"Seseorang yang sebaiknya juga diperhatikan lebih dekat oleh FC Bayern": Thomas Müller merekomendasikan bintang Piala Dunia baru ini kepada mantan klubnya

Manzambi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 saat skor masih 0-0 dalam pertandingan penting kedua Swiss di Piala Dunia pada Kamis lalu. Meskipun tim Swiss sebelumnya mengalami kesulitan besar selama sebagian besar pertandingan melawan pertahanan Bosnia yang gigih, Manzambi berhasil memecahkan kebuntuan berkat kecerdikan permainannya.

Hanya dua menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, pemain asal Freiburg ini mencetak gol pembuka yang melegakan bagi tim favorit di Grup B melalui tendangan voli; hampir setiap serangan di seperempat jam terakhir pertandingan berpusat pada Manzambi. Ia juga turut berperan dalam terciptanya gol kedua yang dicetak oleh Ruben Vargas, dan pemain berusia 20 tahun ini kemudian kembali mencetak gol sendiri yang membuat skor sementara menjadi 3:0.

"Kamu bisa merasakan fleksibilitasnya, ketenangannya. Pada saat yang sama, kamu sudah bisa melihat kedewasaan tertentu dalam pengambilan keputusannya melalui aksinya, etos kerjanya juga bagus. Di Freiburg, ia memang berada di tim yang benar-benar bekerja keras. Menurutku, perkembangannya sangat, sangat baik," puji Müller kepada pemain muda asal Swiss tersebut.