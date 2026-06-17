Menurut informasi dari Sport Bild, Hull City yang baru saja promosi ke Liga Premier telah menanyakan kemungkinan transfer kiper dari SC Freiburg.
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Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam bursa transfer: Apakah Noah Atubolu dari Freiburg akan pindah secara mengejutkan ke klub yang baru promosi?
Meskipun kontrak Atubolu dengan klub asal Breisgau masih berlaku hingga 2027, kepindahannya pada musim panas ini dianggap hampir pasti. Alasannya adalah pemain berusia 24 tahun tersebut telah menyampaikan keinginannya yang kuat untuk mencari tantangan baru kepada klub beberapa minggu lalu, sehingga SC merespons dengan merekrut Mio Backhaus dari Werder Bremen seharga dua belas juta euro sebagai penggantinya.
Selain itu, Atubolu telah menolak perpanjangan kontrak, sehingga Freiburg memiliki kesempatan terakhir di jendela transfer ini untuk mendapatkan biaya transfer yang memadai dari pemain binaan klub tersebut.
Setelah itu, selama beberapa waktu santer beredar kabar tentang kepindahannya ke klub Liga Premier Newcastle United, namun The Magpies akhirnya memutuskan untuk tidak merekrut pemain asal Jerman tersebut dan malah mendatangkan Ewen Jaouen (dengan biaya transfer 28,5 juta euro) dari Stade Reims.
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Apakah Atubolu sudah "kehilangan segalanya"?
Belakangan, Sport Bild melaporkan adanya ancaman kegagalan bagi Atubolu, karena sejak saat itu baik dirinya maupun Freiburg belum menerima tawaran konkret dari klub yang tertarik. "Dia benar-benar telah menyia-nyiakan peluangnya," demikian tertulis dalam laporan tersebut, yang menggambarkan skenario mengkhawatirkan di mana pemain berusia 24 tahun itu harus duduk di tribun penonton.
Pindah ke Hull, klub yang baru promosi, sama sekali tidak sesuai dengan harapan olahraga sang kiper—lagipula, ia lebih membayangkan pindah ke klub papan atas Liga Premier yang memiliki ambisi untuk bermain di Liga Champions—namun hal itu mungkin menjadi opsi terakhirnya musim panas ini.
Atubolu dianggap sebagai calon kiper timnas Jerman di masa depan, namun pemain asal Freiburg ini gagal masuk ke dalam skuad untuk Piala Dunia 2026. Pada Oktober tahun lalu, mantan kiper timnas U-21 ini memang pernah menjadi bagian dari tim asuhan pelatih timnas Julian Nagelsmann dalam kualifikasi Piala Dunia, namun Atubolu masih menunggu penampilan pertamanya di level timnas senior.