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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

‘Sesuatu yang takkan pernah terlupakan’ - Seperti apa rasanya memenangkan Piala Dunia? Jurgen Klinsmann, Kaká, dan Mario Götze mengenang kembali kemenangan tertinggi dalam sepak bola

Analysis
World Cup
Germany
Spain
Brazil
FEATURES
Spain vs Argentina
Argentina

Para juara Piala Dunia, yaitu Jurgen Klinsmann, Kaka, Mario Gotze, dan Carles Puyol, berbagi cerita kepada GOAL mengenai tekanan, rasa lega, dan dampak jangka panjang dari mengangkat trofi tersebut.

Saat Ferran Torres melepaskan tendangan yang melambung ke atas gawang untuk memenangkan Piala Dunia, ia pun bergabung dengan salah satu kelompok paling eksklusif dalam dunia sepak bola. Hanya tiga orang lain yang masih hidup—Geoff Hurst, Andrés Iniesta, dan Mario Götze—yang pernah mencetak gol penentu kemenangan pada babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia. Hanya mereka yang tahu euforia yang dirasakan saat membawa pulang trofi terbesar dalam olahraga ini di panggung paling bergengsi.

“Kamu juga perlu berbicara dengan [Andres] Iniesta,” kata Götze kepada GOAL sambil tertawa sebulan sebelum Torres menambahkan namanya ke dalam daftar tersebut.

Bahkan kini, 12 tahun kemudian, tak ada satu hari pun berlalu tanpa Gotze ditanya tentang momennya sendiri di Piala Dunia 2014. Momen itu terjadi saat ia berusia 22 tahun. Pada malam itu di Brasil, Gotze menjadi legenda. Pada malam itu, ia mencetak gol terpenting dalam hidupnya. Pada malam itu, ia membawa negaranya menjuarai Piala Dunia melawan Argentina, lawan yang sama yang baru saja dikalahkan Torres dengan sebuah gol tujuh menit sebelum gol Gotze pada menit ke-113.

"Kalau dipikir-pikir," katanya, "maksudku, itu sudah 12 tahun yang lalu. Kenangannya sedikit memudar seiring waktu."

Secara total, 497 orang telah memegang trofi emas besar itu. Sebuah kelompok baru yang terdiri dari 26 bintang Spanyol mengangkatnya pada hari Minggu, sehingga mereka pun mendapat undangan untuk bergabung dengan klub bersejarah tersebut. Ribuan orang telah mencoba dan gagal, sementara jutaan anak-anak memulai perjalanan mereka dengan bola sambil membayangkan diri mereka mengangkat trofi Piala Dunia di atas kepala. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang tahu bagaimana rasanya, dan mereka yang merasakannya pun kesulitan untuk menggambarkannya.

Itu karena Piala Dunia lebih dari sekadar trofi. Trofi ini merupakan simbol pencapaian sekaligus harapan. Trofi ini menyatukan negara-negara, menjadi pernyataan kesuksesan, dan momen bersejarah. Trofi ini jauh lebih dari sekadar trofi sepak bola; ini adalah momen yang mengubah arah hidup, baik bagi mereka yang berada di lapangan maupun yang menonton di rumah. Setiap orang ingat di mana mereka berada saat melihat tim mereka memenangkan Piala Dunia, dan setiap pemain yang cukup beruntung mengangkat trofi itu ingat persis bagaimana rasanya saat mimpi itu menjadi kenyataan.

"Ketika Anda benar-benar, bersama tim Anda, memenangkan Piala Dunia, Anda menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang akan selalu menyertai Anda sepanjang sisa hidup Anda," kata Jurgen Klinsmann, pemenang Piala Dunia 1990 bersama Jerman Barat, kepada GOAL. "Saat masih kecil, kamu selalu menendang-nendang bola dan berpura-pura suatu hari nanti akan memenangkan Piala Dunia, tetapi kamu tak pernah bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika suatu hari kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan Piala Dunia sendiri."

