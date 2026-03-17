Serie C, resmi: Liverani dipecat oleh Ternana, Catania memilih Viali untuk menggantikan Toscano

Ternana Calcio mengumumkan bahwa Fabio Liverani telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Tim Utama.
Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan stafnya, yang terdiri dari Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli, dan Federico Fabellini, atas kerja keras dan profesionalisme yang ditunjukkan sepanjang musim ini, serta mendoakan kesuksesan profesional bagi mereka.
Tugas kepelatihan Tim Utama untuk sementara waktu diserahkan kepada Pasquale Fazio, pelatih Ternana U-17 saat ini, yang akan memimpin tim mulai dari sesi latihan hari ini.
----------
Catania Football Club mengumumkan telah memberhentikan dari jabatan masing-masing manajer teknis Tim Utama Domenico Toscano dan asisten pelatih Michele Napoli: kepada kedua profesional tersebut, ucapan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan serta harapan akan kesuksesan pribadi dan profesional.
Catania Football Club mengumumkan telah menunjuk Bapak William Viali sebagai manajer teknis tim utama, yang telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2027.
Bersama Viali, asisten pelatih Marcello Cottafava juga bergabung dengan tim Rossazzurri.
Kepada keduanya, ucapan selamat bekerja dari Presiden Rosario Pelligra dan seluruh jajaran klub.
Pelatih baru Catania akan diperkenalkan secara resmi kepada wartawan dan media pada hari Rabu, 18 Maret, pukul 11.00, di ruang pers.