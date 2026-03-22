Dengan selisih sembilan poin dari Borussia Dortmund saat musim tinggal tersisa tujuh pekan: Gelar juara tampaknya sudah tak terkejar lagi bagi FC Bayern. Namun, tim asal Munich ini masih memiliki target untuk sisa musim Bundesliga ini — tak lain dan tak bukan adalah memecahkan dua rekor gol dan dengan demikian menorehkan sejarah.
"Serius? Itu mengerikan!" Statistik yang mengkhawatirkan dari FC Bayern membuat Joshua Kimmich terkejut
Secara tim, rekor terbaiknya adalah 101 gol pada musim 1971/72. Rekor itu pasti akan terpecahkan, tinggal menunggu waktu saja. Setelah kemenangan 4-0 atas Union Berlin, tim asal Munich ini telah mencetak 97 gol. "Sungguh gila," kata Joshua Kimmich mengenai catatan sementara ini dengan rata-rata 3,59 gol per pertandingan.
Mengapa mencetak gol berjalan begitu baik musim ini? "Sebenarnya saya ingin mengatakan, karena kami memiliki pemain penyerang yang luar biasa. Tapi kami juga selalu memilikinya dalam beberapa tahun terakhir," jelas Kimmich. "Ini adalah tim. Kami bisa mencetak gol dari setiap fase permainan. Kami bisa melakukan serangan balik, tendangan bebas, dan menguasai bola. Kami memiliki banyak peluang untuk mencetak gol."
Harry Kane mencetak rekor baru — namun hanya mencetak satu gol
Bahkan saat melawan Union, ada peluang untuk mencetak jauh lebih dari empat gol. Menurut direktur olahraga Christoph Freund, "dua atau tiga" gol tambahan sebenarnya mungkin tercipta — dan itu sebenarnya masih merupakan pernyataan yang meremehkan. Tim asal Munich itu melepaskan 31 tembakan, lebih banyak daripada dalam pertandingan Bundesliga mana pun musim ini. Lennart Karl dan Harry Kane masing-masing membuang dua peluang emas dengan cara yang cukup menyedihkan.
Hal ini sangat mengecewakan terutama bagi Kane, yang - sebagai pencetak gol terbanyak nomor dua - sedang mengejar rekor terbaik Robert Lewandowski sebanyak 41 gol dari musim 2020/21. Setelah mencetak dua gol dalam empat pertandingan berturut-turut, penyerang Inggris ini terakhir kali gagal mencetak gol dalam dua pertandingan. Karena masalah pada betisnya, ia tidak masuk dalam skuad saat melawan Borussia Mönchengladbach, dan saat melawan Bayer Leverkusen ia hanya masuk sebagai pemain pengganti.
Dalam laga melawan Union, Kane melepaskan total sebelas tembakan, rekor tertinggi untuk seorang pemain dalam satu pertandingan musim ini. Namun, karena dua peluang emas yang terbuang, ia hanya mencetak satu gol dan kini totalnya menjadi 31. Untuk memecahkan rekor, ia harus meningkatkan rasio golnya yang sudah luar biasa—rata-rata 1,19 gol per pertandingan—menjadi 1,57 dalam sisa pertandingan Bundesliga. "Itu pasti mungkin," kata Kane.
Berkat kontribusi Jonas Urbig: FC Bayern berhasil menjaga gawang tetap bersih saat melawan Union
Sebagaimana banyaknya gol bunuh diri yang menjadi hal biasa bagi FC Bayern musim ini, begitu pula halnya dengan rekor gawang tak kebobolan yang terasa sangat langka. Faktanya, dalam pertandingan resmi ke-17 pada tahun 2026 melawan Union, tim asal Munich ini baru untuk keempat kalinya berhasil menjaga gawang tetap bersih. Sebelumnya, mereka gagal mencatatkan clean sheet dalam enam pertandingan berturut-turut. Pertandingan kandang terakhir di Bundesliga yang berakhir tanpa kebobolan bahkan terjadi pada 1 November tahun lalu.
"Serius?" tanya Kimmich, saat ditanya soal statistik ini. "Itu mengkhawatirkan. Saya sama sekali tidak menyadarinya." Terutama dalam pertandingan-pertandingan besar Liga Champions yang akan datang (di perempat final melawan Real Madrid), kelemahan ini bisa jadi bumerang. "Kita harus memperbaiki diri," kata Kimmich. Melawan Union, FC Bayern lama tidak membiarkan lawan mencetak gol, sebelum Jonas Urbig melakukan penyelamatan refleks yang luar biasa terhadap Woo-Yeong Jeong dan dengan demikian mencegah gol lagi.
"Sangat, sangat bagus," kata Freund tentang penampilan Urbig. Bukan hanya karena refleksnya, tetapi "terutama juga cara dia bermain dengan kaki dan seberapa aktif dia di lapangan". Bagi kiper berusia 22 tahun itu, ini mungkin penampilan terakhirnya untuk saat ini. Setelah fase pertandingan internasional, kiper utama Manuel Neuer yang baru saja pulih dari cedera akan kembali ke gawang. Urbig mengakhiri penampilannya dengan rekomendasi untuk lebih sering duduk di bangku cadangan.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal Waktu Pertemuan Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions) Minggu, 19 April 17.30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)