya untuk bergabung dengan Al-Ittihad."

    Dia melanjutkan: "Kami sudah memiliki nama-nama Mesir di liga kami, dan cukup contoh Dunga bersama Al-Najma, di mana dia tidak mampu mengikuti ritme pertandingan melawan Al-Nassr, dan terpaksa keluar karena cedera."

    Dia menyimpulkan: "Seperti yang saya katakan, Salah saat ini tidak cocok untuk Liga Roshen, dia bisa pindah ke Smouha di Mesir."

  محمد صلاحAFP

    Tindakan yang tak terduga

    Setelah serangan yang dialami Saud Al-Sarami dalam beberapa jam terakhir, ia memutuskan untuk meminta maaf kepada Salah dalam acara yang sama, hari Senin ini, melalui pernyataan baru, di mana ia mengatakan: "Saya tidak bermaksud menyinggung bintang Mesir itu atau siapa pun dari negara yang sama."

    Dia melanjutkan: "Saya meminta maaf kepada siapa pun yang namanya disebut dalam pembicaraan saya kemarin, karena saya menghargai perasaan semua orang, karena sportivitas dan rasa hormat lebih penting daripada apa pun."

    Dia melanjutkan: "Saya meminta maaf kepada analis Ahmed Afifi dan gelandang Al-Najma, Nabil Emad 'Dunga'. Adapun Mohamed Salah, dia bukan sekadar bintang Arab atau Afrika, melainkan ikon global."

    Dia melanjutkan: "Ini bukan kata-kata saya, karena dia telah menerima pujian besar dari beberapa legenda seperti Jürgen Klopp dan Pep Guardiola serta pelatih dan legenda lainnya."

    Dia menyimpulkan: "Kemampuan Mohamed Salah tidak bisa diragukan lagi, dia adalah legenda sejati, mengingat apa yang telah dia berikan bersama Liverpool dan tim nasional Mesir."



  • Ke mana tujuan Mohamed Salah selanjutnya?

    Salah dikaitkan dengan banyak klub besar di seluruh dunia, termasuk tim-tim Liga Roshen di Arab Saudi, serta beberapa klub di Liga Amerika.

    Banyak sumber menyebutkan bahwa Salah tidak berencana bergabung dengan klub Inggris mana pun dalam waktu dekat, demi menghormati perasaan para pendukung Liverpool, karena ia ingin menghadapi tantangan di luar Liga Premier.

    Salah rencananya akan menentukan tujuan berikutnya setelah berpartisipasi bersama tim nasional Mesir di putaran final Piala Dunia 2026.