‘Sesuatu yang takkan pernah terlupakan’ - Seperti apa rasanya memenangkan Piala Dunia? Jurgen Klinsmann, Kaká, dan Mario Götze mengenang kembali kemenangan tertinggi dalam sepak bola

Saat Ferran Torres melepaskan tendangan yang melambung ke atas gawang untuk memenangkan Piala Dunia, ia pun bergabung dengan salah satu kelompok paling eksklusif dalam dunia sepak bola. Hanya tiga orang lain yang masih hidup—Geoff Hurst, Andrés Iniesta, dan Mario Götze—yang pernah mencetak gol penentu kemenangan pada babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia. Hanya mereka yang tahu euforia yang dirasakan saat membawa pulang trofi terbesar dalam olahraga ini di panggung paling bergengsi.

“Kamu juga perlu berbicara dengan [Andres] Iniesta,” kata Götze kepada GOAL sambil tertawa sebulan sebelum Torres menambahkan namanya ke dalam daftar tersebut.

Bahkan kini, 12 tahun kemudian, tak ada satu hari pun berlalu tanpa Gotze ditanya tentang momennya sendiri di Piala Dunia 2014. Momen itu terjadi saat ia berusia 22 tahun. Pada malam itu di Brasil, Gotze menjadi legenda. Pada malam itu, ia mencetak gol terpenting dalam hidupnya. Pada malam itu, ia membawa negaranya menjuarai Piala Dunia melawan Argentina, lawan yang sama yang baru saja dikalahkan Torres dengan sebuah gol tujuh menit sebelum gol Gotze pada menit ke-113.

"Kalau dipikir-pikir," katanya, "maksudku, itu sudah 12 tahun yang lalu. Kenangannya sedikit memudar seiring waktu."

Secara total, 497 orang telah memegang trofi emas besar itu. Sebuah kelompok baru yang terdiri dari 26 bintang Spanyol mengangkatnya pada hari Minggu, sehingga mereka pun mendapat undangan untuk bergabung dengan klub bersejarah tersebut. Ribuan orang telah mencoba dan gagal, sementara jutaan anak-anak memulai perjalanan mereka dengan bola sambil membayangkan diri mereka mengangkat trofi Piala Dunia di atas kepala. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang tahu bagaimana rasanya, dan mereka yang merasakannya pun kesulitan untuk menggambarkannya.

Itu karena Piala Dunia lebih dari sekadar trofi. Trofi ini merupakan simbol pencapaian sekaligus harapan. Trofi ini menyatukan negara-negara, menjadi pernyataan kesuksesan, dan momen bersejarah. Trofi ini jauh lebih dari sekadar trofi sepak bola; ini adalah momen yang mengubah arah hidup, baik bagi mereka yang berada di lapangan maupun yang menonton di rumah. Setiap orang ingat di mana mereka berada saat melihat tim mereka memenangkan Piala Dunia, dan setiap pemain yang cukup beruntung mengangkat trofi itu ingat persis bagaimana rasanya saat mimpi itu menjadi kenyataan.

"Ketika Anda benar-benar, bersama tim Anda, memenangkan Piala Dunia, Anda menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang akan selalu menyertai Anda sepanjang sisa hidup Anda," kata Jurgen Klinsmann, pemenang Piala Dunia 1990 bersama Jerman Barat, kepada GOAL. "Saat masih kecil, kamu selalu menendang-nendang bola dan berpura-pura suatu hari nanti akan memenangkan Piala Dunia, tetapi kamu tak pernah bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika suatu hari kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan Piala Dunia sendiri."

Lalu, seperti apa rasanya momen itu? Berikut ini gambaran tentang bagaimana hidup berubah, dalam kata-kata para pria yang telah memenangkan trofi terbesar di dunia.