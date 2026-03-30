Setelah babak pertama yang seru dengan dua gol—masing-masing satu gol—yang dicetak pada menit ke-35 oleh Rizzo Pinna dan menit ke-38 oleh Renzi, pertandingan Arezzo melawan Ascoli ditentukan pada menit-menit akhir. Babak kedua ditandai dengan sangat sedikit peluang, dengan tim asuhan Bucchi yang tampak mengendalikan jalannya pertandingan dalam upaya meraih hasil imbang yang pada dasarnya akan mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Namun, pada menit-menit akhir terjadi titik balik.

Serangkaian serangan di area penalti Arezzo memicu permintaan tinjauan VAR dari tim tamu. Wasit dipanggil oleh Ascoli melalui FVS, dan setelah empat menit tinjauanyang panjang disertai dua kartu merah bagi staf teknis, ia memberikan penalti akibat pelanggaran penahanan yang berlarut-larut terhadap seorang penyerang dari tim Marche. Di titik penalti, pada menit ke-101, Simone Corazza, pemain berpengalaman berusia 35 tahun, tampil dengan tenang dan mengalahkan kiper lawan dengan tendangan yang nyaris sempurna. Mantanpemain Novara, Reggina, dan Cesena itu kemudian berlari melintasi lapangan untuk merayakan golnya di bawah tribun yang disediakan untuk para pendukungnya, yang juga menjadi aksi terakhir dalam pertandingan tersebut.





Gol dari "Joker" ini pun membuka kembali persaingan promosi dengan Ascoli yang kini tertinggal 2 poin dari Arezzo dengan 4 pertandingan tersisa. Dan masih ada lagi: pada pertandingan berikutnya, tim asal Tuscany ini akan bertandang ke markas Sambenedettese yang, terjebak di zona playout, justru bisa membantu rival abadi mereka, Bianconeri. Semua berkat penalti yang diberikan setelah Fvs dan eksekusi yang sempurna.