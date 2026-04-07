Setelah bencana di Piala Dunia... Apakah impian Italia di kancah Eropa akan runtuh?

Seiring berlanjutnya misi pendaratan di permukaan bulan, pepatah terkenal dari insinyur penerbangan Edward Murphy Jr. kembali mencuat: "Jika ada kemungkinan terjadi kesalahan, maka kesalahan itu akan terjadi," menjadi gambaran yang tepat untuk situasi sepak bola Italia saat ini. Ketidakhadiran ketiga berturut-turut dari Piala Dunia 2026 merupakan pukulan telak bagi sistem yang membutuhkan reformasi menyeluruh, baik di tingkat teknis maupun infrastruktur.

Italia, bersama Turki, akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa 2032, yang merupakan peluang emas untuk meluncurkan proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang berakar pada "malam-malam ajaib" Piala Dunia 1990, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

Namun sebaliknya, pihak Turki telah memperbaiki fasilitas mereka secara signifikan, mulai dari Stadion Vodafone Park di Besiktas, hingga Stadion Ali Sami Yen di Galatasaray, serta Stadion Yeni Hatay di Antakya, dan lainnya. Sementara masa depan stadion-stadion Italia masih belum jelas, karena tampaknya Stadion Allianz di Turin, markas Juventus, adalah satu-satunya yang mampu memenuhi standar saat ini.

Di sisi lain, hanya Juventus yang memiliki stadion milik sendiri, selain Udinese (Stadion Blu Energy), Atalanta (Stadion New Balance Arena), dan Sassuolo (Stadion Mapei). Sedangkan Milan dan Inter, masing-masing telah mengumumkan rencana untuk membangun Stadion San Siro yang baru. Sementara itu, Roma mengungkap proyek stadion di Pietralata, dan Lazio di Flaminio. Cagliari membuat sedikit kemajuan, namun semua proyek ini masih berada di atas kertas dan dalam tahap desain, dan belum ada yang dimulai.

