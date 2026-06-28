Koke bergabung dengan Atlético saat berusia delapan tahun dan menghabiskan seluruh kariernya di klub asal ibu kota Spanyol tersebut. Namun, setelah 26 tahun bersama klub, mungkin kini saatnya baginya untuk melakukan perubahan besar.

Gelandang ini merupakan tokoh sentral dan sosok yang konsisten di era yang dibangun oleh Pelatih Diego Simeone: Pelatih asal Argentina itu telah melatih tim ini sejak 2011—sejak awal karier Koke di tim utama.

Bersama-sama, Koke dan Simeone merayakan banyak kesuksesan: Tim ini berhasil meraih gelar juara Spanyol dua kali (2014, 2021), Copa del Rey sekali (2013), dan Liga Europa dua kali (2012, 2018). Di Liga Champions, Atlético dua kali gagal dengan selisih tipis melawan rival sekotanya, Real (2014, 2016). Untuk tim nasional Spanyol, Koke telah tampil dalam 70 pertandingan internasional sejak 2013.