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'Sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali' - Davide Ancelotti mengakui Real Madrid kehilangan Toni Kroos yang 'cerdas' dan menyebut bintang Barcelona sebagai satu-satunya pengganti ideal
Kekosongan kreativitas di lini tengah Real Madrid
Mantan asisten manajer Davide Ancelotti meyakini Real Madrid masih merasakan dampak dari kepergian duo gelandang legendaris mereka. Berbicara kepada AS, putra Carlo Ancelotti itu menjelaskan bagaimana raksasa Spanyol tersebut kehilangan level kontrol yang tak tergantikan saat Kroos dan Luka Modric meninggalkan Bernabeu.
Meski Real Madrid masih memiliki deretan talenta elite, termasuk Jude Bellingham, Bernardo Silva, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouameni, mereka tidak punya sosok pengatur permainan alami di lini tengah. Tim ini memiliki banyak pemain dengan kemampuan berlari yang kuat, tetapi saat ini tidak memiliki playmaker yang bermain lebih ke dalam dan mampu secara konsisten melepas umpan untuk membuka pergerakan ke depan.
- Getty Images Sport
Maestro lini tengah yang tak tergantikan
Ancelotti menekankan betapa drastisnya eksekusi taktik tim berubah tanpa distributor utama mereka. "Saya tidak ingin semua yang saya katakan tentang Madrid ditafsirkan sebagai kritik, tetapi ketika Modric atau Kroos ada di sana, setiap pergerakan ke ruang kosong selalu diikuti bola yang datang ke sana," jelasnya. "Saya tidak mengatakan para pesepakbola yang mereka miliki sekarang tidak punya kemampuan itu. Yang saya katakan adalah, untuk bermain vertikal, Anda membutuhkan seseorang yang tahu bagaimana mengalirkan bola. Bermain vertikal bukan berarti memiliki delapan pelari. Itu juga berarti memiliki seseorang yang bisa mengirim mereka. Itu adalah gaya bermain."
Menggantikan ikon Jerman itu, tegas pelatih kepala Lille saat ini, memang mustahil. "Anda kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Pemain terbaik di dunia di posisinya," katanya. "Anda tidak bisa berkata, 'Saya butuh Kroos yang lain,' karena memang tidak ada yang lain. Dia adalah pemilik pertandingan. Dia mengendalikan tempo. Permainan dimainkan dengan ritme yang dia inginkan. Dia menentukan banyak hal, dan dia sangat fundamental karena dia mengatur tempo pertandingan.
"Dan selain itu, dia berlari. Dia adalah pemain yang menempuh 11 kilometer per pertandingan. Dia tahu cara bertahan dan punya pemahaman taktik yang kuat. Saya menyukainya saat dia bermain sebagai nomor 6. Saya sangat menyukainya. Dia tidak terlalu suka mengejar bola kedua atau terlibat dalam duel. Dia lebih suka bermain sebagai nomor 8 karena dia menyerahkan pekerjaan kotor kepada nomor 6."
Mencari keseimbangan dan solusi Barcelona
Kekosongan yang ditinggalkannya jauh melampaui lapangan. "Tak terelakkan, dengan cara Real Madrid bermain, kehilangan Toni sangat sulit. Tiba-tiba, mereka kehilangan begitu banyak hal," aku Ancelotti, sebelum merefleksikan kedekatan pribadinya dengan sang gelandang. "[Saya punya hubungan baik] dengan semua orang, dengan semua orang. Dengan Modric juga. Tapi ya, saya banyak berbicara soal sepak bola dengan Toni karena dia pria yang sangat cerdas.
"Dia menantang Anda dan membuat Anda berpikir. Dia selalu punya sudut pandang yang menarik tentang banyak hal. Dia membuat Anda menjadi pelatih yang lebih baik. Sangat disayangkan dia pergi."
Ketika ditanya soal solusi potensial, Ancelotti mengakui seorang bintang Barcelona akan menjadi sosok yang sangat pas. "Ya. Rodri akan cocok di mana saja. Dia pemain spesial," ungkapnya, sebelum meminta kesabaran. "Anda seharusnya tidak mencari salinan Toni. Madrid akan menemukan keseimbangannya. Dengan Rodri atau tanpa dia, mereka akan kompetitif hingga akhir, seperti biasa. Pada akhirnya, ketika itu penting, Madrid selalu ada di sana."
- AFP
Menemukan jalan baru ke depan
Real Madrid kini harus menemukan cara untuk mendikte pertandingan-pertandingan besar tanpa bergantung pada umpan-umpan ritmis yang mendefinisikan kesuksesan mereka di Liga Champions. Jose Mourinho dan stafnya perlu menyesuaikan cetak biru taktis mereka, dengan mengalihkan beban kreativitas kepada para gelandang yang mereka miliki saat ini alih-alih mencari pengatur permainan tradisional.
Jika keseimbangan di lini tengah tetap menjadi masalah, jajaran petinggi klub mungkin akan dipaksa menjajaki bursa transfer. Sampai saat itu, Real Madrid harus mengandalkan kecepatan transisi, fleksibilitas taktis, dan kecemerlangan individu untuk merebut kembali tempat mereka di puncak sepak bola Eropa.
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