Lalu, seperti apa rasanya momen itu? Berikut ini gambaran tentang bagaimana hidup berubah, dalam kata-kata para pria yang telah memenangkan trofi terbesar di dunia.

  • WC2002-GER-BRA-CUP AND KISSAFP

    'Sesuatu yang tidak bisa dilatih'

    Bagi Brasil, menjuarai Piala Dunia bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah harapan. Sejarah Seleção dipenuhi dengan generasi-generasi emas, dan setiap gelombang talenta baru langsung merasakan beban dari para pendahulunya.

    Setidaknya, itulah yang dirasakan Kaka saat ia muncul di panggung dunia pada tahun 2002. Di usianya yang baru 20 tahun, ia menjadi pemain termuda Brasil pada musim panas itu di Korea Selatan dan Jepang. Dan pada musim panas itu, calon peraih Ballon d'Or tersebut hanya sekadar ikut-ikutan karena ia hanya bermain selama 18 menit dalam perjalanan Brasil di Piala Dunia.

    “Ada Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno, dan Rivaldo,” katanya kepada GOAL. “Saya mengamati mereka setiap hari. Saya ingin melihat cara mereka berlatih, bermain, dan bersikap. Mereka adalah guru-guru saya.”

    Para guru itu, tentu saja, membawa Brasil meraih kejayaan. Mereka secara gemilang mengalahkan Jerman di final untuk menambahkan bintang kelima pada jersey mereka. Kaka mengingat perasaan itu. Ia menggambarkannya dalam satu kata.

    “Luar biasa.”

    Ia juga mengingat perjalanan menuju kesana. Semakin lama Piala Dunia berlangsung, semakin besar pula tekanan yang dirasakan. Tekanan itu, pada titik tertentu, menjadi sangat berat, bahkan bagi bintang muda berusia 20 tahun yang tidak turun bermain.

    “Ini aneh karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilatih,” kata Kaka. “Saya tidak bisa berlatih untuk bermain di Piala Dunia. Saya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin: secara emosional, fisik, teknis, dan hal-hal semacam itu, tetapi saya tidak bisa melatih diri untuk berada di stadion yang penuh penonton, bermain melawan Argentina, Prancis, atau siapa pun. Anda tidak pernah tahu bagaimana Anda akan menghadapi situasi tersebut.”

    Gotze juga mengingat tekanan itu. Ia merasakannya menjelang final Jerman melawan Argentina pada 2014. Ia mengingat bagaimana rasanya saat dimasukkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-88 di final tersebut. Saat ia dilemparkan ke dalam pertandingan dengan kedua tim sedang mengejar gol penentu, manajer Joachim Löw menatapnya dan memberikan instruksi kunci: “Tunjukkan pada dunia bahwa kamu lebih baik dari Messi dan bisa menentukan hasil Piala Dunia.”

    Gotze, tentu saja, melakukannya dengan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-113 yang, hingga hari ini, menjadi salah satu gol paling legendaris dalam sejarah olahraga ini. Saat mencetaknya, ia tidak langsung merasa gembira; ia justru merasakan tekanan. Pada akhirnya, ia merasa lega.

    "Kamu tidak bisa mempersiapkan diri untuk momen-momen seperti ini," katanya kepada GOAL. "Banyak hal terjadi secara naluriah, terutama hal-hal semacam ini. Pada akhirnya, yang penting adalah apakah bek ada di sana atau apakah kiper keluar, jadi ada begitu banyak faktor yang memengaruhi momen tersebut. Kamu melakukan segalanya berdasarkan insting, dan kemudian, tentu saja, momen itu tiba. Saat mencetak gol, sejujurnya, kamu tidak berpikir terlalu banyak. Waktu berlalu begitu cepat di stadion, semua orang menarik-narikmu, keributan—kamu tidak benar-benar bisa memprosesnya.

