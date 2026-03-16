Serie B, mengapa pertandingan Catanzaro vs Modena tidak digelar: alasannya dan kapan pertandingan tersebut akan dijadwalkan ulang

Cuaca buruk menghentikan kompetisi Serie B. Pertandingan antara tim asuhan Aquilani dan tim asuhan Sottil yang melibatkan dua tim papan atas pun ditunda. Keputusan ini diambil setelah adanya perintah yang dikeluarkan oleh walikota Catanzaro yang memerintahkan penutupan semua fasilitas olahraga umum di wilayah kota tersebut pada hari Selasa. Langkah ini diambil berdasarkan laporan peringatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengindikasikan berlanjutnya kondisi cuaca buruk, disertai hujan lebat dan kemungkinan badai petir bahkan dalam beberapa jam ke depan. Menyusul perintah pemerintah kota tersebut, Lega Serie B kemudian secara resmi mengumumkan penundaan pertandingan: belum ada tanggal yang ditetapkan untuk memainkan pertandingan tersebut.

Seperti yang telah disebutkan, ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan dan dapat sangat berpengaruh bagi posisi papan atas klasemen. Selain itu, pertemuan antara kedua tim ini terjadi pada momen krusial di liga, di mana posisi di klasemen benar-benar dipertaruhkan antara dua tim yang mengincar playoff. Catanzaro saat ini berada di peringkat kelima, sementara Gialloblù tertinggal lima poin.