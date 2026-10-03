Ancelotti menekankan betapa drastisnya eksekusi taktik tim berubah tanpa distributor utama mereka. "Saya tidak ingin semua yang saya katakan tentang Madrid ditafsirkan sebagai kritik, tetapi ketika Modric atau Kroos ada di sana, setiap pergerakan ke ruang kosong selalu diikuti bola yang datang ke sana," jelasnya. "Saya tidak mengatakan para pesepakbola yang mereka miliki sekarang tidak punya kemampuan itu. Yang saya katakan adalah, untuk bermain vertikal, Anda membutuhkan seseorang yang tahu bagaimana mengalirkan bola. Bermain vertikal bukan berarti memiliki delapan pelari. Itu juga berarti memiliki seseorang yang bisa mengirim mereka. Itu adalah gaya bermain."

Menggantikan ikon Jerman itu, tegas pelatih kepala Lille saat ini, memang mustahil. "Anda kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Pemain terbaik di dunia di posisinya," katanya. "Anda tidak bisa berkata, 'Saya butuh Kroos yang lain,' karena memang tidak ada yang lain. Dia adalah pemilik pertandingan. Dia mengendalikan tempo. Permainan dimainkan dengan ritme yang dia inginkan. Dia menentukan banyak hal, dan dia sangat fundamental karena dia mengatur tempo pertandingan.

"Dan selain itu, dia berlari. Dia adalah pemain yang menempuh 11 kilometer per pertandingan. Dia tahu cara bertahan dan punya pemahaman taktik yang kuat. Saya menyukainya saat dia bermain sebagai nomor 6. Saya sangat menyukainya. Dia tidak terlalu suka mengejar bola kedua atau terlibat dalam duel. Dia lebih suka bermain sebagai nomor 8 karena dia menyerahkan pekerjaan kotor kepada nomor 6."



