McTominay membantu membawa Skotlandia lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1998, dengan tendangan salto spektakuler dicetak dalam laga kualifikasi krusial melawan Denmark, tetapi ia termasuk di antara mereka yang gagal tampil maksimal saat kembali tersingkir di fase grup di tanah Amerika Utara.

Hendry menambahkan soal turnamen besar yang menghadirkan frustrasi di atas lapangan tetapi juga beberapa momen berkesan di luar lapangan: “Saya kecewa dengan Skotlandia di Piala Dunia, jika saya jujur. Namun di sisi lain, saya rasa banyak orang juga akan mengatakan bahwa kami mengecewakan pada 1998.

“Satu-satunya sisi positif dari Piala Dunia pada 2026 adalah Tartan Army. Mereka sekarang punya sejarah di Amerika yang benar-benar belum tersentuh. Saya bahkan melihat beberapa suporter yang berasal dari daerah saya, North East Tartan Army dari Peterhead, mereka kembali ke Boston pada Oktober, mereka akan kembali lagi, kapal dan semuanya sudah diatur, itu luar biasa.

“Saya pikir semua orang benar-benar kecewa setelah kalah 1-0 melawan Haiti. Laga pertama benar-benar menentukan kami, maksud saya, benar-benar menentukan kami. Dan dengan cara yang aneh juga, kami tertinggal 1-0 dalam 70 detik melawan Maroko justru sedikit menguntungkan kami karena mereka unggul lebih dulu dan kami kemudian harus bereaksi. Hal bagusnya adalah mereka tidak mencetak gol kedua atau ketiga, tetapi kami benar-benar harus bereaksi terhadap itu dan praktis punya satu pertandingan penuh untuk melakukannya.

“Bisakah kami mendapat penalti atas John McGinn? Saya pikir begitu. Saya rasa secara umum jika itu tendangan bebas di luar kotak penalti, yang memang akan diberikan sebagai tendangan bebas di luar kotak penalti, maka jelas itu penalti jika terjadi di dalam kotak penalti dan itu tidak diberikan.

“Tetapi saya pikir secara keseluruhan, kami mengecewakan. Namun sekali lagi, seperti yang saya katakan, orang-orang yang kembali membahas 1998, itu mengecewakan pada akhirnya karena kami akhirnya dibantai oleh Maroko di laga terakhir, yang juga mengecewakan.”