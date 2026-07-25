Al-Somah belum mengungkap tujuannya hingga saat ini, di tengah bantahan semua klub yang namanya dikaitkan dengannya tentang keinginan untuk merekrutnya.

Semuanya bermula dari klub Al-Feiha yang menegaskan tidak melakukan negosiasi dengan Al-Somah, pada Juni lalu, setelah namanya dikaitkan dengan klub tersebut.

Setelah itu, klub Al-Faisaly, yang baru saja promosi ke Liga Roshn Saudi, membantah adanya negosiasi antara mereka dan penyerang asal Suriah itu untuk memperkuat skuad pada musim mendatang.