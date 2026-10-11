Upaya Corinthians mencari pelatih baru untuk membangkitkan tim dari musim yang sejauh ini nyaris menjadi bencana berakhir hari ini dengan pilihan tak biasa: Clarence Seedorf. Mantan bintang asal Belanda yang pernah membela AC Milan, Inter, dan klub-klub lain itu kembali ke kursi pelatih setelah lama vakum.

Seedorf sudah 7 tahun tidak melatih, tetapi kini direkrut dengan kontrak hingga Desember 2027 untuk mencoba memperbaiki posisi Corinthians di klasemen. Corinthians berada di peringkat ke-16 Brasileirao, hanya unggul satu poin dari zona degradasi.



