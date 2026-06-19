Setelah 10 ribu hari... "Singa Maroko yang Tak Dikenal" mengancam akan membalas dendam atas kekalahan Skotlandia

Tim nasional Maroko menampilkan performa yang seimbang saat menghadapi Brasil pada laga pembuka Piala Dunia 2026; mereka bahkan nyaris meraih hasil lebih dari sekadar imbang, namun hal itu kini telah berlalu.

Timnas Maroko, yang menempati peringkat keempat di Piala Dunia 2022, kini bersiap menghadapi Skotlandia pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Skotlandia, yang menang di babak pertama atas Haiti dengan skor 1-0, mendapat dukungan besar dari para pendukungnya.

Maroko mengandalkan keajaiban bintang mudanya, Ayoub Bouadi, yang kini menjadi incaran banyak klub yang mencari talenta muda.

Bouadi mendapat pujian luas setelah penampilannya yang gemilang dalam laga melawan Brasil, namun di tim “Singa Atlas”, ada pemain kunci lain yang tak kalah pentingnya, yaitu Yassine Bounou, yang berhasil menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya dari tim Samba.