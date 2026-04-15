Seruan "bawa makan malammu" dari Mikel Arteta hanyalah trik terbaru sang manajer Arsenal yang gagal - para penggemar The Gunners justru kecewa dengan tim, bukan sebaliknya

Arteta telah meninggalkan jejaknya di setiap aspek upaya untuk menyatukan Arsenal dengan cara yang belum pernah terlihat sejak masa-masa mereka di Highbury, yang patut diapresiasi dan mencerminkan hubungannya dengan klub. Namun, hal ini berisiko menjadi bumerang baginya.

Memasukkan 'The Angel' sebagai lagu kebangsaan baru klub membuat para penonton netral meringis, tetapi itu dilakukan untuk meningkatkan atmosfer stadion, seperti halnya meminta penyiar untuk mengulangi nama pencetak gol seperti yang mereka lakukan di Eropa. Keuntungan kecil, dan sebagainya, dan sebagainya.

Ketika tim Arteta pertama kali muncul sebagai penantang gelar pada musim 2022-23 dan 2023-24, sepak bola yang mereka mainkan menghibur dan pantas untuk nama Arsenal. Mereka hanya gagal, pertama karena kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan dan kemudian karena memulai terlalu lambat. Musim lalu memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad, yang diperbaiki pada musim panas 2025. Kini, mereka memiliki skuad yang besar, namun para pendukung—yang membayar harga tiket tertinggi di seluruh Eropa—harus menelan sepak bola terburuk di liga dengan harapan akhirnya membawa trofi.

Orang-orang menyebut penggemar Arsenal sebagai orang-orang yang merasa berhak karena mencemooh tim mereka setelah kekalahan dari Bournemouth, meskipun pada akhirnya itulah alasan mereka melakukannya. Jika Anda memainkan tim yang pragmatis dan jelek yang dibangun untuk menang dengan segala cara, Anda harus benar-benar menang. Orang-orang yang sama, dari generasi ke generasi, menyaksikan tim mereka runtuh lagi, hanya kali ini bahkan tidak ada gaya dalam apa yang mereka lihat. Mereka adalah orang-orang yang harus pergi ke tempat kerja atau pub atau ke mana pun dan menanggung semua ejekan yang para pemain dan manajer, yang menghasilkan kekayaan, hanya benar-benar lihat melalui layar ponsel mereka.

Hal itu, sama seperti hal lainnya, memengaruhi atmosfer di Emirates Stadium. Ketegangan dan keluhan yang terus-menerus telah tertanam dalam DNA klub lebih dari lagu atau ritual prapertandingan apa pun dari penyiar stadion. Itulah masalah terakhir yang harus diselesaikan Arteta, dan hanya dengan memenangkan Liga Premier atau Liga Championslah masalah itu dapat teratasi.