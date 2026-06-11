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Setelah 40 tahun... Sebuah ironi sejarah menghiasi pembukaan Piala Dunia

Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
J. Aguirre
H. Broos
Belgium
Meksiko

Semua mata tertuju ke Stadion Mexico City untuk menyaksikan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan, Kamis malam ini.

Piala Dunia 2026 akan digelar dengan partisipasi 48 tim, di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen.

Akun FIFA di platform media sosial X menyoroti sebuah ironi sejarah yang menghiasi Stadion Mexico City, 40 tahun kemudian.

"Kedua pelatih, Javier Aguirre dan Hugo Broos, melakukan debut mereka di Piala Dunia di Kota Meksiko pada tahun 1986, saat Meksiko mengalahkan Belgia dengan skor 2-1," kata FIFA.

Agiri, yang berasal dari Meksiko, kini melatih timnas negaranya, sementara Hugo Broos, yang berasal dari Belgia, memimpin timnas Afrika Selatan.

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    Keikutsertaan Meksiko dan Belgia di Piala Dunia 1986

    Pada Piala Dunia 1986, yang dimenangkan oleh Argentina, Meksiko tergabung dalam Grup B bersama Belgia, Irak, dan Paraguay.

    Timnas Meksiko memuncaki grupnya dengan 5 poin, sementara timnas Belgia berada di posisi ketiga dengan 3 poin.

    Meksiko mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 1986 dengan tersingkir di perempat final, setelah kalah 4-1 dalam adu penalti dari Jerman Barat.

    Sedangkan Belgia, berhasil mengalahkan Uni Soviet dan Spanyol, sebelum kalah 0-2 dari Argentina di semifinal, lalu kalah 2-4 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.

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