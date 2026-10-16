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Marco BaroniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Serie B: Verona-Catanzaro 2-2, posisi Baroni sebagai pelatih kini terancam, sementara Gorgone bisa bernapas lega

Hellas Verona vs Catanzaro
Serie B
Hellas Verona
Catanzaro

Di Bentegodi, laga Jumat yang digelar lebih awal pada pekan ketujuh Serie B berakhir imbang.

Pada pertandingan Jumat yang digelar lebih awal dalam pekan ketujuh kompetisi Serie B, Hellas Verona asuhan Marco Baroni dan Catanzaro asuhan Giorgio Gorgone bermain imbang 2-2. Dengan satu poin dari pertandingan ini, Hellas Verona kini mengoleksi 8 poin di klasemen, sedangkan Catanzaro mengantongi 4 poin.


Bagi tuan rumah, hasil ini merupakan sedikit kemunduran yang memperlambat upaya mereka mengejar posisi papan atas. Sementara bagi tim tamu, hasil imbang ini menjadi angin segar, terutama bagi Gorgone, yang posisinya sebagai pelatih akan sangat terancam jika kalah.




Namun, Baroni justru bisa menjadi sosok yang posisinya terancam saat ini. Menurut tulisan Luca Cilli di X, Verona akan mengevaluasi pelatihnya. Jika klub mempertimbangkan pelatih lain, sosok yang mungkin masuk pertimbangan antara lain Davide Ballardini dan Paolo Zanetti.


  • Gol-gol

    Dalam jalannya pertandingan, Catanzaro unggul pada menit ke-11 lewat Candela, sebelum Verona berbalik unggul berkat dua gol Mosquera (menit ke-37 dan ke-67). Tim asal Calabria kemudian menyamakan kedudukan lewat Pecorino melalui penalti pada menit ke-75.

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