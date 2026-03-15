Sejarah, tradisi, dan berbagai musim di papan atas sepak bola Italia: namun, di Trieste, sudah bertahun-tahun terasa suasana yang berbeda dan situasi yang tegang, yang hari ini mencapai titik terendah bagi Triestina, yaitu degradasi enam putaran lebih awal ke divisi amatir setelah sembilan musim berturut-turut di Serie C.

Selama 26 tahun di Serie A antara musim 1929-30 hingga 1957-58, Triestina berhasil menancapkan namanya sebagai salah satu klub paling bergengsi di sepak bola Italia pada pertengahan abad ke-20. Sebuah kenangan yang sudah lama berlalu bagi para penggemar lama dari Friuli yang hari ini, di Nereo Rocco, harus menerima kenyataan pahit. Musim yang sangat rumit dan sudah diantisipasi sejak 23 poin penalti yang diterima antara tahun 2025 dan 2026.