    "Peluit akhir? Menurutku itu lebih karena rasa lega. Kegembiraan memang ada saat mencetak gol, tentu saja, tapi kamu masih harus bermain 10 menit lagi setelah itu. Baru setelah itu muncul rasa lega saat peluit akhir berbunyi."

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  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Menjadi sosok yang sedang menjadi sorotan

    Momen terkenal Götze telah diputar ulang berkali-kali: umpan terobosan dari André Schürrle, umpan silang ke dalam kotak penalti, sentuhan dengan dadanya, hingga tendangan penutup yang melewati Sergio Romero. Itu adalah rangkaian aksi yang tak terlupakan. Itu adalah momen yang diimpikan setiap pemain.

    Selama 12 tahun terakhir, Gotze tentu saja sering memikirkannya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia menerima kenyataan bahwa, dalam sekejap itu, para dewa sepak bola tersenyum padanya. Dalam sekejap itu, kerja keras bertahun-tahun berpadu dengan keberuntungan seumur hidup, memungkinkannya memanfaatkannya.

    Hal itu, tentu saja, membuat Anda memikirkan sisi lain dari peristiwa tersebut, dan ketika Anda melakukannya, Anda sampai pada satu kesimpulan: memenangkan Piala Dunia melibatkan unsur kebetulan dan kemampuan untuk memaksimalkan momen ketika dan jika momen itu tiba.

    "Saya masuk sebagai pemain pengganti," katanya. "Jika, pada akhirnya, Messi mencetak gol di menit ke-90, skornya 1-0 untuk Argentina, Anda pulang, dan ceritanya akan sangat berbeda. Untuk memahami itu, apa yang bisa saja terjadi? Dalam cerita ini, kita membicarakan gol itu, momen itu, tapi jika hal itu tidak terjadi saat itu, kita tidak akan duduk di sini dan melakukan wawancara ini, kan? Menurutku, kamu harus paham bahwa hasilnya bisa saja berbalik. Aku bisa saja pulang dengan sangat sedih, finis di posisi kedua, hanya bermain satu menit di final, itu saja. Sekarang, kita duduk di sini, 12 tahun kemudian, melakukan wawancara.

    "Saya tidak bermain di semifinal. Saya tidak bermain di perempat final. Kami bisa saja tersingkir. Lalu saya mendapat kesempatan di final, dan, pada akhirnya, saya bermain selama 30 menit di final, saya mencetak gol, dan kita masih membicarakan gol itu."

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Memahami pencapaian tersebut

    Empat tahun sebelum kemenangan Götze dan Jerman, Spanyol juga meraih kemenangan serupa. Yang membuat kemenangan itu istimewa adalah bahwa itu merupakan gelar pertama Spanyol. Mereka adalah satu-satunya negara yang meraih gelar juara untuk pertama kalinya pada abad ini, serta negara terakhir yang merasakan euforia memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya.

    Kemenangan mereka terjadi dengan cara yang serupa. Saat menghadapi Belanda di final 2010, La Roja menang berkat gol di menit-menit akhir. Gol tersebut dicetak oleh Andrés Iniesta, dan tentu saja, itu lebih dari sekadar sebuah gol. Itu adalah momen bersejarah bagi negara, momen yang dirasakan Spanyol sebagai hasil kerja keras mereka.

    Mereka memang pantas mendapatkannya, terutama dalam tahun-tahun menjelang turnamen tersebut. Mereka menjuarai Euro 2008, yang menandai awal terbentuknya dinasti tiki-taka yang juga meraih gelar Eropa pada 2012. Meski demikian, musim panas 2010 tetap menjadi pencapaian puncak sepak bola Spanyol hingga Minggu lalu, saat La Roja mengalahkan Argentina untuk mengangkat trofi tersebut untuk kedua kalinya.

