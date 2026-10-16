Pada pertandingan Jumat yang digelar lebih awal dalam pekan ketujuh kompetisi Serie B, Hellas Verona asuhan Marco Baroni dan Catanzaro asuhan Giorgio Gorgone bermain imbang 2-2. Dengan satu poin dari pertandingan ini, Hellas Verona kini mengoleksi 8 poin di klasemen, sedangkan Catanzaro mengantongi 4 poin.





Bagi tuan rumah, hasil ini merupakan sedikit kemunduran yang memperlambat upaya mereka mengejar posisi papan atas. Sementara bagi tim tamu, hasil imbang ini menjadi angin segar, terutama bagi Gorgone, yang posisinya sebagai pelatih akan sangat terancam jika kalah.













Namun, Baroni justru bisa menjadi sosok yang posisinya terancam saat ini. Menurut tulisan Luca Cilli di X, Verona akan mengevaluasi pelatihnya. Jika klub mempertimbangkan pelatih lain, sosok yang mungkin masuk pertimbangan antara lain Davide Ballardini dan Paolo Zanetti.



