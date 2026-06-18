"Bagi saya, dia adalah pemain yang seharusnya juga diperhatikan lebih serius oleh FC Bayern," kata Müller sebagai pakar sepak bola di MagentaTV, setelah penampilan gemilang Manzambi bersama timnas Swiss dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia-Herzegovina pada pertandingan fase grup Piala Dunia. Rekan sesama juara dunia 2014, Mats Hummels, yang juga merupakan pakar dan ikon pertahanan di Borussia Dortmund, menyela: "Atau BVB."
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"Seseorang yang sebaiknya juga diperhatikan lebih dekat oleh FC Bayern": Thomas Müller merekomendasikan bintang Piala Dunia baru ini kepada mantan klubnya
Manzambi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 saat skor masih 0-0 dalam pertandingan penting kedua Swiss di Piala Dunia pada Kamis lalu. Meskipun tim Swiss sebelumnya mengalami kesulitan besar selama sebagian besar pertandingan melawan pertahanan Bosnia yang gigih, Manzambi berhasil memecahkan kebuntuan berkat kecerdikan permainannya.
Hanya dua menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, pemain asal Freiburg ini mencetak gol pembuka yang melegakan bagi tim favorit di Grup B melalui tendangan voli; hampir setiap serangan di seperempat jam terakhir pertandingan berpusat pada Manzambi. Ia juga turut berperan dalam terciptanya gol kedua yang dicetak oleh Ruben Vargas, dan pemain berusia 20 tahun ini kemudian kembali mencetak gol sendiri yang membuat skor sementara menjadi 3:0.
"Kamu bisa merasakan fleksibilitasnya, ketenangannya. Pada saat yang sama, kamu sudah bisa melihat kedewasaan tertentu dalam pengambilan keputusannya melalui aksinya, etos kerjanya juga bagus. Di Freiburg, ia memang berada di tim yang benar-benar bekerja keras. Menurutku, perkembangannya sangat, sangat baik," puji Müller kepada pemain muda asal Swiss tersebut.
- AFP
Bayern juga dikabarkan ikut dalam perburuan: Apakah Johan Manzambi akan pindah ke klub papan atas?
Pada awal 2023, Manzambi yang saat itu berusia 17 tahun pindah dari akademi muda Servette Jenewa ke akademi muda Freiburg. Menjelang akhir musim 2024/25, ia berhasil menembus tim utama klub asal Breisgau tersebut, dan terobosan besarnya pun tercapai pada musim yang baru saja berakhir. Manzambi menjadi salah satu pemain kunci tim yang mencapai final Liga Europa; dalam 47 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak tujuh gol dan menyumbang sembilan assist.
Mengingat perkembangannya yang luar biasa, Manzambi sudah lama dikaitkan dengan klub-klub papan atas. Surat kabar Swiss, Blick, melaporkan pada bulan Maret tentang dugaan ketertarikan dari Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund (BVB) juga dikabarkan sedang memantau Manzambi dengan cermat, sementara Real Madrid dan Manchester United juga disebut-sebut tertarik.
Mengingat kontrak Manzambi yang masih berlaku hingga 2030, Freiburg tidak terburu-buru untuk melepas pemain terbaiknya ini. Selain itu, tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya. Namun, dengan penampilan gemilang lainnya di Piala Dunia, gelandang ini tentu saja akan semakin menarik minat banyak klub.
Saat melawan Bosnia-Herzegovina, Manzambi—yang melakukan debutnya pada Juni 2025—telah memainkan pertandingan internasional ke-14-nya (5 gol). Setelah meraih tiga poin dan kini berada di jalur yang jelas menuju babak gugur meskipun mengalami awal yang mengecewakan melawan Qatar (1:1), Manzambi dan rekan-rekannya akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada pada Rabu depan sebagai penutup babak penyisihan grup.
Penampilan Gemilang Johan Manzambi: Data Pertandingan Swiss vs. Bosnia-Herzegovina
Pertandingan
Swiss vs. Bosnia-Herzegovina
Hasil
4:1 (0:0)
Gol
1:0 Manzambi (74.), 2:0 Vargas (84.), 3:0 Manzambi (90.), 3:1 Mahmic (90.+3), 4:1 Xhaka (90.+8, penalti)
Kompetisi
Piala Dunia 2026, Babak Grup, Pertandingan ke-2
Tempat
Los Angeles (AS)