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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah 10 ribu hari... "Singa Maroko yang Tak Dikenal" mengancam akan membalas dendam atas kekalahan Skotlandia

FEATURES
Scotland vs Morocco
Scotland
Morocco
World Cup
Y. Bounou
Skotlandia
Maroko

Tim nasional Maroko menampilkan performa yang seimbang saat menghadapi Brasil pada laga pembuka Piala Dunia 2026; mereka bahkan nyaris meraih hasil lebih dari sekadar imbang, namun hal itu kini telah berlalu.

Timnas Maroko, yang menempati peringkat keempat di Piala Dunia 2022, kini bersiap menghadapi Skotlandia pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Skotlandia, yang menang di babak pertama atas Haiti dengan skor 1-0, mendapat dukungan besar dari para pendukungnya.

Maroko mengandalkan keajaiban bintang mudanya, Ayoub Bouadi, yang kini menjadi incaran banyak klub yang mencari talenta muda.

Bouadi mendapat pujian luas setelah penampilannya yang gemilang dalam laga melawan Brasil, namun di tim “Singa Atlas”, ada pemain kunci lain yang tak kalah pentingnya, yaitu Yassine Bounou, yang berhasil menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya dari tim Samba.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Bono merupakan unsur penting dalam pencapaian Maroko

    Surat kabar "AS" dalam laporannya menyoroti peran yang dimainkan oleh Bono, yang dianggap sebagai elemen kunci dalam prestasi Maroko selama dekade terakhir.

    Bono memukau dunia dengan penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 2022, terutama saat ia tampil gemilang dalam menahan tendangan penalti melawan Spanyol di babak 16 besar, serta berhasil menjaga gawangnya tetap bersih saat menghadapi Portugal di perempat final.

    Dari skuad Piala Dunia 2022, Bono tetap menjadi bagian dari susunan pemain inti Maroko, bersama bek sayap Achraf Hakimi dan Nasser Mazraoui, serta gelandang serang Azzedine Ounahi, sementara Hakim Ziyech dan Youssef En-Nesyri tidak lagi masuk dalam daftar.

    Skotlandia berambisi untuk mengalahkan Maroko guna memastikan lolos lebih awal ke babak 32 besar setelah kemenangan mereka di pertandingan pertama melawan Haiti.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Skotlandia bertekad membalas dendam kepada Singa Atlas

    Tim nasional Skotlandia bertekad untuk membalas kekalahan dari tim nasional Maroko, saat kedua tim bertemu besok pagi dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

    Kedua tim, Maroko dan Skotlandia, baru sekali bertemu, yaitu pada Piala Dunia 1998, yang berakhir dengan kemenangan "Singa Atlas" dengan skor 3-0.

    Jaringan "Sky Sports" melaporkan bahwa tim asuhan pelatih Steve Clarke ini bertekad untuk membalas kekalahan dari Maroko, setelah penantian panjang yang mencapai 10 ribu hari.

    Jaringan tersebut menjelaskan bahwa kekalahan 0-3 dari Maroko di Piala Dunia Prancis 1998 menjadi titik awal perjalanan kembalinya Skotlandia ke ajang-ajang turnamen internasional.

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