    "Piala Dunia adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Carles Puyol, seorang bek di tim Spanyol tahun 2010 itu, kepada GOAL. "Dan di atas segalanya, cara mereka memenangkannya, setelah meraih gelar Kejuaraan Eropa. Saya pikir di situlah sejarah sepak bola Spanyol berubah, dan mampu menjadi juara dunia adalah pencapaian tertinggi di level tim nasional."

    Gotze mengingat momen ketika ia benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah juara dunia. Itu tidak terjadi saat gol penentu kemenangan yang terkenal itu menggetarkan jala gawang. Bukan pula saat ia mengangkat trofi. Bahkan bukan di ruang ganti.

    Tidak, momen Piala Dunia yang sesungguhnya bagi Gotze terjadi beberapa hari kemudian ketika ia dan rekan-rekan setimnya meninggalkan Brasil dan kembali ke Berlin. Baru saat itulah mereka menyadari apa artinya hal itu. Baru saat itulah mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan untuk negara mereka.

    "Makna yang mendalam dari apa yang terjadi pada saat itu, bahkan mencetak gol itu sendiri, menurutku butuh beberapa hari untuk merasakannya," katanya. "Kamu sedang berada di tengah momen itu. Kamu merayakannya bersama keluarga dan teman-teman, lalu kami kembali ke Berlin. Begitu banyak hal yang terjadi dalam dua, tiga, atau empat hari berikutnya. Kemudian kamu sedang berlibur, dan kamu punya waktu untuk berpikir, ‘Oke, apa yang baru saja terjadi?’ Bahkan saat itu pun butuh waktu, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, untuk memahami apa arti sebenarnya bagi masyarakat, tetapi juga bagi kami dan bagi saya.”

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  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    Politik luar negeri

    Namun, ketika Klinsmann dan Jerman Barat menjuarai Piala Dunia 1990, kepulangan mereka dari Italia terasa agak tak nyata.

    Hal itu terjadi saat Jerman bergerak cepat menuju reunifikasi. Hanya beberapa bulan setelah Tembok Berlin runtuh, para pahlawan baru negara itu kembali ke sebuah bangsa yang mulai bersatu secara emosional, meskipun reunifikasi resmi baru akan terjadi pada bulan Oktober. Klinsmann dan rekan-rekan setimnya telah merasakan perubahan itu sepanjang turnamen.

    "Kami adalah tim pada tahun 1990 yang menjadi gambaran Jerman yang baru," katanya.

    Klinsmann mengenang ribuan pendukung dari Jerman Timur yang berduyun-duyun ke Italia, yang membuat para pemain menyadari bahwa perjalanan mereka mewakili sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sepak bola.

    "Kami memang berada di lapangan, tetapi selama turnamen itu kalian menyadari bahwa ini jauh lebih besar daripada diri kalian," katanya. "Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami, karena skalanya sangat besar."

    Ia menambahkan bahwa momen tersebut memiliki makna pribadi yang sangat mendalam. Ayahnya telah meninggalkan Jerman Timur setelah Perang Dunia II sebelum bertemu ibunya dan menetap di Jerman Barat, sementara sebagian besar keluarganya tetap tinggal di sisi lain pembagian negara. Itu adalah pengalaman yang dialami oleh tak terhitung banyaknya keluarga Jerman.

    “Tiba-tiba, tujuh bulan sebelum Piala Dunia, Jerman bersatu kembali,” katanya. “Bagi kami, secara emosional, mengalami situasi itu sudah sangat, sangat ekstrem.”

    Latar belakang politik juga tak bisa diabaikan. Hal itu terlihat jelas saat Argentina menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia, yang disertai dengan diskusi baru mengenai sengketa Kepulauan Falkland, menambah lapisan makna pada acara yang sudah sangat besar itu.

    Bagi Klinsmann dan rekan-rekannya, makna tersebut berasal dari mewakili Jerman Barat pada momen perubahan nasional yang mendalam. Ketika final berakhir dan mereka menang, mereka menyadari bahwa prestasi mereka bergema jauh melampaui lapangan. Diperkirakan antara 500.000 hingga satu juta penggemar berkumpul di Frankfurt untuk menyambut tim pulang. Reunifikasi resmi terjadi pada Oktober, namun kemenangan di Piala Dunia telah menjadi simbol kuat sebuah negara yang kembali bersatu.

