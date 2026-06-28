Hal itu dilaporkan oleh jurnalis transfer asal Italia, Matteo Moretto. Menurutnya, keputusan apakah pemain berusia 34 tahun itu akan pindah ke liga profesional Amerika Utara sepenuhnya ada di tangannya sendiri, karena Atlético tidak akan menghalanginya. Kontrak Koke bersama Los Colchoneros masih berlaku hingga tahun 2027.
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Setelah 26 tahun di klub: Legenda Atlético Madrid, Koke, secara mengejutkan akan menjalani transfer pertamanya dalam kariernya
Koke bergabung dengan Atlético saat berusia delapan tahun dan menghabiskan seluruh kariernya di klub asal ibu kota Spanyol tersebut. Namun, setelah 26 tahun bersama klub, mungkin kini saatnya baginya untuk melakukan perubahan besar.
Gelandang ini merupakan tokoh sentral dan sosok yang konsisten di era yang dibangun oleh Pelatih Diego Simeone: Pelatih asal Argentina itu telah melatih tim ini sejak 2011—sejak awal karier Koke di tim utama.
Bersama-sama, Koke dan Simeone merayakan banyak kesuksesan: Tim ini berhasil meraih gelar juara Spanyol dua kali (2014, 2021), Copa del Rey sekali (2013), dan Liga Europa dua kali (2012, 2018). Di Liga Champions, Atlético dua kali gagal dengan selisih tipis melawan rival sekotanya, Real (2014, 2016). Untuk tim nasional Spanyol, Koke telah tampil dalam 70 pertandingan internasional sejak 2013.
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Atletico tampaknya sedang berusaha merekrut Morten Hjulmand
Atlético juga sudah mulai mencari pengganti Koke: Kandidat utama awalnya adalah Joao Gomes dari Wolverhampton Wanderers yang baru saja terdegradasi dari Liga Premier, namun menurut laporan surat kabar olahraga Spanyol Marca, terdapat masalah dengan agen pemain asal Portugal tersebut, sehingga Los Colchoneros pun mencari alternatif lain dan akhirnya menjatuhkan pilihan pada Morten Hjulmand dari Sporting CP. Pemain berusia 27 tahun itu dan klubnya kini sedang diupayakan untuk diyakinkan agar menyetujui kesepakatan dengan Atlético.
Statistik Koke pada musim 2025/26:
Permainan: 56 Menit bermain: 3610 Gol: 2 Umpan gol: 3