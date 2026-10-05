Masa depan Cristiano Ronaldo bersama tim nasional menjadi tanda tanya setelah perselisihan terbuka dengan pelatih Jorge Jesus selama jeda internasional terakhir dalam UEFA Nations League. Namun, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença, turun tangan untuk meredam besarnya perselisihan tersebut, dengan menggambarkan situasi itu hanya sebagai kesalahpahaman yang akan diselesaikan secara internal.
Setelah bentrokannya dengan Jesus, presiden federasi sepakbola Portugal turun tangan untuk menentukan masa depan internasional Ronaldo
Perselisihan terbuka di Oslo
Perjalanan Ronaldo bersama timnas kini diliputi keraguan menyusul perseteruan terbuka dengan pelatih timnas Portugal, Jesus. Penyerang klub Al Nassr yang berusia 41 tahun itu meninggalkan kamp timnas selama jeda internasional terakhir. Ketegangan bermula ketika Jesus memutuskan menjadikan Ronaldo sebagai cadangan yang tidak dimainkan dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Portugal di kandang Norwegia dengan skor 2-1 di UEFA Nations League pada 27 September. Setelah tampil sebagai starter dalam laga pembuka yang dimenangkan Portugal di kandang sendiri melawan Wales, duduk di bangku cadangan di Oslo menjadi keputusan yang tidak bisa diterima oleh penyerang gaek tersebut.
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Pruijnça membela ikon Portugal
Terlepas dari badai yang terjadi, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Proenca, menyatakan dukungan penuhnya kepada kapten tim nasional. Ia berupaya meredakan situasi dengan mengingatkan publik akan kontribusi historis Ronaldo bagi negaranya.
Jaringan "ESPN" mengutip Proenca yang mengatakan: "Kita sedang berbicara tentang pemain terhebat dalam sejarah, pemain yang telah mempersembahkan lebih dari dua dekade bagi sepak bola Portugal."
Ia menambahkan: "Ia akan selalu menjadi bagian dari tim ini jika secara teknis layak untuk bermain. Cristiano mengetahui hal itu, dan ia menyadari betul perasaan ini. Apa yang terjadi hanyalah sebuah kesalahpahaman dan harus diselesaikan secara internal."
Bermain demi cinta yang murni
Ronaldo saat ini memegang rekor jumlah gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, setelah menggetarkan gawang dengan angka menakjubkan yakni 146 gol dalam 234 pertandingan internasional bersama Portugal.
Menurut Proenca, keberlanjutan sang penyerang bersama timnas pada dasarnya berasal dari dedikasinya terhadap tim nasional. Ia mengungkapkan bahwa penyerang legendaris itu sebelumnya sempat berpikir untuk menjauh dari panggung internasional.
Proenca menjelaskan: "Ronaldo adalah simbol bagi negara kami. Ia adalah ikon Portugal, pemain luar biasa dalam segala aspek. Ia bisa saja mengakhiri karier internasionalnya setelah Piala Dunia, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya karena kecintaannya terhadap tim nasional."
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Melangkah maju tanpa jimat mereka
Sementara drama di luar lapangan ini menjadi berita utama di berbagai surat kabar, Jesus mampu menjaga fokus timnya dalam perjalanan mereka di UEFA Nations League. Respons timnas Portugal terhadap kehebohan ini pun datang dengan kuat, ketika mereka meraih kemenangan dengan skor 4-2 di kandang Denmark.
Kemudian, tim ini menutup periode jeda internasional yang sukses dengan kemenangan nyaman di kandang sendiri atas Norwegia. Hasil-hasil ini berarti bahwa pasukan Jesus kini bertengger dengan sangat kokoh di puncak Grup 4, dengan rekor sempurna 12 poin dari 12 poin yang mungkin diraih. Masih harus ditunggu apakah Ronaldo akan kembali pada periode pertandingan mendatang. Federasi kini harus bekerja di balik layar untuk menyelesaikan perselisihan sebelum pemusatan latihan timnas berikutnya.
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