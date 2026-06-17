Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam bursa transfer: Apakah Noah Atubolu dari Freiburg akan pindah secara mengejutkan ke klub yang baru promosi?

Meskipun kontrak Atubolu dengan klub asal Breisgau masih berlaku hingga 2027, kepindahannya pada musim panas ini dianggap hampir pasti. Alasannya adalah pemain berusia 24 tahun tersebut telah menyampaikan keinginannya yang kuat untuk mencari tantangan baru kepada klub beberapa minggu lalu, sehingga SC merespons dengan merekrut Mio Backhaus dari Werder Bremen seharga dua belas juta euro sebagai penggantinya.

Selain itu, Atubolu telah menolak perpanjangan kontrak, sehingga Freiburg memiliki kesempatan terakhir di jendela transfer ini untuk mendapatkan biaya transfer yang memadai dari pemain binaan klub tersebut.

Setelah itu, selama beberapa waktu santer beredar kabar tentang kepindahannya ke klub Liga Premier Newcastle United, namun The Magpies akhirnya memutuskan untuk tidak merekrut pemain asal Jerman tersebut dan malah mendatangkan Ewen Jaouen (dengan biaya transfer 28,5 juta euro) dari Stade Reims.