Getty
Diterjemahkan oleh
'Seseorang di Inggris' didukung untuk mengambil spekulasi transfer terhadap Scott McTominay dan menawarkan mantan bintang Manchester United milik Napoli itu jalan kembali ke Premier League
McTominay telah menjadi juara liga dan MVP di Italia
Kesepakatan transfer senilai £26 juta ($35 juta) membawa McTominay pergi dari Old Trafford setelah menimba ilmu di sistem akademi ternama dan mencatatkan 255 penampilan untuk Manchester United. Meski menjadi pemain reguler di Manchester, tempat di tim inti tak pernah terjamin.
Pemain berusia 29 tahun itu, yang menembus tim utama di bawah Jose Mourinho, sering dimainkan sebagai gelandang bertahan yang bermain lebih ke dalam oleh United. Insting menyerangnya pun terkekang sebagai akibatnya, dengan muncul pertanyaan soal nilai kontribusinya bagi kepentingan tim secara keseluruhan.
Belenggu itu telah dilepaskan di Naples, dengan McTominay diberi keleluasaan untuk berkembang sebagai gelandang serang nomor 10 yang agresif. Ia telah mencetak 27 gol dalam dua musim di Stadio Diego Armando Maradona, menjadi juara liga, MVP kompetisi, dan kandidat Ballon d'Or.
United telah menghadapi banyak kritik karena membiarkan bintang binaan sendiri lepas, tetapi seperti apa masa depan McTominay? Pembicaraan soal kepergiannya telah ramai dalam beberapa bursa transfer, tetapi kontrak baru hingga 2030 juga dikabarkan sudah disiapkan.
- Getty
Akankah mantan bintang Manchester United McTominay bermain lagi di Premier League?
Mantan bintang Skotlandia, Hendry, berbicara dalam kerja sama dengan Estafa.info, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah sepakbola Inggris sudah melihat yang terakhir dari McTominay: "Melihat apa yang sudah dia lakukan untuk Napoli beberapa tahun lalu, pengaruhnya yang begitu besar bagi mereka dan apa yang mereka capai, maka pasti ada seseorang di Inggris yang mungkin berpikir, 'tahu tidak, kami tidak keberatan membawanya ke sini karena dia punya mentalitas juara itu'.
"Dan saya tidak mengatakan bahwa enam besar atau delapan besar klub tidak punya mentalitas juara, tetapi selama bertahun-tahun, itu tidak mudah ditemukan. Jadi Scott, dia akan menjadi pemain besar bagi kami di Piala Dunia dan Piala Dunia saya rasa tidak berjalan untuknya seperti halnya bagi banyak pemain Skotlandia."
Skotland kembali menelan kepedihan di Piala Dunia pada 2026
McTominay membantu membawa Skotlandia lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1998, dengan tendangan salto spektakuler dicetak dalam laga kualifikasi krusial melawan Denmark, tetapi ia termasuk di antara mereka yang gagal tampil maksimal saat kembali tersingkir di fase grup di tanah Amerika Utara.
Hendry menambahkan soal turnamen besar yang menghadirkan frustrasi di atas lapangan tetapi juga beberapa momen berkesan di luar lapangan: “Saya kecewa dengan Skotlandia di Piala Dunia, jika saya jujur. Namun di sisi lain, saya rasa banyak orang juga akan mengatakan bahwa kami mengecewakan pada 1998.
“Satu-satunya sisi positif dari Piala Dunia pada 2026 adalah Tartan Army. Mereka sekarang punya sejarah di Amerika yang benar-benar belum tersentuh. Saya bahkan melihat beberapa suporter yang berasal dari daerah saya, North East Tartan Army dari Peterhead, mereka kembali ke Boston pada Oktober, mereka akan kembali lagi, kapal dan semuanya sudah diatur, itu luar biasa.
“Saya pikir semua orang benar-benar kecewa setelah kalah 1-0 melawan Haiti. Laga pertama benar-benar menentukan kami, maksud saya, benar-benar menentukan kami. Dan dengan cara yang aneh juga, kami tertinggal 1-0 dalam 70 detik melawan Maroko justru sedikit menguntungkan kami karena mereka unggul lebih dulu dan kami kemudian harus bereaksi. Hal bagusnya adalah mereka tidak mencetak gol kedua atau ketiga, tetapi kami benar-benar harus bereaksi terhadap itu dan praktis punya satu pertandingan penuh untuk melakukannya.
“Bisakah kami mendapat penalti atas John McGinn? Saya pikir begitu. Saya rasa secara umum jika itu tendangan bebas di luar kotak penalti, yang memang akan diberikan sebagai tendangan bebas di luar kotak penalti, maka jelas itu penalti jika terjadi di dalam kotak penalti dan itu tidak diberikan.
“Tetapi saya pikir secara keseluruhan, kami mengecewakan. Namun sekali lagi, seperti yang saya katakan, orang-orang yang kembali membahas 1998, itu mengecewakan pada akhirnya karena kami akhirnya dibantai oleh Maroko di laga terakhir, yang juga mengecewakan.”
- Getty
Saat kontrak McTominay saat ini di Napoli berakhir
McTominay, yang menikmati hidup di Italia bersama pasangannya, Cam Reading, siap kembali beraksi secara kompetitif bersama Napoli pada 2026-27. Mereka dijadwalkan memulai lagi kiprah di Serie A saat bertandang ke Genoa pada 22 Agustus.
Masih harus dilihat apakah kesepakatan baru akan berhasil dirampungkan dengan pemain andalan itu pada saat tersebut, dengan kontrak McTominay saat ini masih tersisa dua tahun lagi, yang membantu menjaga harga jualnya tetap tinggi dan menghindari perlunya mempertimbangkan penjualan dalam waktu dekat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami