Terlepas dari badai yang terjadi, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Proenca, menyatakan dukungan penuhnya kepada kapten tim nasional. Ia berupaya meredakan situasi dengan mengingatkan publik akan kontribusi historis Ronaldo bagi negaranya.

Jaringan "ESPN" mengutip Proenca yang mengatakan: "Kita sedang berbicara tentang pemain terhebat dalam sejarah, pemain yang telah mempersembahkan lebih dari dua dekade bagi sepak bola Portugal."

Ia menambahkan: "Ia akan selalu menjadi bagian dari tim ini jika secara teknis layak untuk bermain. Cristiano mengetahui hal itu, dan ia menyadari betul perasaan ini. Apa yang terjadi hanyalah sebuah kesalahpahaman dan harus diselesaikan secara internal."