Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Mikel Arteta Arsenal GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Seruan "bawa makan malammu" dari Mikel Arteta hanyalah trik terbaru sang manajer Arsenal yang gagal - para penggemar The Gunners justru kecewa dengan tim, bukan sebaliknya

Opinion
Arsenal
M. Arteta
FEATURES
Arsenal vs Sporting CP
Champions League
Premier League

Ini saatnya lagi bagi Arsenal. Begitu kalender memasuki bulan April, dunia pun akan melihat seperti apa sebenarnya tim mereka ini. Sayangnya bagi The Gunners, pola yang sudah tak asing lagi kini kembali terulang di hadapan kita. Kekalahan di kandang dari Bournemouth pada Sabtu lalu sangat mirip dengan kekalahan-kekalahan lain pada fase yang sama di musim-musim sebelumnya.

Kekalahan ini dari Bournemouth sama sekali bukan hasil yang diraih dengan mudah oleh tim asuhan Andoni Iraola, dan Arsenal pun belum menunjukkan performa layaknya juara dalam beberapa pekan terakhir. Baru bulan lalu, peluang meraih empat gelar sekaligus tampak bukan hanya mungkin, tetapi bahkan lebih besar kemungkinannya mengingat hasil-hasil mereka hingga final Carabao Cup serta undian yang menguntungkan di Piala FA dan Liga Champions.

Sekali lagi, musim Arsenal sedang dalam kondisi merosot tajam, meskipun mereka masih memimpin enam poin di puncak klasemen Liga Premier. Mereka bahkan dicemooh oleh penonton di Stadion Emirates ketika selisih poin itu masih sembilan. Dan jari penunjuk kesalahan harus diarahkan kepada manajer Mikel Arteta.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Kekhawatiran terkait jadwal pertandingan yang dimajukan

    Menjelang laga melawan Bournemouth, yang menjadi pertandingan pertama Arsenal sejak mengalahkan Everton dalam pertandingan dramatis pada 14 Maret, Arteta melontarkan seruan semangat kepada para pendukung, menyadari bahwa jadwal kick-off lebih awal pada hari Sabtu bisa menjadi jebakan.

    "Semakin dekat kita [ke akhir musim], relevansi dan pentingnya pertandingan semakin meningkat, jelas," kata Arteta dalam konferensi pers prapertandingannya.

    "Dan besok adalah hari besar bagi kami. Para pemain tahu itu, para pendukung kami tahu itu. Kick-off pukul 12:30. Itu kick-off pagi. Jadi bangunlah lebih awal, sarapanlah lebih awal, bawa bekal makan siang, bawa bekal makan malam, seperti yang kalian katakan di Inggris, dan mari kita berangkat bersama-sama untuk pertandingan ini karena ini harus menjadi hari besar."

    Itu adalah pesan yang seharusnya lebih baik ditujukan Arteta kepada para pemainnya, meskipun, mengutip Wayne Rooney, tidak ada yang suka menghabiskan pasta pada pukul sembilan pagi. Arsenal kalah di hampir semua aspek, dengan catatan yang sangat minim, yaitu 0,18 gol yang diharapkan dari permainan terbuka. Bergantung sepenuhnya pada situasi bola mati telah menjadi bumerang bagi The Gunners.

    • Iklan

  • Video pelatihan

    Dalam salah satu sesi latihan terakhir mereka sebelum menghadapi Bournemouth, Arsenal berlatih di markas mereka di London Colney di hadapan layar raksasa yang memutar video TikTok berisi lagu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) serta mencantumkan nama-nama seluruh pemain. Klip tersebut kemudian dibagikan di media sosial

    Itu adalah gambaran sempurna mengapa pihak luar tidak menyukai tim Arsenal dan manajemennya. Ini adalah momen lain yang dianggap sebagai penampilan yang dibuat-buat dan teatrikal tanpa ketulusan, alih-alih momen yang pantas bagi calon juara.


  • Kenangan PSG

    Seruan Arteta agar para pemain "bersiap sepenuhnya" sebenarnya mirip dengan apa yang ia sampaikan kepada para penggemar Arsenal sebelum laga semifinal Liga Champions tahun lalu melawan Paris Saint-Germain.

    "Saya ingin mengatakan kepada para penggemar kami bahwa saat melawan PSG, mereka harus mendukung kami di setiap pertandingan. Bawa sepatu bola, pelindung tulang kering, celana pendek, dan kaos kalian," katanya sebelum leg pertama.

    Kemudian, dalam video motivasi yang diunggah di media sosial dan diputar di hadapan penonton Emirates Stadium sebelum kick-off, Arteta kembali mengajak para penggemar. "Ini saatnya kita. Saatnya mewujudkan hal ini," katanya sambil menatap langsung ke kamera. "Saya butuh kalian, saya butuh orang di samping kalian. Saya butuh koneksi itu. Saya ingin kalian bermain setiap bola bersama kami. Setiap umpan, setiap tekel, setiap lari, setiap keputusan. Kalian harus merasakan energi stadion dan orang-orang di samping kalian. Aku mengandalkan kalian. Ayo wujudkan ini."

    Pesan itu tidak membuahkan hasil. Tifo meriam khas yang ditampilkan di North Bank itu paling banter bisa dibilang mengecewakan dan paling buruk bisa dibilang memalukan, meskipun sekali lagi para penggemar tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah Ousmane Dembele mencetak gol pada menit keempat, suasana tidak kunjung membaik, dengan tim tuan rumah tidak berbuat banyak untuk menenangkan para pendukung.


