Setelah 40 tahun... Sebuah ironi sejarah menghiasi pembukaan Piala Dunia

Semua mata tertuju ke Stadion Mexico City untuk menyaksikan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan, Kamis malam ini.

Piala Dunia 2026 akan digelar dengan partisipasi 48 tim, di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen.

Akun FIFA di platform media sosial X menyoroti sebuah ironi sejarah yang menghiasi Stadion Mexico City, 40 tahun kemudian.

"Kedua pelatih, Javier Aguirre dan Hugo Broos, melakukan debut mereka di Piala Dunia di Kota Meksiko pada tahun 1986, saat Meksiko mengalahkan Belgia dengan skor 2-1," kata FIFA.

Agiri, yang berasal dari Meksiko, kini melatih timnas negaranya, sementara Hugo Broos, yang berasal dari Belgia, memimpin timnas Afrika Selatan.

Baca juga

Bintang Irak menantang: Mbappé dan bintang-bintang Prancis adalah manusia seperti kita