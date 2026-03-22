"Serius? Itu mengerikan!" Statistik yang mengkhawatirkan dari FC Bayern membuat Joshua Kimmich terkejut

Bahkan saat melawan Union, ada peluang untuk mencetak jauh lebih dari empat gol. Menurut direktur olahraga Christoph Freund, "dua atau tiga" gol tambahan sebenarnya mungkin tercipta — dan itu sebenarnya masih merupakan pernyataan yang meremehkan. Tim asal Munich itu melepaskan 31 tembakan, lebih banyak daripada dalam pertandingan Bundesliga mana pun musim ini. Lennart Karl dan Harry Kane masing-masing membuang dua peluang emas dengan cara yang cukup menyedihkan.

Hal ini sangat mengecewakan terutama bagi Kane, yang - sebagai pencetak gol terbanyak nomor dua - sedang mengejar rekor terbaik Robert Lewandowski sebanyak 41 gol dari musim 2020/21. Setelah mencetak dua gol dalam empat pertandingan berturut-turut, penyerang Inggris ini terakhir kali gagal mencetak gol dalam dua pertandingan. Karena masalah pada betisnya, ia tidak masuk dalam skuad saat melawan Borussia Mönchengladbach, dan saat melawan Bayer Leverkusen ia hanya masuk sebagai pemain pengganti.

Dalam laga melawan Union, Kane melepaskan total sebelas tembakan, rekor tertinggi untuk seorang pemain dalam satu pertandingan musim ini. Namun, karena dua peluang emas yang terbuang, ia hanya mencetak satu gol dan kini totalnya menjadi 31. Untuk memecahkan rekor, ia harus meningkatkan rasio golnya yang sudah luar biasa—rata-rata 1,19 gol per pertandingan—menjadi 1,57 dalam sisa pertandingan Bundesliga. "Itu pasti mungkin," kata Kane.