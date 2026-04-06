Serie B, hasil pertandingan, pencetak gol, dan klasemen: Insigne kembali mengantarkan Pescara meraih kemenangan

Setelah pertandingan kemarin, pekan ke-33 Serie B berakhir hari ini dengan delapan pertandingan lainnya yang menutup putaran liga ini: kemenangan penting bagi Venezia dalam upaya promosi, serta bagi Pescara dan Sampdoria di papan bawah klasemen. Tim asuhan Stroppa meraih tiga poin berkat kemenangan 3-1 di kandang atas Juve Stabia, menjauh dari Frosinone - yang kemarin menang atas Padova - dan kini memimpin sendirian dengan 71 poin, unggul 3 poin dari Giallazzurri. Di posisi ketiga ada Monza yang dalam pertandingan hari ini bermain imbang dengan Catanzaro dalam duel langsung untuk playoff. Di zona degradasi, Sampdoria memenangkan pertandingan krusial melawan Empoli, sementara Pescara melakukan lompatan penting dengan naik ke posisi ketiga dari bawah, hanya terpaut 2 poin dari zona playout, sekaligus menyalip Reggiana dan Spezia.



