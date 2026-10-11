Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Capello SeedorfGOAL
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Setelah 7 tahun vakum, Seedorf memulai kembali karier kepelatihannya di Brasil sebagai pelatih baru Corinthians

Corinthians
C. Seedorf
Transfers
AC Milan

Mantan gelandang itu kembali berkarier sebagai pelatih setelah lama vakum.

Upaya Corinthians mencari pelatih baru untuk membangkitkan tim dari musim yang sejauh ini nyaris menjadi bencana berakhir hari ini dengan pilihan tak biasa: Clarence Seedorf. Mantan bintang asal Belanda yang pernah membela AC Milan, Inter, dan klub-klub lain itu kembali ke kursi pelatih setelah lama vakum.

Seedorf sudah 7 tahun tidak melatih, tetapi kini direkrut dengan kontrak hingga Desember 2027 untuk mencoba memperbaiki posisi Corinthians di klasemen. Corinthians berada di peringkat ke-16 Brasileirao, hanya unggul satu poin dari zona degradasi.


  • PERNYATAAN RESMI

    Sport Club Corinthians Paulista telah menunjuk Clarence Seedorf sebagai pelatih tim sepak bola putranya. Pelatih asal Belanda berusia 50 tahun itu bergabung dengan Corinthians dengan kontrak hingga akhir 2027.


  • Terhenti selama 7 tahun

    Setelah menjalani debut sebagai pelatih bersama AC Milan, ia juga melatih timnas Kamerun. Hingga kini, itu menjadi penampilan terakhirnya di kursi pelatih, sebelum ia menjabat sebagai penasihat Esteghal dan anggota komite pengarah timnas Belanda.

  • KATA-KATA PERTAMA

    Ia akan mendapati rekan senegaranya, Memphis Depay, dalam skuad untuk menjalankan misi yang tidak mudah: "Menerima tantangan ini adalah sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Saya di sini untuk memberikan yang terbaik dan membangun tim yang berjuang memperebutkan setiap bola, di setiap menit, demi setiap kemenangan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Corinthians crest
Corinthians
COR
Europa League
Salzburg crest
Salzburg
SAL
AC Milan crest
AC Milan
MIL