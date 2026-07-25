Penyerang Suriah Omar Al Somah tidak sedang menjalani salah satu periode terbaiknya, terutama di luar lapangan, di tengah kondisi ketidakpastian total yang menyelimuti masa depannya.
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Setelah 10 Musim Bersejarah, Apakah Perjalanan Omar Al Soma di Liga Arab Saudi Telah Berakhir?
Al-Hazm Umumkan Kepergian Al-Somah
Klub Al-Hazem, hari Sabtu ini, mengumumkan kepergian penyerang Suriah miliknya, Omar Al Somah, di antara 10 pemain yang meninggalkan tim setelah berakhirnya musim lalu.
Hal itu terjadi setelah satu-satunya musim yang dijalani penyerang Suriah tersebut di klub Al-Hazem, di mana ia bermain dalam 26 pertandingan, berhasil mencetak 9 gol dan menyumbangkan satu assist.
Tujuan yang misterius
Al-Somah belum mengungkap tujuannya hingga saat ini, di tengah bantahan semua klub yang namanya dikaitkan dengannya tentang keinginan untuk merekrutnya.
Semuanya bermula dari klub Al-Feiha yang menegaskan tidak melakukan negosiasi dengan Al-Somah, pada Juni lalu, setelah namanya dikaitkan dengan klub tersebut.
Setelah itu, klub Al-Faisaly, yang baru saja promosi ke Liga Roshn Saudi, membantah adanya negosiasi antara mereka dan penyerang asal Suriah itu untuk memperkuat skuad pada musim mendatang.
10 Musim Bersejarah
Semua dugaan mengarah pada kemungkinan Al Soma akan hengkang sepenuhnya dari Liga Arab Saudi, setelah 10 musim yang ia lalui di sana bersama 3 klub berbeda.
Al Soma bermain untuk Al Ahli sejak 2014, ketika ia bergabung dari klub Kuwait Al Qadsia, sebelum akhirnya meninggalkannya pada 2022 menuju Al Arabi Qatar.
Setelah dua setengah musim di Qatar, striker asal Suriah itu kembali ke Liga Arab Saudi pada Januari 2025 melalui pintu Al Orobah.
Setelah timnya terdegradasi, Omar Al Soma pindah ke skuad Al Hazm untuk membelanya sepanjang musim lalu, sebelum akhirnya meninggalkannya.
Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Arab Saudi
Selama sepuluh musim tersebut, Al Soma menuliskan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Liga Arab Saudi, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di era profesional.
Penyerang asal Suriah itu memuncaki daftar dengan koleksi 161 gol, unggul 6 gol atas penyerang asal Maroko Abderrazak Hamdallah yang mencetak 155 gol.
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