Goal.com
Live
Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Serie C, resmi: Liverani dipecat oleh Ternana, Catania memilih Viali untuk menggantikan Toscano

Dua tim unggulan tersingkir dari kompetisi divisi ketiga.

Fabio Liverani tidak lagi menjabat sebagai pelatih Ternana. Klub asal Umbria itu memecat sang pelatih setelah kekalahan 1-0 di kandang Vis Pesaro, dengan gol yang dicetak oleh Di Paola pada menit ke-4 dan kartu merah yang diterima Dubickas pada menit ke-29, yang membuat tim harus bermain dengan 10 orang. Kini, tim tersebut dipimpin sementara oleh Pasquale Fazio, pelatih tim U-17.

Ternana berada di peringkat kesepuluh klasemen zona playoff dengan 42 poin dari 30 pertandingan liga, sama seperti Gubbio dan Vis Pesaro.

Pada putaran berikutnya di Grup B pada Jumat malam, Ternana akan bertanding di kandang melawan Sambenedettese.

  • CATANIA, VIALI MENGGANTIKAN TOSCANO

    Di Grup C, Catania memecat pelatih Domenico Toscano meskipun timnya berhasil menang 2-1 di kandang Altamura berkat gol Tiago Casasola pada menit ke-97. 

    Menggantikannya adalah William Viali, yang telah menandatangani kontrak hingga Juni 2027. 

    Tim asal Sisilia ini berada di peringkat kedua klasemen dengan 64 poin dari 32 pertandingan liga, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Benevento. 

    Pada putaran berikutnya, Catania akan bertanding di kandang melawan Casarano dalam pertandingan yang ditunda hingga Senin malam.

  • SIARAN PERS RESMI

    Ternana Calcio mengumumkan bahwa Fabio Liverani telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Tim Utama.

    Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan stafnya, yang terdiri dari Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli, dan Federico Fabellini, atas kerja keras dan profesionalisme yang ditunjukkan sepanjang musim ini, serta mendoakan kesuksesan profesional bagi mereka.

    Tugas kepelatihan Tim Utama untuk sementara waktu diserahkan kepada Pasquale Fazio, pelatih Ternana U-17 saat ini, yang akan memimpin tim mulai dari sesi latihan hari ini.

    ----------

    Catania Football Club mengumumkan telah memberhentikan dari jabatan masing-masing manajer teknis Tim Utama Domenico Toscano dan asisten pelatih Michele Napoli: kepada kedua profesional tersebut, ucapan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan serta harapan akan kesuksesan pribadi dan profesional.

    Catania Football Club mengumumkan telah menunjuk Bapak William Viali sebagai manajer teknis tim utama, yang telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2027.

    Bersama Viali, asisten pelatih Marcello Cottafava juga bergabung dengan tim Rossazzurri.

    Kepada keduanya, ucapan selamat bekerja dari Presiden Rosario Pelligra dan seluruh jajaran klub.

    Pelatih baru Catania akan diperkenalkan secara resmi kepada wartawan dan media pada hari Rabu, 18 Maret, pukul 11.00, di ruang pers. 

Serie C
Ternana crest
Ternana
TER
Sambenedettese crest
Sambenedettese
SAM
Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Casarano crest
Casarano
CAS
0