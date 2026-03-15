Setelah 26 musim di Serie A, kini Triestina kembali ke divisi amatir enam pekan lebih awal: pengurangan 23 poin menjadi penyebab utama

Setelah sembilan tahun berturut-turut di Lega Pro, tim Alabardati akan memulai kembali dari Serie D

Sejarah, tradisi, dan berbagai musim di papan atas sepak bola Italia: namun, di Trieste, sudah bertahun-tahun terasa suasana yang berbeda dan situasi yang tegang, yang hari ini mencapai titik terendah bagi Triestina, yaitu degradasi enam putaran lebih awal ke divisi amatir setelah sembilan musim berturut-turut di Serie C.

Selama 26 tahun di Serie A antara musim 1929-30 hingga 1957-58, Triestina berhasil menancapkan namanya sebagai salah satu klub paling bergengsi di sepak bola Italia pada pertengahan abad ke-20. Sebuah kenangan yang sudah lama berlalu bagi para penggemar lama dari Friuli yang hari ini, di Nereo Rocco, harus menerima kenyataan pahit. Musim yang sangat rumit dan sudah diantisipasi sejak 23 poin penalti yang diterima antara tahun 2025 dan 2026.

  • Degradasi yang Sudah Diprediksi

    Grup A Serie C yang tidak biasa, dengan hasil akhir utama yang berisiko sudah ditentukan enam pekan sebelum musim berakhir. Di satu sisi, Vicenza melaju menuju Serie B, sementara di sisi lain terdapat situasi dramatis yang dialami Triestina, yang hari ini harus mengucapkan selamat tinggal pada Serie C setelah sembilan tahun berturut-turut. 

    Sebuah bencana yang sudah diprediksi menimpa tim asal Friuli ini, yang akan mengakhiri musim dengan pengurangan 23 poin akibat pelanggaran administratif. Sebuah misi mustahil bagi Triestina yang secara teori hampir pasti akan bertanding di babak playoff, namun kenyataannya mereka hanya mengumpulkan lima poin dengan enam pertandingan tersisa. Kekalahan hari ini dengan skor 2-3 melawan Pro Vercelli mengharuskan tim berlogo tombak ini kembali ke liga amatir. 

  • SANKSI

    Untuk menganalisis kemunduran perlahan Triestina, kita harus menengok ke masa lalu. Setelah berhasil selamat dari degradasi melalui babak play-out musim lalu melawan Pro Patria, Triestina memulai musim ini dengan tantangan yang sangat berat. Setelah pengurangan dari sembilan menjadi tujuh poin penalti yang dijatuhkan pada musim lalu dan harus dijalani pada musim ini, Triestina dilaporkan pada tanggal 31 Juli menyusul laporan dari Co.Vi.So.C. Baik dalam kasus pertama maupun kedua, alasannya dapat dikaitkan dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya yang telah meninggalkan Trieste pada awal musim ini. Selain tujuh poin tersebut, Pengadilan Federal Nasional memutuskan untuk menambahkan tiga belas poin. Pada bulan Oktober, tiga poin terakhir ditambahkan sehingga totalnya menjadi 23 poin yang harus dijalani.

  • MASALAH DI LUAR LAPANGAN

    Bukan hanya soal hasil di lapangan, masalah yang dihadapi Triestina justru bermula di luar lapangan. Pergantian kepemilikan klub yang bertepatan dengan dimulainya musim kompetisi telah berdampak negatif pada bursa transfer musim panas tim Alabardati. Perusahaan Amerika Serikat, LBK Capital, mundur pada bulan September dan digantikan oleh Dogecoin Foundation atau House of Doge, sehingga Triestina tercatat dalam sejarah sebagai klub pertama yang dimiliki oleh perusahaan kripto. 