    “Kami mengalami momen itu bersama tim nasional yang benar-benar penuh talenta, dengan pemimpin yang luar biasa, Lothar Matthäus, serta pelatih yang luar biasa, Franz Beckenbauer,” kata Klinsmann. “Dan di situlah Anda berada, menjadi bagian dari proyek tersebut. Kami menjalani masa itu dengan begitu banyak sudut pandang yang berbeda. Kami memiliki cara pandang yang berbeda dan merasakannya secara berbeda pula, sehingga hal itu menjadikannya tak terlupakan.

    "Lalu, Anda bahkan berhasil memenangkan turnamen ini? Ini bukan hanya soal mengembalikan Jerman ke jalurnya di kancah dunia, tetapi juga dengan senyuman di wajahnya."

  • FBL-WC-2014-GER-FANSAFP

    'Bukan standar'

    Secara keseluruhan, Kaká pernah berlaga di tiga Piala Dunia. Kini ia bisa mengakui bahwa, setelah memenangkan yang pertama, ia sedikit naif. Ia mengira semuanya akan selalu seperti tahun 2002. Ia tak bisa lebih salah lagi.

    Baik pada tahun 2006 maupun 2010, Brasil tersingkir di babak perempat final. Pengalaman-pengalaman tersebut justru semakin memperkuat ikatan mantan gelandang itu dengan tahun 2002. Baru setelah mengalami kekecewaan itulah ia menyadari apa yang telah ia dan rekan-rekan setimnya raih pada tahun 2002.

    “Ya, ekspektasinya memang untuk menang lagi pada tahun 2006 dan 2010,” katanya, “tetapi yang benar-benar penting bagi saya adalah memahami betapa sulitnya berpartisipasi di Piala Dunia, apalagi memenangkannya. Saya ikut pada tahun 2002, saat berusia 20 tahun. Di benak saya, rasanya sangat mudah untuk sekadar pergi dan memenangkan Piala Dunia.

    “Setiap tahun saya menyadari betapa sulitnya bermain di Piala Dunia dan memenangkan Piala Dunia, serta betapa besarnya arti Piala Dunia dalam daftar prestasi saya.”

    Secara individu, Kaka, tentu saja, mencapai prestasi luar biasa, dengan memenangkan Serie A, La Liga, Liga Champions, dan Ballon d’Or di tahun-tahun berikutnya. Namun, bagi Gotze, momen Piala Dunia-nya, yang terjadi saat berusia 22 tahun, adalah puncak kariernya. Ia kemudian mencatatkan total 66 penampilan untuk Jerman, meskipun hanya 25 di antaranya terjadi setelah tahun 2014. Momen terbaik Götze datang begitu awal dalam kariernya, tetapi, secara realistis, momen apa yang bisa lebih baik dari itu?

    "Saya pernah mengalami momen itu, saya pernah merasakan pengalaman itu, tapi, tentu saja, setelah itu, Anda harus menemukan perspektif Anda," katanya, "dan saya rasa itu membutuhkan waktu. Saya masih sangat muda, 22 tahun saat itu, baru saja bermain bersama Bayern dan memenangkan banyak trofi, termasuk Piala Dunia. Itulah standar yang Anda miliki setelah lima tahun bermain sepak bola profesional. Itulah standarnya, dan untuk mempertahankannya selama 10-15 tahun ke depan, menurut saya, hampir mustahil.

    Namun, itu adalah hal yang sulit bagi seorang pemain muda untuk menerimanya: mengalami masa-masa terbaik begitu dini. Itu adalah sesuatu yang harus dilalui Götze.