  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Reputasi Arteta

    Saat Arteta pertama kali mengambil alih Arsenal, pandangan publik terhadapnya cukup netral. Ia lebih dikenal sebagai gelandang yang konsisten yang pernah membela The Gunners pada masa aktifnya sebagai pemain, sementara di Everton ia lebih berperan sebagai pengatur serangan dari lini tengah.

    Bahkan selama dua musim pertamanya sebagai manajer Arsenal, Arteta tidak melakukan banyak hal untuk benar-benar menampilkan dirinya sebagai sosok yang menonjol. Ada kesepakatan umum bahwa klub membutuhkan perubahan dan hampir tidak ada pembicaraan tentang pemecatannya meskipun tim finis di peringkat kedelapan secara berturut-turut di Liga Premier.

    Namun, ketika Arsenal dan Amazon Prime merilis sebuah dokumenter yang mencakup musim 2021-22 mereka, itulah saat suasana berubah. Arteta menghadirkan beberapa trik untuk menginspirasi para pemainnya dan tampil sebagai motivator, tetapi itu adalah taktik yang kontroversial—Anda bisa saja menyukai antusiasmenya atau membenci tingkah lakunya yang mirip David Brent.

    Setelah bersaing dengan mereka untuk memperebutkan gelar juara sejak saat itu, kini terlihat bahwa Pep Guardiola dan Manchester City jarang, bahkan mungkin tidak pernah, menunjukkan keisengan semacam ini kepada dunia, meskipun hal itu terjadi di balik pintu tertutup.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Para penggemar sedang menderita

    Arteta telah meninggalkan jejaknya di setiap aspek upaya untuk menyatukan Arsenal dengan cara yang belum pernah terlihat sejak masa-masa mereka di Highbury, yang patut diapresiasi dan mencerminkan hubungannya dengan klub. Namun, hal ini berisiko menjadi bumerang baginya.

    Memasukkan 'The Angel' sebagai lagu kebangsaan baru klub membuat para penonton netral meringis, tetapi itu dilakukan untuk meningkatkan atmosfer stadion, seperti halnya meminta penyiar untuk mengulangi nama pencetak gol seperti yang mereka lakukan di Eropa. Keuntungan kecil, dan sebagainya, dan sebagainya.

    Ketika tim Arteta pertama kali muncul sebagai penantang gelar pada musim 2022-23 dan 2023-24, sepak bola yang mereka mainkan menghibur dan pantas untuk nama Arsenal. Mereka hanya gagal, pertama karena kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan dan kemudian karena memulai terlalu lambat. Musim lalu memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad, yang diperbaiki pada musim panas 2025. Kini, mereka memiliki skuad yang besar, namun para pendukung—yang membayar harga tiket tertinggi di seluruh Eropa—harus menelan sepak bola terburuk di liga dengan harapan akhirnya membawa trofi.

    Orang-orang menyebut penggemar Arsenal sebagai orang-orang yang merasa berhak karena mencemooh tim mereka setelah kekalahan dari Bournemouth, meskipun pada akhirnya itulah alasan mereka melakukannya. Jika Anda memainkan tim yang pragmatis dan jelek yang dibangun untuk menang dengan segala cara, Anda harus benar-benar menang. Orang-orang yang sama, dari generasi ke generasi, menyaksikan tim mereka runtuh lagi, hanya kali ini bahkan tidak ada gaya dalam apa yang mereka lihat. Mereka adalah orang-orang yang harus pergi ke tempat kerja atau pub atau ke mana pun dan menanggung semua ejekan yang para pemain dan manajer, yang menghasilkan kekayaan, hanya benar-benar lihat melalui layar ponsel mereka.

    Hal itu, sama seperti hal lainnya, memengaruhi atmosfer di Emirates Stadium. Ketegangan dan keluhan yang terus-menerus telah tertanam dalam DNA klub lebih dari lagu atau ritual prapertandingan apa pun dari penyiar stadion. Itulah masalah terakhir yang harus diselesaikan Arteta, dan hanya dengan memenangkan Liga Premier atau Liga Championslah masalah itu dapat teratasi.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Pijakan awal dalam olahraga

    Namun di tengah semua hal negatif ini, musim Arsenal belum sepenuhnya berakhir. Seperti yang dikatakan Arteta setelah laga melawan Bournemouth, semua orang di klub pasti akan sangat senang berada di posisi ini menjelang dimulainya musim.

    Leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu malam melawan Sporting adalah momen yang sangat penting. The Gunners hanya dua kali mencapai empat besar Piala Eropa sepanjang sejarah mereka, namun mereka kini berada di ambang pencapaian prestasi tersebut dalam dua musim berturut-turut. Pertandingan semifinal melawan Atletico Madrid, yang mereka hancurkan 4-0 pada awal musim ini, adalah hasil yang paling dinantikan.

    Paradoksnya, Arsenal harus memperlakukan ini sebagai pertandingan biasa saja. Tanpa embel-embel, tanpa hal-hal yang berlebihan. Selesaikan tugas dan jangan memohon kepada para penggemar untuk mendorong Anda melewati garis finis - tugas Anda adalah menggalang semangat mereka, bukan sebaliknya.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP