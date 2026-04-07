Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

Setelah bencana di Piala Dunia... Apakah impian Italia di kancah Eropa akan runtuh?

Waktunya semakin dekat!

Seiring berlanjutnya misi pendaratan di permukaan bulan, pepatah terkenal dari insinyur penerbangan Edward Murphy Jr. kembali mencuat: "Jika ada kemungkinan terjadi kesalahan, maka kesalahan itu akan terjadi," menjadi gambaran yang tepat untuk situasi sepak bola Italia saat ini. Ketidakhadiran ketiga berturut-turut dari Piala Dunia 2026 merupakan pukulan telak bagi sistem yang membutuhkan reformasi menyeluruh, baik di tingkat teknis maupun infrastruktur.

Italia, bersama Turki, akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa 2032, yang merupakan peluang emas untuk meluncurkan proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang berakar pada "malam-malam ajaib" Piala Dunia 1990, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

Namun sebaliknya, pihak Turki telah memperbaiki fasilitas mereka secara signifikan, mulai dari Stadion Vodafone Park di Besiktas, hingga Stadion Ali Sami Yen di Galatasaray, serta Stadion Yeni Hatay di Antakya, dan lainnya. Sementara masa depan stadion-stadion Italia masih belum jelas, karena tampaknya Stadion Allianz di Turin, markas Juventus, adalah satu-satunya yang mampu memenuhi standar saat ini.

Di sisi lain, hanya Juventus yang memiliki stadion milik sendiri, selain Udinese (Stadion Blu Energy), Atalanta (Stadion New Balance Arena), dan Sassuolo (Stadion Mapei). Sedangkan Milan dan Inter, masing-masing telah mengumumkan rencana untuk membangun Stadion San Siro yang baru. Sementara itu, Roma mengungkap proyek stadion di Pietralata, dan Lazio di Flaminio. Cagliari membuat sedikit kemajuan, namun semua proyek ini masih berada di atas kertas dan dalam tahap desain, dan belum ada yang dimulai.

    Perlombaan melawan waktu dan peringatan dari Eropa

    Meskipun Kejuaraan Eropa masih enam tahun lagi, namun waktu tersebut terlalu singkat untuk menyelesaikan semua prosedur birokrasi dan membangun stadion-stadion baru.

    Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Aleksander Čeferin, telah memberikan peringatan tegas kepada Italia setelah kegagalan mereka di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bosnia, dengan mengatakan: "Kalian memiliki salah satu infrastruktur sepak bola terburuk di Eropa. Saya mengharapkan semuanya siap, jika tidak, turnamen tidak akan digelar di Italia."

    Ancaman sesungguhnya adalah kemungkinan Turki menjadi satu-satunya tuan rumah, karena Italia hanya memiliki satu stadion yang memenuhi standar UEFA, sementara harus ada lima stadion lainnya.

    Pada bulan Juli, pemerintah kota harus menyerahkan dokumen kepada Federasi Sepak Bola Italia, yang akan mengumumkan presiden barunya pada 22 Juni 2026, sebagai bukti kemajuan pembangunan. Kemudian, Federasi Sepak Bola Italia akan mulai membahas stadion-stadion terpilih dengan UEFA pada September/Oktober, dengan dimulainya pembangunan secara efektif pada Maret 2027.

    Persaingan untuk kekuasaan dan pendanaan

    Ini merupakan perlombaan melawan waktu yang sesungguhnya dan pertarungan kekuasaan antara federasi dan pemerintah. Keberhasilan bergantung pada realisasi pendapatan yang belum tercapai, dimulai dengan pengakuan atas pungutan taruhan olahraga, yang diperkirakan mencapai sekitar 200 juta euro per tahun, yang akan memungkinkan pengembangan infrastruktur, termasuk pusat-pusat pelatihan. Selain itu, diharapkan ada kemajuan dalam masalah perpajakan melalui insentif investasi, serta pembentukan dana investasi untuk mengubah infrastruktur olahraga menjadi aset yang menguntungkan, yang akan memperkuat profitabilitas sepak bola dan posisinya di Italia.

    Sebagai langkah praktis, Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, melalui akun media sosialnya, bahwa Badan Audit Negara telah menunjuk seorang komisaris khusus untuk menyelesaikan pekerjaan akhir yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa 2032, yaitu insinyur Massimo Cisa, yang ditugaskan untuk menyediakan lima stadion yang memenuhi syarat dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan atas usulan Federasi Sepak Bola Italia.