    “Itulah yang perlu saya pelajari seiring berjalannya waktu, tapi tetap saja, ketika saya melihat ke belakang sekarang, hal itu sangat membantu saya,” katanya. “Saya mendapatkan banyak pelajaran dari puncak karier saya di Brasil, tetapi juga memahami bahwa itu bukanlah standar. Anda tidak bisa mencetak gol setiap empat tahun sekali di final Piala Dunia.”

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    'Sesuatu yang takkan pernah meninggalkanmu'

    Namun, kenyataannya, kamu tidak perlu memenangkan Piala Dunia setiap empat tahun sekali; cukup sekali saja untuk mengubah hidupmu. Begitu kamu mengangkat trofi itu, hidupmu berubah secara drastis. Prestasi itu akan selalu melekat padamu, dan takkan pernah bisa dirampas.

    "Kamu berkeliling dunia dan bertemu orang-orang yang berkata, 'Aku ada di sana saat kamu memenangkan Piala Dunia,'" kata Klinsmann. "Mereka berkata, 'Aku sedang melakukan ini saat kamu memenangkan Piala Dunia pada tahun 90' dan rasanya masih seperti, 'Astaga, apa ini?' Ketika aku pergi ke Asia, Afrika, atau Amerika Selatan, hal itu selalu ada di benak para penggemar sepak bola. Mereka mengingat di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan saat itu."

    Semakin bertahun-tahun berlalu, semakin sulit untuk mengabadikan kenangan itu. Setelah Piala Dunia, tim-tim berpisah. Para pemain kembali ke klub masing-masing, dan pada jeda internasional berikutnya, susunan pemain pun berubah. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit bagi semua orang untuk berkumpul kembali. Kehidupan membuatnya sulit, terutama kehidupan di puncak olahraga ini.

    Maka, yang tersisa hanyalah interaksi-interaksi kecil. Setidaknya, itulah yang dikatakan Gotze. Pertemuan-pertemuan singkat itulah yang memicu refleksi sejenak dan tawa yang berkepanjangan.

    "Menurutku, itulah yang paling membekas di ingatanmu pada akhirnya," katanya. "Pada akhirnya, ini soal hubungan, kan? Soal menciptakan kenangan. Ketika aku melihat ke belakang sekarang, yang paling berkesan adalah masa pemusatan latihan itu, para pemain yang ada di sana, dinamika, dan chemistry-nya, dan hal ini sangat membantu.

    "Kehidupan setiap orang berjalan sesuai jalannya masing-masing. Ada yang masih bermain, ada yang berhenti bermain, ada yang pindah ke negara lain, dan sebagainya, tapi semuanya selalu baik-baik saja. Momen ini akan menghubungkan kalian. Sangat sulit untuk mengumpulkan semua orang, itu pasti, tapi pada akhirnya, yang lebih penting adalah ikatan yang kalian miliki dengan turnamen itu, momen itu, hubungan-hubungan tersebut, dan kenangan yang kalian ciptakan bersama mereka."

    Pada akhirnya, itulah yang kalian miliki: kenangan dan hubungan. Trofi pada akhirnya akan dimenangkan oleh tim berikutnya. Setiap empat tahun, sekelompok pemain baru akan merasakan pengalaman mereka sendiri dalam situasi mereka sendiri. Ternyata, olahraga ini terus berjalan.

    Namun, orang-orangnya tidak. Memenangkan Piala Dunia adalah sesuatu yang mendefinisikan ulang hidup Anda, dan mendefinisikannya ulang dengan cara yang tidak akan pernah benar-benar hilang.

    “Kamu menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang takkan pernah meninggalkanmu,” kata Klinsmann. “Setelah itu, setelah beberapa hari berpesta, kamu kemudian berlibur dan kembali beraktivitas bersama tim klubmu, tapi kamu memahami dinamikanya. Kamu telah melakukan sesuatu bersama timmu yang akan abadi selamanya.”


    Tom Hindle turut berkontribusi dalam peliputan berita ini.